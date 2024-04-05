«Пускай в Челябинске боится». Тренер «Трактора» атаковал лидера «Локомотива» – это он травмировал топ-вратаря Фукале

Тот едет в родной город.

Напоминаем главный момент серии «Локомотива» и «Трактора» (там уже 2-0):

Теперь «Трактор» возвращается в Челябинск не только с двумя поражениями, но и без основного вратаря Зака Фукале. Голкипер получил травму во втором периоде первой игры (2:5). В том эпизоде в него прикатился нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. В итоге Фукале не попал в заявку на второй матч (2:3, ОТ).

Пока он следил за этой игрой с трибун, Шалунов делал там голевой пас на второй гол «Локомотива». Для него все закончилось без последствий.

Посмотрите на грустного Фукале:

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин переживает из-за случившегося. После второго матча он эмоционально высказался о травме вратаря: «Случайно или неслучайно произошел этот эпизод, мы не будем спорить. Надо смотреть глубже. Что сделал Шалунов дальше? Он считается вроде как воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится.

Да, поднял руки сначала, да, случайное касание, травмировал игрока. Дальше он видит, что у нас вратаря уносят под руки – даже не постучал по скамейке, по льду. Игрок получает травму – ни звонка, ничего, ни каких-то там извинений. Пускай в Челябинске боится, наверное, что ли, не знаю. Это его не красит как профессионального спортсмена ».

Важный итог потери Фукале: «Трактор» заявил на матч вратаря с одной игрой в КХЛ

Фукале проводит в составе «Трактора» первый сезон. С ним команда прошла «Салават Юлаев» (4-2) и «Динамо» (4-0): Фукале находился на льду во всех десяти матчах. Во второй игре в серии против «Динамо» (5:4, ОТ) он вообще сделал 46 сэйвов. Сейчас же вместо него в «Тракторе» играет Сергей Мыльников.

Для 24-летнего Мыльникова выход на замену в первой игре против «Локомотива» стал дебютным в плей-офф. До этого за четыре сезона в «Тракторе» он провел всего 49 матчей в регулярках, где сделал 14 побед при 91,8% отраженных бросков. Статистика не провальная, но по опыту и статусу Мыльников сильно уступает Фукале.

За два матча с «Локомотивом» Мыльников пропустил шесть шайб. Хуже всего, что у «Трактора» нет никакой адекватной подмены даже для него.

Пока Фукале травмирован, в запас на вторую игру серии попал Вячеслав Бутеец. 21-летний вратарь за карьеру в КХЛ сыграл всего одну неполную игру в регулярке-2023/24 против московского «Динамо». Тогда он вышел в старте, получил три гола с 19 бросков (84,2% ОБ) и был заменен на 25-й минуте матча.

Cезон-2022/23 Бутеец провел в аренде «Сочи», где один раз попадал в заявку на матч против «Салавата». Вот и весь его опыт на этом уровне. Напоминаем всю боль ситуации: «Трактор» с таким подбором вратарей играет в полуфинале Кубка Гагарина.

«Зачем человеку желать гадости?» Тренер «Локомотива» Никитин отвечает Заварухину

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Сначала объясним слова тренера Заварухина про Шалунова.

Тот действительно родился и начал карьеру в Челябинске. В основе «Трактора» он провел немного – в сумме семь игр за регулярку-2010/11 и 2012/13. Из очков за этот период набрал только балл за передачу. Остальное время до перехода в «Сибирь» в сезоне-2014/15 Шалунов играл за молодежную команду в системе «Трактора».

В 2022 году Шалунов приезжал в Челябинск на Матч звезд. Тогда радовался игре при родных трибунах: «Родители приходили посмотреть игры. И мне, конечно, самому очень приятно выступать дома».

Шалунов действительно публично не извинялся перед Фукале после первого матча, но и нарушения в том моменте судьи не нашли. Тогда игра продолжилась без удалений.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин нападки Заварухина совсем не поддерживает: «Как во время поста – мясо не кушать. А зачем человеку желать гадости? Даже не хочу комментировать слова коллеги ».

При всех эмоциональных репликах о Шалунове тренер Заварухин не раскрывает детали состояния Фукале. Вот что он сказал между играми в разговоре с ТАСС: «Это военная тайна. Никто не думал, что он получит такую нелепую травму. Это на усмотрение лиги, будем рассматривать этот момент, который произошел. Мы приехали играть в хоккей, но, если будут нападки на нашего вратаря, мы это не оставим».

До сих пор ситуация с Фукале остается непонятной. После второго матча Заварухин также отказался от комментариев и сослался на то, что все станет ясно в Челябинске. Все это напоминает выступления Романа Ротенберга во время серии СКА и «Автомобилиста» (1-4). Капитан СКА Александр Никишин выбыл перед первой встречей, но его возможное возвращение читалось между строк в день каждого матча.

Никишин не вернулся, а СКА проиграл ту серию без лидера. Что же будет с Фукале и «Трактором»?

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Фото: VK/traktor_chelyabinsk