Новое турне «России 25» Ротенберга: неожиданный состав и всего четыре города

Дважды сыграют в Астане.

ФХР представила расширенный состав «России 25», которая под руководством Романа Ротенберга отправится в Большой тур Сборной. Большим это турне считается лишь формально: матчи пройдут со 2 по 11 мая лишь в четырех городах. Команда сыграет в Астане, Омске, Туле и Минске.

Так выглядит полный набор игроков в 2024 году. Очевидно, что там еще будут изменения.

Выбор хоккеистов в сборную Роман Ротенберг объясняет просто: «В команду вызвали игроков, которые обладают универсальными игровыми навыками и способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча, за счет навязывания борьбы сопернику на всех участках льда, быстро переходить в атаку с места отбора шайбы, агрессивно действовать перед воротами соперника».

В личном телеграм-канале он использовал обычное название сборной России – без привязки к «России 25».

В составе по-прежнему много хоккеистов из СКА: есть даже те, кто возвращается из аренды

В сборной вновь собралось немало игроков из СКА, который под руководством Ротенберга вылетел из плей-офф КХЛ во втором раунде. Год назад в расширенный состав попало сразу 22 хоккеиста питерской команды, в этом чуть меньше – 20 . Интересно, что защитник Александр Никишин и нападающий Марат Хайруллин продолжают восстановление после травм.

Попал в команду и совсем молодой Иван Выдренков . Для 19-летнего защитника этот сезон стал дебютным в КХЛ, где он провел 15 матчей с учетом плей-офф и сделал всего одну передачу. Зато в конце регулярки запомнился дракой с Александром Волковым из минского «Динамо». В СКА Выдренков был игроком ротации и только к концу сезона более-менее закрепился.

Вызваны нападающие Дмитрий Бучельников , Матвей Мичков и вратарь Сергей Иванов , которые возвращаются в клуб из аренды. Бучельников весь сезон провел в «Адмирале». Иванов и Мичков на старте регулярки вышли на несколько игр за СКА, а потом тоже отправились в аренду.

В «Адмирале» вратаря Иванова активно задействовали – 33 игры, 8 побед и 92,8% отраженных бросков. Мичков, несмотря на длительное отсутствие, тоже пригодился «Сочи». За 47 игр он набрал 41 (19+22) очко и стал вторым бомбардиром команды. «Адмиралу» и «Сочи» эти хоккеисты пригодились только в регулярке – обе команды не попали в плей-офф.

На майский тур впервые попали хоккеисты ЦСКА и «Ак Барса», но рядом с ними не только игроки из КХЛ

Ротенберг пошел на эксперименты. Теперь в сборную вызваны игроки из команд МХЛ и ВХЛ. Вратари Егор Заврагин из Югры (ВХЛ) и Евгений Волохин из «Мамонтов Югры» (МХЛ) впервые хотя бы потренируются в расположении «России 25».

Вероятность того, что они войдут в итоговый состав, небольшая. Дело в том, что в сборную вызваны также три вратаря СКА: Никита Серебряков , Артемий Плешков и все тот же Сергей Иванов. До этого на Кубке Первого канала и Большом туре сборной Роман Ротенберг чаще всего выпускал Серебрякова. Он же выходил в каждом матче за СКА в плей-офф-2023/24.

Заметно изменилось разнообразие клубов, из которых хоккеисты вызваны в сборную. Тут оказались сразу по пять игроков из ЦСКА и «Ак Барса». До этого никто из хоккеистов этих клубов не ездил с «Россией 25», так как ЦСКА и «Ак Барс» боролись за Кубок Гагарина. При этом Максим Соркин, Прохор Полтапов, Никита Лямкин, Никита Дыняк и Илья Сафонов играли под руководством Ротенберга на Кубке Первого канала.

Еще одно нововведение – участие игрока «Лады» Владислава Семина . После возвращения команды в КХЛ это первый раз, когда в сборную вызвали кого-то из хоккеистов «Лады». Удивительно, что из всех игроков тольяттинской команды в расположение сборной поедет именно Семин. В регулярке-2023/24 он мало чем удивил – за 64 игры набрал 10 (3+7) очков. Чуть лучше выглядел в плей-офф, где набрал 3 (0+3) очка и сравнялся с двумя лучшими бомбардирами «Лады» Никитой Попугаевым и Скоттом Космачуком.

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Предсказуемо, что в этом составе нет игроков, все еще задействованных в плей-офф КХЛ. Команда соберется 22 апреля и будет тренироваться в Новогорске вплоть до 29 апреля. В это время еще будет идти финал розыгрыша Кубка Гагарина.

Количество матчей и городов сократилось: Омск заменил в списке Челябинск и Красноярск

«Россия 25» сыграет со сборными Казахстана и Беларуси. В Астане пройдут два матча: с Казахстаном (2 мая) и Беларусью (4 мая). Далее в рамках турне состоятся три матча со сборной Беларуси в Омске (6 мая), Туле (9 мая) и Минске (11 мая).

Астана, Тула и Минск – привычные города для тура сборной. В 2023 году были еще Челябинск и Красноярск. На этот раз арена в Челябинске занята играми «Трактора», который еще борется за Кубок Гагарина. Поэтому Челябинск в этом списке заменил Омск – там стадион освободился после вылета «Авангарда» от «Локомотива» (3-4).

Значительно сократилось и количество игр. Вместо прошлогодних девяти матчей «Россия 25» проведет всего пять игр . Из списка городов пропал и Красноярск, в котором прошлой весной проходил матч с Беларусью.

Поздравляя болельщиков с Днем единения народов Беларуси и России, Роман Ротенберг отдельно упомянул важность тура «России 25»: «В прошлом мае вместе мы провели замечательную суперсерию, повысили популярность нашего любимого спорта в братских странах, собрали аншлаги на всех матчах, затем показали отличный хоккей на Кубке Первого канала».

Вероятно, в этом году майский тур сборной будет последним. КХЛ анонсировала, что со следующего сезона сроки чемпионата будет продлены на месяц – до конца мая. В таком случае Большой тур Сборной перенесется или вовсе не состоится.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев