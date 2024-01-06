Теперь Радулов – третий бомбардир в истории КХЛ: помог Шипачев, который сам догоняет лидера

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» – 2:1.

До середины третьего периода «Ак Барс» вообще уступал «Адмиралу» в счете – 0:1. Дальше включились лучшие бомбардиры Казани. Вадим Шипачев оформил дубль с победной шайбой в овертайме. В моменте с первым голом ему ассистировал Александр Радулов.

Этот ассист вывел Радулова на единоличное третье место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ. Шипачев в том же рейтинге догоняет лидирующего Сергея Мозякина.

Шесть матчей длилась безрезультативная серия Шипачева, которую лучший бомбардир «Ак Барса» прервал в важный для команды момент. Со второй попытки он поднял шайбу под перекладину и реализовал большинство. Ассистентами в этой шайбе выступили Вячеслав Войнов и Александр Радулов.

За минуту до конца овертайма Шипачев вновь забил и оформил дубль. Основную работу в том моменте сделал Дмитрий Юдин: поборолся возле борта, поднялся на синюю и отправил шайбу в клюшку Шипачеву.

Благодаря дублю Шипачев подтвердил лидерство в списке бомбардиров «Ак Барса». По итогам 42 игр у него 34 (13+21) очка. На втором месте находится Александр Радулов, у которого 29 (10+19) очков за 40 матчей.

В конце декабря перед матчем с «Металлургом» (1:4) Шипачев и Радулов выпадали из состава. Билялетдинов объяснял их отсутствие отдыхом. На следующую игру с «Салаватом» нападающие вернулись, но остались без очков. Лидеры «Ак Барса» не всегда легко набирают очки – у обоих случались безрезультативные серии из шести матчей.

В регулярке-2023/24 Шипачев набирал не больше двух очков за матч. У Радулова ситуация чуть лучше: в матче против «Авангарда» (5:4 ОТ) он выбивал 3 (2+1) очка. Дубль Александра с шайбой в овертайме тогда принес «Ак Барсу» победу.

Шипачеву (908) остается 20 очков до показателя Мозякина (928). Перед завершением карьеры Мозякин отметился двумя ассистами в матче плей-офф сезона-2020/21 против «Авангарда» (7:1). Это его последние очки в карьере.

У Шипачева отличные шансы побить рекорд Мозякина уже в ближайшее время. В прошлом сезоне в «Ак Барсе» с учетом плей-офф он набрал 57 (13+44) очков. Тогда он результативнее отыграл именно в розыгрыше Кубка Гагарина.

Ситуация со статистикой Радулова выглядит еще интереснее. Ранее появились слухи о том, что он может завершить карьеру. Позднее представитель игрока рассказал «СЭ», что переговоры о новом контракте с «Ак Барсом» отложены.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид; vk.com/hcakbars