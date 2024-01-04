19-летний вратарь-рекордсмен 243 минуты не пропускал в КХЛ. Кто он и откуда взялся в СКА?

Выдал рекордную сухую серию.

СКА обыграл «Витязь» (6:1). Команда сделала 18 побед за 20 последних матчей. Уникальность игры в том, что у СКА впервые вышел в старте вратарь Павел Мойсевич. До этого матча он появлялся только на замену и ни разу не пропускал в КХЛ. Единственная шайба «Витязя» остановила сухую серию Мойсевича на отметке 242:55.

В истории КХЛ еще не было таких продолжительных серий без голов со старта сезона и карьеры. Никто не делал такое и в регулярке-2023/24.

Мойсевич начинал карьеру в Беларуси, а сейчас проводит первый сезон в КХЛ

Павлу Мойсевичу 19 лет. Он родился в Беларуси. В сезоне-2020/21 он дебютировал в Высшей лиге чемпионата Беларуси за «Соболь», затем там же выступал за команду «Беларусь U18».

В декабре 2022-го Мойсевич перешел в систему СКА. В сезоне-2022/23 он играл за «СКА-Варягов» и «СКА-1946» в МХЛ, а за «СКА-Неву» – в ВХЛ. Сейчас Мойсевич проводит первый сезон в КХЛ. 19-летний вратарь дебютировал за СКА в октябре, когда вышел на замену в матче против «Куньлуня» (6:3) и отразил 12 бросков.

Предыдущие шесть матчей Мойсевич выходил со скамейки и лишь одну игру провел практически целиком: матч с «Витязем» (3:2, бул). Там Мойсевич появился при счете 0:2, когда Никита Серебряков пропустил две шайбы с трех бросков за семь минут. Мойсевич отыграл 57:30, а в серии буллитов вытащил пять из шести попыток.

СКА использовал Мойсевича при разных обстоятельствах. Против «Ак Барса» (2:3) был выход на минуту вместо Артемия Плешкова. В игре с «Автомобилистом» (2:3, бул) Мойсевич практически принес победу СКА, который в конце первого периода проигрывал 0:2. На серию буллитов СКА вернул Серебрякова. Итог – поражение.

На новую игру с «Витязем» Мойсевич наконец-то вышел в стартовом составе. До сегодняшнего дня 19-летний вратарь ни разу не пропускал за 6 появлений в КХЛ – сухая серия составляла 200:25.

За два периода «Витязь» 10 раз бросил по воротам, с которыми Мойсевич справился. Самый интересный момент был у Ивана Савчика. После паса на синюю он убежал в контратаку, но и здесь Павел спас.

За следующие 20 минут «Витязь» нанес всего 8 бросков. Таким получился единственный гол: шайба сошла с крюка у Ильи Аркалова, но он отдал пас на дальнюю штангу. Иван Воробьев забил в пустой угол.

Теперь в активе Мойсевича 7 матчей в КХЛ, 2 победы и 98,6% отраженных бросков.

Интересно, что Павел уже играл и за сборную Беларуси. На Кубке Первого канала он вышел против команды «Звезды и ВХЛ». Дебют на уровне сборных получился достойным: Мойсевич заменил Константина Шостака во втором периоде и отразил 13 из 16 бросков. Победить тогда не удалось – Павел пропустил в овертайме.

СКА выбирает из четырех вратарей: из-за конкуренции выход Мойсевича долго откладывался

На пресс-конференции после матча с «Витязем» главный тренер СКА Роман Ротенберг говорил о выборе голкиперов: «У нас есть четыре сильных вратаря. И мы прекрасно понимаем, что на длинной дистанции каждый игрок нам нужен. Поэтому конкуренция внутренняя – это двигатель прогресса».

В ротации у СКА остаются сразу четыре вратаря: Никита Серебряков, Павей Мойсевич, Артемий Плешков и Юхан Маттссон.

Мойсевич выдал самую длинную серию без голов, но формально у него нет матчей на ноль. Они не идут в личную статистику из-за выходов на замену.

● У первого вратаря Серебрякова до декабря не было сухих матчей в СКА. Никита говорил в интервью «Матч ТВ» о договоренности с женой – за два безголевых матча за месяц он получит собаку. В декабрьской игре против ЦСКА (2:0) Серебряков сделал 43 сэйва и оформил первый сухарь за СКА. Супруга посчитала эту игру за две – обещание выполнено.

● Маттссон в начале сезона был основным вратарем СКА, пока 15 сентября в матче против московского «Динамо» (1:3) не получил травму. Юхан выбыл на месяц и вернулся только в середине октября. С тех пор он находился в ротации и пять раз выходил первым вратарем.

● Артемий Плешков – лидер среди вратарей СКА по сухим играм регулярке-2023/24. Последний раз он попадал в заявку на матч с «Ак Барсом» (2:3) в конце октября. Ротенберг брал его на Кубок Первого канала в состав сборной «России 25», но не провел ни одного матча. Все это время играет на уровне ВХЛ в «СКА-Неве».

● В начале сезона среди вратарей СКА был и Сергей Иванов, который провел 3 игры и отправился в «Адмирал». Это часть сделки по обмену Серебрякова. Во Владивостоке Иванов отыграет до конца сезона на правах аренды.

Что еще надо знать вокруг матча СКА – «Витязь»

18 побед на отрезке из 20 матчей принесли СКА 37 очков. Команда проиграла только «Автомобилисту» (2:3, бул) и «Торпедо» (1:3).

Всего СКА набрал 63 очка в 46 матчах и поднялся на третье место на Западе, обогнав московское «Динамо». Выше идут «Локомотив» (64 очка) и «Спартак» (66 очков).

Василий Глотов оформил первый хет-трик в карьере. Он продлил результативную серию из 5 матчей, за которые он заработал 11 (7+4) очков. Всего за 38 игр Глотов набрал 23 (15+8) очка и побил личный рекорд по голам за регулярку. До этого на его счету было 13 шайб в сезоне-2021/22.

Сразу пять игроков СКА набрали по 2 очка за матч против «Витязя»: Марат Хайруллин (0+2), Сергей Толчинский (1+1), Никита Камалов (1+1), Арсений Грицюк (0+2), Александр Никишин (0+2).

Отметить успехи «Витязя» сложно. Даже главный тренер команды Дмитрий Рябыкин это подчеркнул: «Ничего не получилось. Вышли просто неготовыми, видимо, еще за столом сидят».

Фото: vk.com/ska