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Можно ли заменить лучшего снайпера КХЛ? Да, 19-летний Филатьев забил гол, от которого обалдел даже тренер

Михаил Кравец Михаил Кравец
КХЛ КХЛ
Александр Филатьев
Барыс Барыс
Авангард Авангард
Хоккей Хоккей

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Дебютная шайба в 17-й игре.

«Авангард» уверенно разобрался с «Барысом» (5:1), хотя в день матча лишился из-за болезни лучшего снайпера Рида Буше. Его в первом звене неожиданно заменил 19-летний Александр Филатьев, воспитанник омского хоккея (с 9 лет в системе «Авангарда»). Именно он отметился дебютным голом в КХЛ.

После гола вывел на эмоции Кравца и целовал крестик на скамейке

Вот как это было: Филатьев ловко обвел защитников «Барыса» и отправил шайбу в дальнюю девятку. Ткачев и Спунер изумленно наблюдали за сольным проходом по центру:

Для молодого нападающего это первый сезон в КХЛ. Предыдущие 16 матчей в основе «Авангарда» он чаще всего проводил в четвертом звене (11 раз). Дважды попадал в заявку, но так и не выходил на лед. Трижды оказывался во второй тройке и один раз – в третьей. Сегодня главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец доверил Филатьеву место Буше в первом звене и не сдержал улыбку после красивого гола.

Играть с такими статусными партнерами, как Ткачев и Снупер, довольно тяжело. В перерыве это признал сам Филатьев: «Первая смена, волновался. Ноги куда-то не туда бежали. Но потом меня ребята подбадривали. И все, адаптировался и нормально. Когда забил, я даже вот так вот поехал (посмотрел наверх), благодарил Бога». 

На скамейке после гола Александр целовал крестик:

Дебют в КХЛ – неожиданность для Филатьева. Теперь он лидер по игровому времени среди молодежи

В этом сезоне Омск часто привлекает в основу молодежь – Никиту Холодилина, Илью Рейнгардта, Тимура Кола, Глеба Трикозова. Филатьев среди них лидирует по количеству матчей в КХЛ – 17 и 4 (1+3) набранных очка. В молодежке Филатьев проводит третий сезон. Реже играет в ВХЛ – там только 10 игр и 7 (4+3) набранных очков. Дебют в КХЛ оказался неожиданным даже для него самого. «В начале октября, еще играя в МХЛ, я узнал, что поеду на выезд с командой ВХЛ. После первого же матча за «Омские Крылья» мне сразу написали, что нужно ехать обратно в Омск, но уже в первую команду. Было неожиданно, тем более я не знал, для чего именно еду в «Авангард», мне никто ничего не говорил. Прилетев в восемь утра, сразу поехал на тренировку. В этот же день был матч, но у меня не получилось в нем сыграть, а через день уже дебютировал в КХЛ», – вспоминал Филатьев в интервью сайту КХЛ . Первый балл во взрослой лиге Филатьев набрал в четвертой игре против «Металлурга» (4:3 ОТ). Однако Кравец его дебютом был доволен: «Мне очень понравилось. Красиво начал, упал-отжался, потом чуть гол не забил, а в конце выиграл важное вбрасывание. Я доволен». Затем Филатьев отличился голевыми передачами в матчах против СКА (5:3) и «Витязя» (4:1).

«Авангард» ушел на перерыв в КХЛ, выиграв 14 из 15 последних матчей. Омск сравнялся с лидирующем на Востоке «Металлургом» по количеству очков (55) и имеет два матча в запасе. 

Авангард – Барыс 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Дата проведения
5 декабря, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Игумнов (Венгрыжановский)
2:0 – 12 Филатьев (Ткачев, Спунер)
2:1 – 24 Рымарев (Нургалиев, Хенкель)
3:1 – 41 Шарипзянов (Спунер, Телегин)
4:1 – 51 Николишин (Гераськин)
5:1 – 54 Чистяков (Пьянов, Ткачев)
Вратари: Мишуров 19/20 – Шутов 37/42.

Фото: hawk.ru

6 комментариев
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забиваешь гол, целуешь крестик, а трансляция говорит, что у тебя в 17 играх 0 голов, 3 асиста и 8 минут штрафа
+4
-2
+2
Ответ Dura Ace Di2
А почему он с накрашенными губами?
крестик много целовал
+4
-3
+1
Молодцы ребята, даже не верится !!!!
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Ответ ivan-off
забиваешь гол, целуешь крестик, а трансляция говорит, что у тебя в 17 играх 0 голов, 3 асиста и 8 минут штрафа
Означает ли это, что следовало бы целовать иконку, коллега?
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