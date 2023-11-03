🍍Атанасов – открытие сезона! Клубы НХЛ три года игнорировали на драфте, а теперь засылают скаутов на матчи

Тот самый парень, которого все полюбили.

Василию Атанасову 21 год. Это только второй его сезон в КХЛ, но нападающий уже лидирует в списке бомбардиров «Торпедо» (25 очков, 12+13) и уверенно держится в топ-10 лиги – и по голам, и по очкам. Но внимания к нему – словно к главной звезде чемпионата. Атанасов стал первым в голосовании болельщиков на Матч звезд, а на играх в Нижнем Новгороде из-за звучной фамилии регулярно получает в подарок ананасы. Даже Игорь Ларионов называет его «Пайнэппл» (ананас).

Почему Атанасова вообще все так полюбили? Дело в том, что Василий не просто набивает статистику: он сам красиво забивает и создает голы для партнеров. Особенно выделяется его проход с шайбой из победного матча против СКА (4:3) на старте регулярки.

Сам Атанасов честно признавался: «Я даже не знаю, сколько у меня очков, не считал». Во всех интервью он показывает себя скромным парнем, но что скрывается за этим образом и как он формировался?

Атанасов с детства выходил со старшими игроками, а игровой номер оставил после удачного сезона

Отец Василия – Владислав Атанасов – тренер хоккейной школы «Спутник» из Нижнего Тагила. Под его взором нападающий и делал первые шаги в большом спорте. Атанасов-старший в то время тренировал игроков 1999 года рождения, которые были вдвое взрослее его сына. Василий вспоминал:«Я приходил туда и тоже старался стоять на коньках. В три годика это еще тяжело давалось, но со временем я научился».

Интересно, что одним из тех, кто начинал карьеру у Владислава Атанасова – нападающий Павел Дорофеев, выступающий сейчас за «Вегас». Он знаком и с Василием – в детстве вместе катались. Познакомились как раз через отца, хотя Павел на два года старше.

Важным этапом в жизни Василия стал переезд семьи в Санкт-Петербург. Атанасов играл за питерское «Динамо», причем под 17-м номером – в честь любимого хоккеиста Валерия Харламова. После одного из турниров молодой форвард оказался в системе «Югры». Он отлично показал себя в МХЛ (159 матчей, 123 очка) и его стали подключать к главной команде в ВХЛ. Сыграл он не так много – 13 матчей (из них 9 – в плей-офф, 3+1), но для 19 лет – неплохой дебют во взрослом хоккее.

Кстати, когда карьера Атанасова дошла до молодежной лиги, номер 17 был занят другим игроком «Мамонтов Югры». Поэтому Василий взял ближайший свободный – 16-й. В дебютном сезоне он сыграл 49 матчей и набрал 15 (7+8) очков. Посчитал это таким успехом, что сохранил счастливый 16-й номер на всю карьеру.

Именно показатели Атанасова в «Мамонтах Югры» стали поводом для интереса к нему со стороны «Торпедо». Василия заметил генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров, собиравший для Игоря Ларионова перспективную молодежь.

«Торпедо» заплатило копейки, а получило яркого лидера – Атанасов уже принес трофей команде МХЛ

Весной 2022 года в Нижний Новгород отправились два игрока «Мамонтов» – Василий Атанасов и Иван Воробьев. За обоих вместе «Торпедо» отдало 4,5 млн рублей. Воробьев в команде не заиграл и позже стал частью обмена с «Витязем» на защитника Кирсанова.

А вот Атанасов дебютировал в Нижнем Новгороде ярко – по итогам сентября 2022-го был признан лучшим новичком КХЛ: тогда он набрал 6 очков (4+2) в 12 матчах. Связь с семьей по-прежнему влила на его на игру: первую шайбу в лиге – в ворота «Автомобилиста» (7:3) – отдельно посвятил бабушке, которая за него сильно переживает.

Было видно, что Атанасову комфортно в Нижнем Новгороде, он быстро освоился здесь. «Я с первого взгляда влюбился в этот город, когда увидел главную улицу и ледовый дворец. Здесь я дебютировал в КХЛ, и когда впервые вышел на матч – увидел этот антураж, как болельщики поддерживают любимую команду. Это дорогого стоит!» – рассказывал он в интервью «Комсомольской правде».

Старт карьеры Василия в КХЛ характеризует и потасовка с земляком Радуловым в выездном матче «Торпедо» против «Ак Барса» (1:2). За пару минут до нее Атанасов открыл счет, а потом чем-то не угодил капитану «Ак Барса» – получил толчок в спину, но отреагировал с юмором: «Так, напугать, может, хотели – увидели, что против них молодой пацан борется, кусается. Я думаю, запугать хотели. Но я не поддаюсь на такое».

Первый сезон Атанасова в «Торпедо» испортила травма. 9 октября в матче против минского «Динамо» (5:2) Василий повредил плечо. Все выглядело серьезно: Василию пришлось резать майку в перерыве матча и оказывать первую помощь на месте. Времени на выздоровление потребовалось много – в следующий раз в заявку «Торпедо» попал только в январе.

Огромную роль в его восстановлении сыграл Кенни Агостино, игравший за Нижний в прошлом сезоне. Так говорил сам Василий в интервью Metaratings: «Кенни – хороший игрок и человек, я не могу о нем ничего плохого сказать, потому что мы с ним вместе восстанавливались после травмы, и он мне здорово помог в этом плане. Это была моя первая серьезная травма, он меня научил правильно с этим справляться».

Видимо, научил так, что в новом сезоне все увидели другого Атанасова – еще более мощного. Понадобилось всего 15 игр регулярки, чтобы превзойти прошлогодний результат – даже если суммировать чемпионат и плей-офф (42 матча, 14 очков).

Сейчас он идет по гроссмейстерскому графику «очко за игру»: за 25 матчей – 25 (12+13) очков, при это он обошел самых высокооплачиваемых игроков лиги. Позади остаются Рид Буше (16 место) и Александр Радулов (12 место), зарплаты которых в десятки раз больше заработка Атанасова.

Интересно, что будет к концу регулярки, но куда важнее – как получится в плей-офф. Прошлый опыт игры в Кубке Гагарина получился не особо успешным – единственный гол в ворота питерского СКА и 9 матчей без очков. Но быстрое завершение сезона в КХЛ не означало для него начало отпуска: Атанасов сразу уехал в «Чайку» и в итоге взял с ней Кубок Харламова, став лучшим снайпером плей-офф с 10 голами. Даже не потребовался полный розыгрыш – 15 (10+5) очков он набрал всего за 12 матчей.

Во время того плей-офф Василий запомнился необычным эпизодом: перерыве второй игры против «Локо» пообещал забросить шайбу.

Обещание выполнил: «В раздевалке сидел вместе с Егором Виноградовым. Я подсел к нему и говорю: «Я сейчас такую чушь сказал на интервью. Меня съедят сейчас, если не забью». Но получилось, что забил».

Не хватило килограммов для НХЛ, но сейчас скауты приезжают к нему на игры

Свое 21-летие Атанасов отпраздовал в конце сентября – и любопытно, что он до сих пор не задрафтован, хотя теоретически мог уйти на любой из трех последних церемоний, но ни один клуб не обратил на него внимание. Гендиректор «Торпедо» Александр Харламов не нашел объяснение подобному, лишь назвал драфт условной штукой

А у Игоря Ларионова есть своя версия, почему так случилось. «Парень 67–68 килограммов. Меня не пугает этот вес – просто какие-то вещи происходят. Хочется сберечь его, не вешать на его хрупкие вещи какую-то ответственность. Парень неординарный. Я думаю, год-другой, и он окрепнет, станет сильнее», – рассказывал тренер в интервью каналу «Черкас Атлант».

Вообще Ларионов ожидал, что к декабрю 2023-го «Торпедо» получит сигналы по Атанасову от генменджеров и скаутов клубов НХЛ, но все случилось намного раньше. На сентябрьском матче «Торпедо» и «Витязя» (4:1) уже был представители «Нэшвилла» и «Сиэтла» – со скаутом «Предаторс» Василий успел пообщаться. Но задумываться об НХЛ раньше 2025 года игрок не хочет – сначала отработает контракт.

Атанасов по-прежнему пересматривает матчи Валерия Харламова и стремится быть на него похожим. Параллельно он укрепляет авторитет в команде и лиге. Роман Ротенберг критиковал лед на арене в Нижнем Новгороде, а Атанасов в ответ подметил: «Торпедо» на таком льду спокойно забивает. Во всех интервью Василий чаще выделяет партнеров и говорит об удовольствии от игры с ними, чем отмечает личные успехи.

И теперь подарки от болельщиков Атанасов получает не только в Нижнем, но и на выездных матчах (например, в Казахстане). И к такому внимания он все равно относится просто: «Очень неожиданно, что я стал лидером голосования [по Матчу звезд], потому что в лиге есть очень много хороших игроков. Думаю, что люди голосовали за меня не только за счет моей игры, но и благодаря моей улыбке, да?».

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов; hctorpedo.ru