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В 1970-м adidas и Puma подписали «Пакт Пеле» – договорились не заключать с ним контракт. Кто все нарушил?

adidas adidas
Puma
Сантос Сантос
Пеле Пеле
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Футбол Футбол

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Соблазн был слишком велик.

Пеле впечатлял не только космической игрой, но и цифрами в рекламных контрактах. Заполучить суперзвезду могли единичные компании, но некоторые сознательно от этого отказались. Так случилось с adidas и Puma, которые однажды решили, что Пеле не должен достаться никому. 

Компании основали братья, поругавшиеся из-за войны. Puma поднялась, поставляя бутсы в клубы, а adidas – в сборную

Противостояние главных спортивных брендов Германии – это история поссорившихся братьев Дасслеров, младшего Адольфа и старшего Рудольфа. До Первой мировой оба работали на обувной фабрике отца в немецком городке Херцогенаурах. В 1924-м Адольф предложил Рудольфу основать собственную компанию: фирма Gebrüder Dassler производила спортивную обувь и быстро завоевывала рынок. 

Разногласия начались с приходом к власти нацистов и усилились во время Второй мировой. Они закрыли один из двух заводов, а второй конфисковало правительство для производства обуви для армии. После войны Рудольфа арестовали за якобы сотрудничество с гестапо – старший брат решил, что по доносу младшего. Осенью 1946-го его отпустили из-за отсутствия доказательств, а через два года, когда отец братьев скончался, они разделили бизнес. Рудольф назвал компанию Puma, а Адольф – adidas.

К 1970-му бренды контролировали большую часть рынка спортивной обуви. Puma – выпускла бутсы для футболистов немецких клубов, но сборная играла в adidas. Компания младшего брата подписала контракт о поставке обуви перед чемпионатом мира 1954-го. Тогда ФРГ взяла золото, что в разы увеличило продажи бренда. Позже фирма Адольфа Даслера заключила контракты с Международный олимпийским комитетом и ФИФА.

Puma работала с бразильцами еще в 1958-м. Но не заключала контракт с Пеле, чтобы не раздуть рекламный рынок

Puma не отставала от главного конкурента. В 1958 году компания сделала ставку на сборную Бразилии – к тому моменту за нее играли Гарринча, Вава и Марио Загалло. Но главным открытием чемпионата мира в Швеции стал 18-летний Пеле, который забил в каждом матче плей-офф. ЧМ-1958 бразильцы выиграли, а спустя четыре года оформили дубль, что заметно усилило позиции Puma.

Пик противостояния брендов пришелся на 1968 год. Тогда в Мехико проходила Олимпиада, партнером которой был adidas. Он фактически запретил спортсменам носить обувь Puma – ее конфисковывали у команд прямо на таможне.

Удивительно, что после этого стороны хоть о чем-то договорились. В то время звезды спорта уже были амбассадорами брендов, но персонального контракта с самым известным футболистом не заключали. Adidas и Puma согласились, что от сделки с Пеле проиграют обе компании, потому что это взвинтит рекламный рынок, и договориться с другими игроками станет сложнее. Так возник «Пакт Пеле», который заключили перед чемпионатом мира 1970 года. 

Впрочем, сам Пеле о нем ничего не знал.

Пеле получил от Puma $25 тысяч только за ЧМ. По легенде, перед четвертьфиналом он должен был завязать шнурки в центральном круге

«Пакт Пеле» нарушили почти сразу. Незадолго до чемпионата мира на работу в Puma взяли журналиста Ганса Геннингсена. Он жил в Рио-де-Жанейро и у него были неплохие связи в южноамериканском футболе. Гансу рассказали о тайном соглашении с adidas и объяснили, что он может подписывать личные контракты со всеми игроками сборной Бразилии, кроме Пеле.

Нападающий не понимал, почему с ним никто не хочет работать и предъявил претензии Геннингсену. Тут-то пакт и развалился: соблазн подцепить суперзвезду был настолько велик, что представитель Puma все же предложил Пеле контракт. 

Сделка вышла солидной: $25 тысяч (с учетом инфляции это почти $200 тысяч) только за чемпионат мира и еще $100 тысяч ($770 тысяч) в течение четырех лет. Контракт включал выпуск совместной линейки обуви и огромное количество рекламных материалов. В 1970-х болельщики прекрасно знали: Puma делает бутсы для Пеле и для них.

Возможно, сделка подразумевала и, как бы мы сейчас сказали, нативную интеграцию. Перед четвертьфиналом чемпионата мира 1970 года против Перу Пеле остановился в центральном круге, чтобы перевязать шнурки. Считается, что это тоже был рекламный ход, ведь все внимание было приковано к нему – лучшему футболисту мира, который играет в Puma.

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«Пеле смеется и говорит: «Да ладно, я прикалываюсь!». Эпизод, в котором весь характер легенды

Фото: Puma; adidas; globallookpress.com/imago-images.de

5 комментариев

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Виталий Голицын
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В фильме "Дуэль братьев. История Adidas и Puma" есть интересная сцена как у Адидас появились три полоски.Во время тренировки обувь у футболистов была одинаковая и не отличишь кто в какой фирме играет,и как раз красили ворота,Адольф смочил в краске три пальца,подозвал игрока к себе и вытер эти три пальца сбоку на бутсу.
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Кепка Клоппа
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какая глупость писать в заголовке "Кто все нарушил?" вместо правильного "Кто всё нарушил?"
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Л И Н А Р
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Puma. Adidas. А теперь сборная Бразилии в Nike.
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mediaboss22
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в борьбе Puma и Adidas вспоминается история с Кройфом. он тоже играл в Puma. а сборная Голландии играла в adidas , но Йохан каким-то образом играл в футболках , на которых вместо узнаваемых 3 полос было только 2. а вообще способность Puma подписывать легенд в 20 веке поражает - в их бутсах играли и Пеле , и Диего , и Йохан
+3
0
+3
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Bolvan
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Бизнес ничего личного
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