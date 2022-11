Слышали про сборную Индии, которой якобы запретили играть босиком? Это миф, они просто не хотели ехать на ЧМ

Как же так?

Меньше чем за месяц до старта ЧМ-2022 сборной Ирана грозит дисквалификация. Вероятность минимальна, но призывы звучат (от босса «Шахтера», испанской юридической компании Ruiz-Huerta & Crespo и иранских оппозиционных журналистов) и обсуждают даже в ООН. В истории чемпионатов мира уже были случаи, когда соревнование теряло участника за несколько недель до матча-открытия (скажем, Австрия не сыграла в 1938-м из-за Аншлюса). Среди самых известных примеров – Индия в 1950 году.

Индия получила независимость только в середине ХХ века и с ходу отобралась на чемпионат мира. Но заслуги футболистов в этом нет

Чемпионат мира 1950 года – первый послевоенный турнир. Со времен успехов Уругвая и Италии в 1930-х в мире произошло слишком много событий, которые отразились в том числе и на футболе. Колониальная система распалась, на карте появились новые государства, и Индия стала одной из них.

Страна оставалась под властью Британской империи до 1947 года. Естественно, англичане завезли сюда и футбол, так что представлявшая колонию сборная провела первые товарищеские матчи еще в середине 1920-х. Но в отличие от, скажем, Индонезии (до Второй мировой называлась Голландской Ост-Индией и находилась в подчинении у Нидерландов) команда не играла ни на чемпионате мира, ни даже в квалификации.

Международным дебютом для индийской футбольной сборной стала Олимпиада в Лондоне. В 1948-м команда отправилась в бывшую метрополию, где уступила французам уже в первом же матче и вылетела из розыгрыша. Через год стартовал отбор на чемпионат мира в Бразилии, на который заявилась и Индия. Квалификация уже тогда была разделена на регионы, и за единственную азиатскую путевку боролись также Индонезия, Бирма (нынешняя Мьянма) и Филиппины.

Индия в матче против Франции на Олимпиаде-1948

Впрочем, соперники не провели ни одного матча: все команды, кроме Индии, отказались участвовать. Это не было редкостью в ту эпоху. Например, Голландская Ост-Индия отобралась на свой единственный чемпионат мира 1938 года только из-за того, что снялась Япония, опасаясь повторения разгрома на Дальневосточных играх-1934 (1:7). Так что в 1950-м Индия, не проведя ни одной встречи квалификации, должна была дебютировать на чемпионате мира в Бразилии. Тем не менее, она неожиданно отказалась ехать в Южную Америку и с тех пор к главному соревнованию ФИФА больше так близко не подбиралась.

Играть босыми ногами запретили только в 1953-м. А с бутсами у Индии проблем не было

Индия была не единственной страной, которая отказалась играть на ЧМ-1950. Например, шотландцы заявили, что поедут в Бразилию, только если выиграют домашний чемпионат Великобритании (соревнование для сборных Соединенного Королевства, служившее для них также отбором на турнир ФИФА). По его итогам Шотландия стала второй и вслед за Англией получила путевку, но от нее из принципа отказалась.

По ходу квалификации снялись также Австрия, Бельгия, Перу, Эквадор и Аргентина. Турция квалифицировалась, но из-за финансовых проблем в Бразилию не поехала. Ее место отдали Франции, которая тоже сошла с дистанции еще до старта.

Отказ сборной Индии играть на чемпионате мира часто связывают с правилом, которое якобы ввели специально под нее. Считается, что ФИФА запретила проводить матчи босиком вскоре после поездки индийцев на Олимпиаду-1948. Многие футболисты (по одним данным – восемь, по другим – девять) действительно вышли против Франции без обуви. Некоторые перебинтовали стопы для удобства. Причина не в нищите, а комфорте и привычке. Индийцы привезли в Англию бутсы, но только на случай сырой погоды, а в сухую им было удобнее босиком.

Факт, что сборная играла на Олимпиаде босиком, не оспаривается

Запрет на игру босиком ввели позже – в 1953-м. В вышедшей в этом году книге Box to Box: 75 years of the Indian football team исследователь и журналист Джейдипа Басу утверждает, что отказ от поездки в Бразилию никак не связан с игрой босиком. «Это причудливая теория, и ее придумали гораздо позже», – написал автор.

Глава федерации называл Олимпиаду более важным турниром. Многие игроки тоже так считали

Путаницы добавили руководители сборной, которые кормили болельщиков разными объяснениями еще до чемпионата мира. Незадолго до старта турнира Всеиндийская футбольная федерация (ВФФ) пожаловалась на нехватку времени для подготовки команды. Аргумент звучал сомнительно: заявка на участие в квалификации была подана за полтора года до старта финальной стадии, а сам отбор завершился к концу 1949-го. Причем Индия узнала, что ее соперники досрочно сошли с дистанции еще в августе.

Позже футбольные чиновники уверяли, что для поездки сборной в далекую Бразилию не хватило денег, но и это неправда. Часть расходов покрывала ФИФА, также на путешествие скинулись региональные федерации Индии. Некоторые даже обещали провести благотворительные матчи, чтобы обеспечить сборную всем необходимым. Но это не имело смысла: чемпионат мира в Бразилии должен был начаться 24 июня, а 23 мая глава ВФФ Сайид Мухаммад Мойн-уль-Хак без объяснений причин объявил о снятии Индии с турнира. К тому моменту группы уже сформировали: соперниками индийцев должны были стать шведы, итальянцы и парагвайцы. ФИФА не стала искать замену, поэтому путевку в плей-офф (выходила только одна команда) разыграли три участника.

Вероятно, решение связано со спорами в руководстве федерации. Еще в марте 1949 года в отеле Great Eastern в Калькутте прошло ежегодное общее собрание ВФФ. Встреча длилась пять часов и в том числе касалась профессионального статуса клубов и игроков. Мойн-уль-Хак выступил резко против – чтобы сильнейшие футболисты страны не потеряли возможность участия на Олимпиадах, куда приглашали только любителей. Игры в Лондоне и поражение от Франции с небольшой разницей он считал успехом, поэтому предложил сохранить тот состав сборной в соревнованиях под эгидой МОК. Его противники считали, что профессиональный статус игроков и клубов даст дополнительный импульс для развития футбола, а Олимпиаду прекрасно заменит чемпионат мира.

Сборная Индии по футболу на Олимпиаде в Мельбурне

С последним тезисом многие были готовы поспорить. Спустя несколько лет нападающий и участник Игр в Лондоне Шеу Мевалал, рассказывал: «В наше время чемпионат мира не имел такого значения, как Олимпиада. Для нас турнир ФИФА оставался туманной идеей, мы мечтали об Олимпиаде. Так что когда Индия отказалась от участия в чемпионате мира 1950 года, мы не были особо разочарованы».

В споре внутри федерации победили «любители». Это решение определило вектор развития индийского футбола на десятилетия. В следующий раз команда сыграла в квалификации чемпионата мира только перед турниром 1974-го. Зато на олимпийском фронте она действительно выступала неплохо, и в 1956-м даже сыграла в матче за третье место, где уступила Болгарии.

В отборе на ЧМ так просто, как перед турниром 1950-го, уже не было. Более менее достойно команда смотрелась в первом раунде квалификации на чемпионат мира в Японии и Кореи. Тогда в группе с ОАЭ, Йеменом и Брунеем для прохода в следующую стадию не хватило двух очков.

