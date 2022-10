Fair Play – главный термин после дерби. Оказывается, его придумал Шекспир

Объясняет Юрий Истомин.

Эпизод с Романом Зобниным в московском дерби – одна из главных тем РПЛ последних дней. Если бы Федор Чалов остановил атаку (мы не утверждаем, что он должен был так поступить, это просто пример), то, возможно, попал бы в один список с Гари Линекером, врачами сборной Дании и фанатами «Данди Юнайтед», которых объединяет приз от ФИФА за честную игру. Разбираемся, откуда взялось словосочетание Fair Play и при чем тут Филипп Ублюдок.

Fair Play воспет в «Короле Иоанне» и еще двух произведениях Уильяма Шекспира. Но точно перевести выражение очень сложно

Английский король Иоанн Безземельный жил на рубеже XII-XIII веков. Начало его правления легло в основу сюжета раннего произведения Уильяма Шекспира. В одной из исторических хроник поэт эпохи Возрождения в жанре пьесы описал борьбу монарха с племянником и законным наследником Артуром. Считается, что именно в «Короле Иоанне» впервые в английской литературе упоминается словосочетание fair play.

Иоанн Безземельный правил с 1199-го по 1216-й

Среди персонажей пьесы встречается Филипп Ублюдок, прототипом которого выступил Филипп де Коньяк, незаконнорожденный сын Ричарда I Львиное Сердце (тот в свою очередь был братом Иоанна).

В первом действии пятого акта бастард произносит следующие слова:

O inglorious league! Shall we, upon the footing of our land, Send fair play orders and make compromise, Insinuation, parley, and base truce To arms invasive?

Перевод фрагмента от советского лингвиста Надежды Рыковой:

«О, бесславный сговор! Ужели мы, тут, на своей земле, Должны идти на сделки, на уступки, На подлый торг и на постыдный мир С врагом-захватчиком?»

Уже в следующем действии Филипп вновь произносит fair play:

According to the fair play of the world, Let me have audience; I am sent to speak: My holy lord of Milan, from the king I come, to learn how you have dealt for him…

Перевод:

«Согласно всем обычаям почтенным, Прошу вас выслушать меня. Я послан От короля, отец мой кардинал, Узнать исход переговоров ваших…».

Шекспир дает широкое поле для трактовки, поэтому точный перевод вряд ли возможен. К тому же сам персонаж вкладывает в словосочетание разные эмоции. В первом отрывке угадывается пренебрежение к «честной игре», которая в русской версии превратилась в «уступки». Во втором Филипп, напоминая об «обычаях» (так в этом случае перевели fair play), демонстрирует вежливость и почтение к собеседнику.

Понятие встречается еще как минимум в двух произведениях Шекспира: в «Буре» ее упоминает Миранда, а в пьесе «Троил и Крессида» – Гектор.

В переложении древнегреческого сюжета встречаются такие строки:

Troilus: Brother, you have a vice of mercy in you, Which better fits a lion than a man.

Hector: What vice is that, good Troilus? chide me for it.

Troilus: When many times the captive Grecian falls, Even in the fan and wind of your fair sword, You bid them rise, and live.

Hector: O,’tis fair play.

Troilus: Fool’s play, by heaven, Hector.

Hector: How now! how now!

Перевод советской поэтессы Татьяны Гнедич:

Троил: Брат, за тобой один порок я знаю, Присущий больше льву, чем человеку.

Гектор: Что ж, назови его, мой милый брат.

Троил: Когда твой славный меч на павших греков Как ураган обрушиться готов, Ты говоришь врагу: «Вставай! Живи!»

Гектор: Но это ж честно!

Троил: Это глупо, Гектор!

Гектор: Что, что сказал ты?

Троил: Да, клянусь богами!

Питер Пауль Рубенс, «Смерть Гектора», 1630 г

Здесь Шекспир наконец дает антоним, который многое поясняет: fair play – противоположность fool’s play. Возможно, это выглядит натянутым, но слова fool («дурак») и foul («грязный», «вонючий», «подлый»), по одной из версий, имеют родственное происхождение и восходят к старофранцузскому fol («безумец»). А foul сегодня в футболе – явный антипод честной игре.

В XX веке во Франции создали Международный комитет по честной игре. Он выдавал награды еще до ФИФА

Выражение fair play даже теперь не всегда относится к спорту. В Англии его вполне можно услышать (обычно с провождением to you), когда кто-то хочет сказать, что вы молодец.

Быть молодцом завещал и Пьер де Кубертен. Первый глава МОК хотел, чтобы главной ценностью Олимпиады считались даже не медали, а гуманизм и уважение к сопернику. Во многом благодаря ему fair play стал все чаще ассоциироваться со спортом.

Идеи де Кубертена подхватил Международный комитет по честной игре (для его обозначения используется французская аббревиатура CIFP). Организация появилась в 1964 году, а учредителями выступили ведущие международные спортивные федерации, а также ЮНЕСКО и Международная ассоциация спортивной прессы. Сегодня комитет, штаб-квартира которого находится во Франции, возглавляет венгерский фехтовальщик Ене Камути.

CIFP поощряет спортсменов за честную игру на поле и за его пределами. Причем награда комитета появилась раньше, чем приз от ФИФА. Существуют три категории. Трофей Пьера де Кубертена вручается за fair play в одном конкретном эпизоде. Трофей Жана Боротры (французский теннисист, который в годы немецкой оккупации вводил весьма специфические правила в футболе – например, сократил время матчей до 80 минут) – тем, кто демонстрировал честную игру на протяжении всей карьеры. А Трофей Вилли Дауме (немецкий гандболист и баскетболист, глава олимпийского комитета ФРГ) – за пропаганду принципов fair play.

ФИФА учредила приз только в 1987 году, и сначала его получили болельщики шотландского «Данди Юнайтед» за доброжелательный прием фанатов «Гетеборга» в ответной игре финала Кубка УЕФА. Через год награду вручили зрителям футбольного турнира на Олимпиаде в Сеуле и немецкому нападающему «Вердера» Франку Орденевицу. Во время матча против «Кельна» он признался судье, что сыграл рукой в своей штрафной, и его команда уступила 0:2. Символично, что в 1989-м он перешел как раз в «Кельн».

В рейтинг Fair Play от УЕФА однажды вошел ЦСКА. В эпизоде с Зобниным нынешние правила на стороне армейцев

В разные годы ФИФА отмечала честную игру Гарри Линекера (за 16 лет не получил ни одной желтой или красной карточки), Паоло Ди Канио (из-за травмы голкипера соперника остановил голевую атаку своей команды), федераций Ирана и США (за матч без последствий на чемпионате мира 1998 года), а также, например, футболистов и врачей сборной Дании (за реакцию и спасение жизни Кристиана Эрикссона на Евро-2020).

УЕФА тоже пропагандирует fair play и с 1995 года даже составляет рейтинг, который учитывает несколько критериев: количество желтых и красных карточек, отношение к соперникам и судье, поведение болельщиков и зрелищность футбола. В последние годы первые строчки рейтинга занимают команды Северной Европы, хотя в 1996-м УЕФА отметил ЦСКА – москвичи заняли второе место (на первом – «Мальме»).

Впрочем, это только футбольные чиновники руководствуются критериями и рейтингами. Болельщики же при упоминании fair play обычно вспоминают конкретные эпизоды. Самый хрестоматийный пример – остановка матча из-за повреждения соперника, после чего команда травмированного должна вернуть мяч. Впрочем, в правилах четко прописано, что решение об остановке принимает арбитр:

•‎ Останавливает матч, если, по его мнению, игрок получил серьезную травму, и обеспечивает его уход/вынос за пределы поля. Получивший травму игрок может вернуться на поле только после возобновления игры.

•‎ Если игрок, по его мнению, получил лишь незначительную травму, позволяет продолжать игру до выхода мяча из игры.

•‎ Следит за тем, чтобы игрок покинул поле в случае кровотечения из раны. Игрок может вернуться на поле только по сигналу судьи, убедившегося в том, что кровотечение остановлено.

Согласно свежим трактовкам, специально выбивать мяч в аут не обязательно, но футболисты обеих команд могут сигнализировать судье, который и принимает решение. Поэтому, если опираться только на правила, в эпизоде с Зобниным футболисты ЦСКА были правы, ведь Роман обращался к соперникам, а не рефери.

Фото: wikipedia.org; Gettyimages.ru/Catherine Ivill