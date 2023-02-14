Флаг Британии на «Уильямсе» – в честь юбилейной гонки в «Ф-1» в Сильверстоуне
Третья команда в истории с 800 Гран-при.
У «Уильямса» – знаковый юбилей. Легендарная команда, давно поселившаяся в хвосте пелотона, проведет 800-й Гран-при – больше в «Формуле-1» лишь у «Феррари» и «Макларена».
Наводнение в Италии смешало планы британцев: изначально круглая дата приходилось на домашнюю гонку в Сильверстоуне, однако отмена Гран-при Эмилии-Романьи сместило ее на этап в Венгрии.
«Уильямс» не стал переносить празднования, а растянул их на два уик-энда. И теперь понятно, почему – столь британская ливрея на «Хунгароринг» не поедет.
Солидная расцветка «Уильямса» подходит минималистичному «Юнион Джеку»: диагональный паттерн, который команда внедрила еще в прошлом сезоне, словно создан для него. Флаг удачно сделали монохромным, оставив красный цвет для акцентов. Лаконичная, но в то же время интересная задняя часть – соперникам будет чем полюбоваться при обгоне болидов «Уильямса» на круг.
Образ дополнили наклейки, напоминающие о 800 гонках и дате основания – 1977 годе. Тут повезло с отсутствием большого количества спонсоров. На практически чистой машине наклейки привлекают внимание, но и не перегружают дизайн.
Отдельное спасибо «Уильямсу» за смелое использование белого. Заднее крыло и в целом задняя часть заметно посветлели, что в нашу темную эпоху экономии массы выглядит как чудо.
Любопытно, что флаг страны, где работают семь коллективов «Ф-1», фактически не находил отражения в расцветках машин в последние сезоны. «Астон Мартин», чья база находится в двух футах от трассы «Сильверстоун», использовал огромные флаги как покрывала для болидов на презентациях, а на саму ливрею размещал знамя нанометрового размера.
Ближе всего к использованию британского флага, как ни странно, подошла «Альпин» в 2021-м. Да, ливрея скорее считывалась как французская, однако боссы напоминали, что синий, красный и белый присутствуют и на «Юнион Джеке» и символизируют двойную идентичность команды с базами в Энстоуне и Вири.
У «Уильямса» получилось куда патриотичнее.
«Уильямс» стал еще ярче: спас классические цвета от большого спонсора. И гениально вписал батарейку Duracell
Норрис продавил возвращение чемпионской расцветки «Макларена». Она мало похожа на первый болид Хэмилтона
Фото: сайт команды «Уильямс»
Комментарии