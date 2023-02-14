Третья команда в истории с 800 Гран-при.

У «Уильямса» – знаковый юбилей. Легендарная команда, давно поселившаяся в хвосте пелотона, проведет 800-й Гран-при – больше в «Формуле-1» лишь у «Феррари» и «Макларена».

Наводнение в Италии смешало планы британцев: изначально круглая дата приходилось на домашнюю гонку в Сильверстоуне, однако отмена Гран-при Эмилии-Романьи сместило ее на этап в Венгрии.

«Уильямс» не стал переносить празднования, а растянул их на два уик-энда. И теперь понятно, почему – столь британская ливрея на «Хунгароринг» не поедет.

Солидная расцветка «Уильямса» подходит минималистичному «Юнион Джеку»: диагональный паттерн, который команда внедрила еще в прошлом сезоне, словно создан для него. Флаг удачно сделали монохромным, оставив красный цвет для акцентов. Лаконичная, но в то же время интересная задняя часть – соперникам будет чем полюбоваться при обгоне болидов «Уильямса» на круг.

Образ дополнили наклейки, напоминающие о 800 гонках и дате основания – 1977 годе. Тут повезло с отсутствием большого количества спонсоров. На практически чистой машине наклейки привлекают внимание, но и не перегружают дизайн.

Отдельное спасибо «Уильямсу» за смелое использование белого. Заднее крыло и в целом задняя часть заметно посветлели, что в нашу темную эпоху экономии массы выглядит как чудо.

Любопытно, что флаг страны, где работают семь коллективов «Ф-1», фактически не находил отражения в расцветках машин в последние сезоны. «Астон Мартин», чья база находится в двух футах от трассы «Сильверстоун», использовал огромные флаги как покрывала для болидов на презентациях, а на саму ливрею размещал знамя нанометрового размера.

Ближе всего к использованию британского флага, как ни странно, подошла «Альпин» в 2021-м. Да, ливрея скорее считывалась как французская, однако боссы напоминали, что синий, красный и белый присутствуют и на «Юнион Джеке» и символизируют двойную идентичность команды с базами в Энстоуне и Вири.

У «Уильямса» получилось куда патриотичнее.

Фото: сайт команды «Уильямс»