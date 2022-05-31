Потрясный фиолетовый шлем Хэмилтона для Монако – копия скульптуры из любимого камня Льюиса. Ее выставили в музее и продают

Семикратный принес в «Ф-1» современное искусство.

Гран-при Монако – особенный для пилотов «Ф-1»: многие подготовили специальные шлемы. Леклер усилил границу между красным и белым (цветами государственного флага), а сверху нанес незамысловатый текст «Монако 2022». Гасли добавил ярко-желтый хаотичный паттерн из своего логотипа и гоночного номера. Норрис представил двусторонний окрас: справа упрощенно черно-белый, слева – насыщенно цветной. У Переса матово-серый, Боттасу помогла его девушка – сверху шлема ее рисунок с игральными картами и фишками.

Но больше всех выделился Льюис – привнес в «Ф-1» не только моду, но и современное искусство.

Шлем фиолетовый, но совсем не обычный: визуально будто нецелостный. Этот эффект – ручная роспись, стилизованная под любимый камень пилота «Мерседеса» – аметист.

И у шлема есть художественная копия – скульптура из гипса и настоящих камней. Ее продадут на аукционе и пустят деньги в фонд Хэмилтона Mission 44, который развивает возможности молодежи из малообеспеченных групп в Великобритании.

И скульптуру, и шлем создал американский художник Дэниел Аршам, который творит на стыке скульптуры, архитектуры, видеоарта и моды. Сейчас он -один из руководителей архитектурного бюро Snarkitecture, создает объекты и инсталляции, оформляет магазины и сотрудничает с крупными брендами.

Даниел утверждает, что его работы посвящены «не побегу от реальности, а преобразованию повседневного». Этой идее следует и его длительный арт-проект Future Relics: серия повседневных вещей из белого гипса, от телефонных аппаратов и магнитофонов до автомобилей, полуразрушенных , как будто выкопанных археологами десятилетия спустя. Художник так и называет эту концепцию — «ложная археология».

В этом же стиле он оформил мужской показ Dior сезона весна‒лето 2020.

А теперь художник заинтересовался и авто: в начале мая представил копию Ford Mustang GT 1968 года в натуральную величину! Скульптура создана по образцу из фильма «Детектив Буллитт» – в матово-черном корпусе с фирменными штрихами эрозии, состоящими из вулканического пепла, кристаллов пирита и белого кварца.

Теперь же художник устанавливает связь су вершиной автоспорта: это он, Льюис Хэмилтон и скульптура.

«Я был фанатом «Ф-1» еще подростком в Майами, меня всегда восхищала командная работа в каждой гонке. Ничто не сравнится с волнением наблюдать, как болиды мчатся колесо к колесу на трассе на таких невероятных скоростях. Это питает мою одержимость автомобилями, которые сейчас составляют большую часть моей жизни», – поделился художник с HypeBeast. – Оглядываясь назад на ранние воспоминания об «Ф-1»: я любил Сенну, а позже внимательно следил за Шумахером. Сегодня возможность поработать с Льюисом – одним из самых знаковых гонщиков в спорте – невероятна, особенно с учетом того, что я видел, как он достигал успеха».

В работе с семикратным чемпионом художник учел предпочтения Льюиса и создал творение из селенита, кварца и аметиста.

«Льюис любит фиолетовый цвет, увлекается кристаллами и их целебными свойствами, я тоже часто использую в своей работе хрустальный аметист, поэтому имело смысл воссоздать шлем Льюиса из этого материала», – объяснял Дэниел.

«Мы с Льюисом обсуждали возможность совместной работы уже много лет и решили начать сотрудничество на Гран-при Монако. Обсуждали, как воплотить в жизнь наши творческие замыслы, и мы оба очень довольны тем, как все получились», – говорит Аршам. – Я впервые создал гоночный шлем, поэтому для меня особенно ценно, что Льюис был частью этой работы».

А трек в Монако превратился еще и немного в художественную галерею.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, Peter White; REUTERS/Christian Hartmann; instagram.com/lewishamilton; instagram.com/danielarsham