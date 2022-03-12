Для болида «Хааса» предложили цвета Украины. До марта команда гоняла в «Ф-1» в триколоре и с Мазепиными

Альтернативная ливрея американской команды.

«Хаас» избавился от титульного спонсора – компании миллиардера Дмитрия Мазепина «Уралкалий», а также его сына Никиты Мазепина, который совершил трансфер из «Формулы-1» в санкционный список ЕС. Сменила американская команда и расцветку. Сначала бело-сине-красный триколор заменила временная белая ливрея.

А на тестах в Бахрейне показали «настоящую расцветку на сезон-2022», как написала команда.

Бело-красно-белый «Хаас» – интересное решение, но у пользователя реддита Tywnis появилось другое предложение – VF-22 в цветах флага Украины.

Ради сочетаемости с желтым и синим цветами пришлось заменить традиционно красную надпись «Хаас» на белую (впрочем, такое уже пару раз с ней случалось). Зато спонсор Мика Шумахера 1&1 влился идеально. Также присутствуют и лого украинских компаний, а значок «Киевстар» подошел для создания звездного паттерна в стиле «Мерседеса».

Фото: twitter.com/HaasF1Team; reddit.com