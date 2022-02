Дизайн болида «Макларена» – дерзкий ход против трендов «Ф-1»: разноцветные сектора из 1990-х совместили с абстрактным искусством

Для пары Гран-при есть «пустая» ливрея без спонсора.

«Макларен» представил свое прочтение дизайна в «Формуле-1»: ливрею 2022 года, геометрично разбитую на разноцветные сектора. В новую техническую эру Ландо Норрис и Даниэль Риккардо вступают на абсолютно свежем болиде как технически, так и визуально.

Команда из Уокинга одновременно выкатила целую линейку гоночных машин. Единый стиль охватил коллективы в «Ф-1», «Индикаре» («Эрроу Макларен»), серии электровнедорожников Extreme E и виртуальной «Ф-1». Это очень удачное решение с точки зрения бренда – возможно, через несколько лет окрас станет фирменной фишкой, как, например, у «Ред Булл».

В отличие от конкурентов, «Макларен» выбрал особый путь с точки зрения того, как воспринимается форма машины. Ливреи «Хааса», «Ред Булл» и «Астон Мартин» подчеркивают плавность, обтекаемость болидов, MCL36 же чуть ближе к прошлой версии – много прямых четких линий и деталей в разных цветах. При этом очертания болида выглядит сбалансированно.

В остальном ливрея 2021 года кардинально преобразилась: цветами, композицией и стилем. Культовый оранжевый стал чуточку светлее, голубой пришел на место ярко-синего, черного стало больше. Все так же присутствует немного белого и добавили совсем каплю желтого – разношерстное сочетание оттенков будто возвращает болид на 10-20 лет назад.

«Мы хотели создать что-то очень динамичное и изменить оттенок «папайи», – объяснил босс «Макларена» Зак Браун. – Когда мы сделали специальные ливреи для Гран-при Монако и Абу-Даби, то получили множество откликов от фанатов, им нравилась энергичность. Так что это естественная эволюция. Кроме этого, мы хотели, чтобы наши корпоративные партнеры выделялись на машине».

Влияние специальной ливреи к гонке в Монте-Карло действительно прослеживается (как минимум в выборе цветов). Говоря о спонсорах, Браун тоже прав: никого из них не обделили, все лого контрастные и различимые. MCL36 стал идеальным рекламным баннером, чем в первую очередь и является болид «Ф-1» с точки зрения дизайна.

На некоторых Гран-при мы должны увидеть альтернативную версию из-за запретов на рекламу табачных компаний. Получилось пустовато: не хватает центрального элемента дизайна, который связал бы все воедино. Но тоже любопытный вариант – смотрится совсем по-другому!

Alternative version of the McLaren F1 livery without British American Tobacco’s logos.#F1 #McLaren #MCL36 #BAT pic.twitter.com/gKO7DbDGX7