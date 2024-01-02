Что такое спортивная магнезия? Чем отличается от обычной? Как работает?

Похожа на тальк, но это не он.

Вы наверняка видели, как в некоторых видах спорта, например, в спортивной гимнастике или пауэрлифтинге, спортсмены перед выполнением упражнений наносят на ладони, а иногда и на бедра или другие части тела белую пудру. Многие по привычке называют ее тальком, более того, даже в некоторых спортивных магазинах можно встретить товары под названием «спортивный тальк». Однако зачастую это совсем не тальк.

Подробнее о «присыпках», которые применяют спортсмены, и о том, зачем они это делают, рассказывает медицинский журналист Sports.ru, врач-хирург Светлана Левченко.

Тальк: история, скандалы и реальная польза

Начнем с настоящего талька. Это самый мягкий минерал на Земле, который относится к слоистым силикатам. Цвет природного талька зависит от примесей металлов, которые в нем присутствуют, и может варьировать от зеленоватого до желтого или белого. Он имеет легкий перламутровый блеск, а на ощупь слегка маслянистый.

Название тальку подарили древние персы – в переводе с фарси talq означает «чистый». На Руси тальк называли мыльным камнем или жировиком, из-за его характерной маслянистости. Тальк не имеет ювелирной ценности, но благодаря своей мягкости он широко применялся древними народами в качестве материала для украшений: шумеры изготавливали из кусков талька печати, а русские резчики даже вырезали из него иконы. Искусство резки из мыльного камня до сих пор популярно в Финляндии, где мастера изготавливают из него разнообразные шкатулки и другие практичные сувениры.

Тальк отлично впитывает ароматы, благодаря чему применяется в парфюмерии. Кроме того, он входит в состав многих сухих косметических продуктов: теней, пудр, хайлайтеров. Но самая известная сфера его использования – гигиеническая: тальк широко применяется при изготовлении зубных паст и дезодорантов, а также выступает основным компонентом детских присыпок, которые используют, чтобы избежать опрелостей под подгузником и в складках тела у младенцев. Несмотря на название, детскую присыпку часто используют для гигиены и взрослые.

Пожалуй, именно детская присыпка считается самым известным гигиеническим продуктом, содержащим тальк. Такая присыпка – один из популярных продуктов компании Johnson & Johnson (фактически, ее визитная карточка на протяжении десятилетий). И именно с их присыпкой связан крупный скандал, с которым столкнулись «Джонсоны» за все время своего существования.

В 1997 году на компанию Johnson & Johnson подала в суд американка Дарлин Кокер, страдавшая от редкой формы рака – мезотелиомы. В более чем 80% случаев развитие этой опухоли провоцирует воздействие асбеста, поэтому чаще всего таким раком болеют строители и шахтеры. Дарлин никогда не работала на стройке, но была массажисткой и регулярно использовала присыпку Johnson & Johnson, причем не только на работе, но и для собственной интимной гигиены. Врачи и юристы предположили, что причиной нетипичного для человека, не работающего с асбестом, заболевания могла стать именно детская присыпка. Дело в том, что в природе рядом с залежами талька часто присутствует асбест, который при добыче может смешиваться с тальком. В тот раз компании удалось отбиться от обвинений и дело закрыли в 1999 году, но спустя 3 года ВОЗ сообщила, что тальк в детской присыпке действительно «может быть канцерогенным», если использовать его для интимной гигиены.

Позднее на Johnson & Johnson еще не раз подавали в суд из-за их опасной присыпки, более того, со временем стало известно, что компания знала о присутствии асбеста в тальке, о его следах предупреждали и поставщики сырья. Но, чтобы не потерять продукт, компания сознательно скрывала присутствие опасного компонента.

Согласно данным ВОЗ, безопасного уровня асбеста не существует, а американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов еще в 1976 году ввело запрет на его использование в косметических средствах.

Из-за падения спроса в 2020 году у присыпки, предназначенной для рынков США и Канады, кардинально изменили состав: тальк заменили кукурузным крахмалом. Но в других странах продавался все тот же опасный продукт. К 2021 году на Johnson & Johnson было заведено уже 38 тысяч дел, и, чтобы избежать убытков, компания пошла на хитрость: пользуясь особенностями законодательства штата Техас, зарегистрировала в нем дочернюю фирму, переложила на нее выполнение финансовых обязательств, связанных со ставшей уже скандальной присыпкой, после чего «дочка» прошла процедуру банкротства и большинство подавших в суд американцев остались ни с чем. На саму Johnson & Johnson это никак не повлияло – компания понесла незначительные материальные потери и продолжила свою работу.

Правда, к нынешнему году на получившей скандальную репутацию детской присыпке наконец-то поставлен крест: «Джонсоны» официально объявили, что с 2023 года производство присыпки на основе талька прекращается и она больше не будет продаваться на мировом рынке. Теперь основой присыпки Johnson & Johnson будет безопасный крахмал.

В спорте тальк используют только пауэрлифтеры

Присыпки на основе талька в профессиональном и любительском спорте применяются относительно редко, потому что они уменьшают трение, а атлетам обычно нужно противоположное действие – увеличение трения, то есть сцепления кожи с поверхностью снаряда или альпинистской стенки.

Тем не менее, иногда тальку находится применение – чаще всего его можно найти в арсенале пауэрлифтеров – они смазывают такой присыпкой бедра, чтобы во время выполнения становой тяги гриф штанги легче скользил. Также тальк может использоваться с гигиеническими целями – для уменьшения потливости, для припудривания участков кожи, подвергающихся трению или давлению, чтобы предотвратить появление мозолей на них. Иногда тальк применяют вместо масла некоторые массажисты.

Опасно ли использовать тальк, учитывая его вероятное загрязнение асбестом? Точного ответа никто не даст, все зависит от технологии производства и степени очистки. Однако даже если такая крупная компания, как Johnson & Johnson не смогла избежать загрязнения асбестом присыпки, в тальке более мелких производителей он скорее всего тоже присутствует. Вопрос сложный: даже ряд научных исследований не дал на него однозначного ответа. Но в любом случае, в этих исследованиях оценивалось регулярное нанесение талька на область женских гениталий. Скорее всего, эпизодический контакт асбеста с неповрежденной кожей рук или внешней стороны бедер не представляет такой опасности как попадание талька на слизистые оболочки или его вдыхание.

В большинстве случаев спортсменам нужна магнезия, а не тальк. Она увеличивает трение: гимнаст лучше держится за перекладину, у прыгуна в высоту шест не выскочит из рук

«Спортивный тальк», а точнее магнезия – это белый порошок, представляющий собой соли магния – карбонат и гидроксид. Они соединены в нерегулярную кристаллическую решетку, или кристаллогидрат, в котором содержатся также молекулы воды.

Карбонат магния, кроме спорта, применяется в пищевой промышленности в качестве стабилизатора, препятствующего слеживанию порошкообразных продуктов, например, муки, крахмала, какао. Также карбонат магния используется в промышленном сыроварении и консервировании овощей и фруктов.

Нередко спортивную магнезию путают с аптечной, известной своими слабительными свойствами. На самом деле это два разных вещества, хоть и называются в народе одинаково: в аптеках продается магния сульфат, который действительно оказывает раздражающее действие на стенки кишечника и стимулирует перистальтику. Компоненты спортивной магнезии периодически присутствуют в пище, при приеме в больших количествах они скорее всего тоже будут раздражать кишечник. Так что лучше не пробовать спортивную присыпку на вкус и обязательно мыть руки после ее применения.

Свойства спортивной магнезии

Основное свойство магнезии, благодаря которому она нашла широкое применение у спортсменов, – гигроскопичность, то есть способность удерживать в себе молекулы воды. При этом речь идет не о растворении, когда частички воды смешиваются с частицами магнезии, и не о химической реакции с образованием нового вещества, а именно о связывании: сложная соль поглощает молекулы воды и удерживает их внутри своей кристаллической решетки. Благодаря этому вода в кристаллогидрате оказывается «запечатана» настолько плотно, что извлечь ее позволяет только прокаливание при температуре около 300 °С.

В спорте гигроскопичность магнезии помогает убрать частички пота, из-за которых руки могут соскальзывать с турника или, например, грифа штанги. Однако на скорость процесса и эффективность поглощения воды или пота магнезией очень влияет технология производства: давление и температура, состав реагентов и многое другое. Именно поэтому магнезия одного бренда может идеально ложиться на кожу и быстро высушивать ее, а магнезия другого производителя быть менее действенной.

Еще одно свойство, которое по ошибке приписывают спортивной магнезии – обезжиривание кожи. Считается, что крупицы присыпки «связывают» секрет сальных желез, однако сложно сказать, за счет чего именно. Возможно, спортсмены чисто субъективно воспринимают сухость рук после обработки магнезией как обезжиривание, тем более что сальных желез на коже ладонях нет. Однако одна из разновидностей спортивной магнезии – жидкая – действительно может обезжирить кожу, но исключительно за счет спирта в составе.

Применение магнезии в спорте

Благодаря гигроскопичности магнезии руки спортсмена не скользят по снаряду. Использование порошка делает захват надежным, безопасность выполнения упражнений повышается, а вероятность появления мозолей – снижается.

Виды спорта, в которых используют спортивную магнезию:

скалолазание;

спортивная гимнастика;

акробатика;

легкая атлетика (метание снарядов, прыжки с шестом);

тяжелая атлетика;

пауэртифтинг.

Виды спортивной магнезии

Магнезия для спортсменов выпускается в нескольких форматах, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Сухая магнезия – может выпускаться спрессованной в кубики или в форме порошка в банках, пакетах, мешочках из ткани. Последний вариант считается самым экономичным: мешочек не раскрывая просто сжимают в руках и небольшое количество порошка через отверстия между волокнами ткани попадает на ладони.

Достоинства сухой магнезии – ее дешевизна, простота и быстрота нанесения.

Есть у порошковой магнезии и недостатки: при неаккуратном нанесении она может попадать на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, провоцируя аллергические реакции. Регулярное вдыхание порошковой магнезии может спровоцировать даже фиброз легких.

Жидкая магнезия – представляет собой растворенную в спирте сухую магнезию, продается во флаконах и тюбиках. Жидкую магнезию наносят на кожу и дают ей высохнуть – спиртовая основа быстро испаряется, а тонкий слой порошка остается на ладонях.

Достоинства жидкой магнезии – экономный расход и отсутствие пыли, которую может вдохнуть спортсмен. Жидкая магнезия долго сохраняется на коже.

Недостатками жидкой магнезии могут быть наличие спирта в составе, из-за чего средство не подходит детям и людям с чувствительной кожей, а также более высокая цена, чем у сухого порошка. Также жидкой магнезией сложнее обрабатывать руки во время прохождения маршрута, поэтому, например, многие скалолазы предпочитают формат порошка.

Магнезия в форме мази или геля – белесая паста или желе, которое при нанесении быстро высыхает на коже и превращается в плотную пленку.

Достоинства мази и геля в том, что их удобно использовать, у них небольшой расход, а пленка после нанесения сохраняется на коже дольше, чем при обработке жидкой магнезией.

Основной недостаток мазей и гелей с магнезией в их относительной недоступности, найти их на прилавках магазинов достаточно сложно. Кроме того, такая магнезия несовместима с другими формами средства: если скалолаз перед маршрутом использовал магнезию в форме мази, то на трассе, когда понадобится новая порция, использовать тюбик будет неудобно, но и порошковой магнезией воспользоваться не получится, она плохо ляжет на кожу.

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Фото: Gettyimages.ru/Douglas Grundy; РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов; Saifurahman Safi/Global Look Press