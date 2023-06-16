Come On SWIMRUN. Главное о событии: дистанции, место проведения, регистрация и стоимость участия
Информация о событии:
- Дата проведения: 8 июля 2023 года
- Место проведения: Ленинградская область, эко-отель «Лес», озеро Зеркальное
- Дистанции: 8 км, 16 км, 40 км (плавание – 14-15% от дистанции, остальное – бег)
- Ссылка на регистрацию: reg.o-time.ru/start/23061
- Официальный сайт: comeonswimrun.ru
- Telegram-канал организаторов: t.me/comeonswimrun
- Контакты для связи: comeon@comeonswimrun.ru, 8 (812) 635-70-15
Come On SWIMRUN – ежегодные соревнования по свимрану, молодому виду спорта, в котором участники последовательно преодолевают этапы плавания и бега. Плавание проводится в открытой воде, а бег – по пересеченной местности.
Количество этапов варьируется в зависимости от протяженности дистанции и расположению водных участков, но на плавание обычно приходится 13-20% суммарного километража.
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Come On SWIMRUN впервые прошел в 2021 году. Он организован опытными спортсменам, многократными участниками и финишерами чемпионата мира по свимрану OTILLO, который проводится в Швеции, а также других культовых международных соревнований.
Маршрут и дистанции соревнований
Соревнования проводятся в лесу на территории эко-отеля «Лес» около озера Зеркальное и более мелких соседних озер. Участникам на выбор предлагается три дистанции, при этом все трассы проложены в один круг:
- Basic. Общая протяженность – 8,8 км, из них на плавание приходится 1,3 км, на бег – 7,5 км.
- Advanced. Общая протяженность – 16,1 км, из них на плавание приходится 2,3 км, на бег – 13,8 км.
- Pro. Общая протяженность – 40 км, из них на плавание приходится 6 км, на бег – 34 км.
Схема трассы и распределение этапов дистанции Basic:
Схема трассы и распределение этапов дистанции Advanced:
Схема трассы и распределение этапов дистанции Pro:
Регистрация и стоимость участия
Онлайн-регистрация открыта на сайте O-time и продлится до 3 июля. Регистрация может быть закрыта досрочно, если будет достигнут лимит в 300 участников. Свободные слоты можно приобрести в день проведения соревнований 8 июля непосредственно в стартовом городке.
К участию допускаются только совершеннолетние спортсмены. На дистанциях Basic и Advanced возможно как индивидуальное, так и командное участие. На дистанции Pro – только командный старт.
Индивидуальные соревнования проводятся в мужской и женской категории, командные – среди мужских, женских и смешанных команд. В каждой команде выступает по два человека, которые преодолевают дистанцию одновременно в связке.
Для дистанций установлены временные лимиты:
- Basic – 2 часа
- Advanced – 4 часа
- Pro – 8 часов
Стоимость участия (при регистрации до 3.07):
- Basic соло – 4 800 руб.
- Basic команда – 6 800 руб.
- Advanced соло – 5 200 руб.
- Advanced команда – 8 200 руб.
- Pro команда – 9 000 руб.
Стоимость участия (при регистрации 8.07):
- Basic соло – 5 500 руб.
- Basic команда – 7 500 руб.
- Advanced соло – 5 900 руб.
- Advanced команда – 8 900 руб.
- Pro команда – 10 000 руб.
Получение стартовых пакетов
Выдача стартовых пакетов происходит в стартовом городке в день проведения соревнований. После получения номера все участники должны явиться на предстартовый брифинг.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить:
- оригинал удостоверения личности;
- оригинал медицинской справки, подтверждающей допуск к участию в заплывах на открытой воде и забегах или в триатлоне;
- страховой полис от несчастных случаев (можно в электронном виде);
- заполненную и подписанную участником расписку об ответственности (форму можно найти в приложении к Положению о проведении соревнований).
В состав стартового пакета входит:
- плавательная шапка
- номер-майка
- свисток
- чип электронного хронометража
Участники должны выступать в шапке и майке, выданных организаторами. Для дистанции Pro наличие герметичной аптечки обязательно (можно одной на команду), для дистанции Basic и Advanced – рекомендуется.
Программа соревнований
Суббота, 8 июля
8:30-9:15 – Выдача стартовых пакетов для участников дистанции Pro
9:15 – Брифинг для участников дистанции Pro
10:00 – Старт дистанции Pro
8:30-11:30 – Выдача стартовых пакетов участникам дистанций Basic и Advanced
11:15 – Общий брифинг для участников дистанций Basic и Advanced
12:00 – Старт дистанции Advanced
12:30 – Старт дистанции Basic
15:00 – Награждение победителей и призеров дистанции Basic
16:00 – Награждение победителей и призеров дистанции Advanced
17:00 – Награждение победителей и призеров дистанции Pro
18:00 – Закрытие соревнований
Как добраться
- На личном авто по Приморскому шоссе до поворота на поселок Зеркальный. Далее необходимо повернуть направо и проехать 7 км в сторону лагеря Зеркальный. Напротив ж/д станции Яппиля повернуть налево на широкую грунтовую дорогу и проехать еще 1,5 км до встречи с волонтерами. Они укажут место парковки и покажут дорогу до места проведения соревнований. Парковка разрешена только в обозначенных местах. От парковки до места сбора 300-500 м пешком.
- На электричке от Финляндского вокзала с пересадкой в Зеленогорске до станции Яппиля. От станции пешком до места проведения соревнований около 2,5 км.
- Также будет организован трансфер. Прием заявок откроется 26 июня. Контакты для записи: телефон – (812) 635-70-15, e-mail – comeon@comeonswimrun.ru
Отзывы участников
Александр Махов: «Старт организован очень профессионально, все продумано до мелочей. Меня как рогейнщика, привыкшего к стартам на минималках с камерой хранения в багажнике или под кустом, такой уровень подхода к организации старта очень впечатлил.
Свимран – это чехарда из беговых и плавательных этапов. Беговой трек на «Комони» несложный, хотя есть коротенькие техничные участки, но в основном это тропки и грунтовые дороги сквозь прекрасный хвойный лес. Есть небольшой набор высот и спуски, но без буреломов и болот, так что можно бежать очень быстро.
Водные этапы разнообразны: тут и прекрасное скольжение в прозрачных водах озера Комонь, тут же мягкая черная вода лесных торфяных озер, в которых низкая плотность воды и от этого надо работать активнее, тут и кувшинки, и песочек, и гранитные берега. И даже иногда шашлычники и рыбаки с удивленными глазами.
В базе я пловец. Ну не совсем пловец, брассист – пловцы поймут. После работы стараюсь бегать с друзьями, одному очень лень. Увлекаюсь рогейнами (это такой вид ориентирования). В точке пересечения плавания и рогейна возник свимран, и уже все, без него никуда. Не знаю, тяжело ли начать заниматься свимраном, но вот закончить им заниматься очень сложно! Всем плытьбежать!»
Михаил Ковальчук: «Старт на Комони один из лучших, в которых приходилось участвовать. Четкая разметка трассы и входа/выхода в воду, заблудиться невозможно. Внимательные организаторы, классная добродушная атмосфера. В прошлом году участвовали вместе с сыном в команде. В этом году у него в день старта день рождения, так что планируем праздновать после старта всей семьей на месте.
На дистанции встречаются и горочки, и болота, но жути нет. Беговые этапы маркируются как на трейловых соревнованиях. А вот длина плавательных этапов зависит от размера озер, которые встречаются на пути. Это живая природа и нужно все время быть внимательным и смотреть под ноги, соблюдать правила безопасности на воде.
Если заранее тренируете трейловый бег и плавание в открытой воде, то пройти дистанцию сможете легко и с удовольствием. Главное – правильно выбрать дистанцию и подготовить экипировку. Кстати, организаторы проводят открытые тренировки до начала старта.
К чему готовиться: нужно научиться быстро и безопасно проходить транзитки. Они не такие как в триатлоне. Транзитка в свимране – это, прежде всего, быстрая адаптация организма к смене положения тела и окружающей среде.
Мой основной вид спорта – триатлон. Считаю, что свимран вносит классное разнообразие в тренировочный и соревновательный процесс. Постоянная смена плавания и бега, горизонтального и вертикального положения – все это здорово помогает в физической подготовке.
Чтобы начать заниматься свимраном, нужно только желание. Небольшие дистанции по силам каждому, кто может бегать и плавать. В хорошую погоду здорово бухнуться в воду после бегового отрезка и освежиться, настоящий кайф. Этого нет в других циклических видах спорта».
Ирина Боревич: «Я участвовала в Come On SWIMRUN два года подряд и постоянно принимаю участие в открытых тренировках, которые проводят организаторы.
В этих стартах привлекает душевная атмосфера и продуманная организация: отличное сочетание водных и беговых этапов; трассы с тропинками и бездорожьем; хорошие входы и выходы из воды. На старте работает много волонтеров, которые помогают участникам на трассе и пунктах питаниях.
Организаторы имеют богатый опыт участия в международных соревнованиях. Этот опыт они перенесли на российские условия и стараются соответствовать мировым стандартам.
Трассы на Come On сделаны так, что короткие дистанции по силу новичкам, а на длинных будет интересно опытным спортсменам. В прошлом году на длинной дистанции был участок через озеро, где была небольшая волна.
Для участия в свимране нужна продуманная экипировка, потому что всю дистанцию мы бежим и плывем в одной и той же одежде и обуви. Так как дистанция проложена по лесу, часть беговых этапов проходит по грунтовым дорогам, часть – по тропинкам, а кое где и по бездорожью. Для таких условий лучше надевать не привычные беговые кроссовки, а трейловые с более агрессивным протектором.
Помимо свимрана я занимаюсь рогейном, спортивным ориентированием, ультрамарафонским бегом, катаюсь на байдарке. Но свимран – самый любимый вид спорта. Бегаю свимраны с 2015 года, когда они появились в России, и стартую каждый год по несколько раз. В 2018, 2019 и 2021 годах была на международных стартах, в том числе на чемпионате мира OTILLO.
Одна из классных фишек свимрана – командная гонка, которая преодолевается в паре. Напарники помогают друг другу, поддерживают и заботятся о безопасности друг друга. Для меня это важный эмоциональный компонент в этом виде спорта».
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Фото: vk.com/comeonswimrun; instagram.com/makhov321, 4kovalchuk
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