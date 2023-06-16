Информация о событии:

Дата проведения: 8 июля 2023 года

Место проведения: Ленинградская область, эко-отель «Лес», озеро Зеркальное

Дистанции: 8 км, 16 км, 40 км (плавание – 14-15% от дистанции, остальное – бег)

Ссылка на регистрацию: reg.o-time.ru/start/23061

Официальный сайт: comeonswimrun.ru

Telegram-канал организаторов: t.me/comeonswimrun

Контакты для связи: comeon@comeonswimrun.ru, 8 (812) 635-70-15

Come On SWIMRUN – ежегодные соревнования по свимрану, молодому виду спорта, в котором участники последовательно преодолевают этапы плавания и бега. Плавание проводится в открытой воде, а бег – по пересеченной местности.

Количество этапов варьируется в зависимости от протяженности дистанции и расположению водных участков, но на плавание обычно приходится 13-20% суммарного километража.

Свимран придумали в Швеции на спор. Плывут и бегут по 75 км в одной и той же экипировке

Come On SWIMRUN впервые прошел в 2021 году. Он организован опытными спортсменам, многократными участниками и финишерами чемпионата мира по свимрану OTILLO, который проводится в Швеции, а также других культовых международных соревнований.

Маршрут и дистанции соревнований

Соревнования проводятся в лесу на территории эко-отеля «Лес» около озера Зеркальное и более мелких соседних озер. Участникам на выбор предлагается три дистанции, при этом все трассы проложены в один круг:

Basic. Общая протяженность – 8,8 км, из них на плавание приходится 1,3 км, на бег – 7,5 км.

Advanced. Общая протяженность – 16,1 км, из них на плавание приходится 2,3 км, на бег – 13,8 км.

Pro. Общая протяженность – 40 км, из них на плавание приходится 6 км, на бег – 34 км.

Схема трассы и распределение этапов дистанции Basic:

Схема трассы и распределение этапов дистанции Advanced:

Схема трассы и распределение этапов дистанции Pro:

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация открыта на сайте O-time и продлится до 3 июля. Регистрация может быть закрыта досрочно, если будет достигнут лимит в 300 участников. Свободные слоты можно приобрести в день проведения соревнований 8 июля непосредственно в стартовом городке.

К участию допускаются только совершеннолетние спортсмены. На дистанциях Basic и Advanced возможно как индивидуальное, так и командное участие. На дистанции Pro – только командный старт.

Индивидуальные соревнования проводятся в мужской и женской категории, командные – среди мужских, женских и смешанных команд. В каждой команде выступает по два человека, которые преодолевают дистанцию одновременно в связке.

Для дистанций установлены временные лимиты:

Basic – 2 часа

Advanced – 4 часа

Pro – 8 часов

Стоимость участия (при регистрации до 3.07):

Basic соло – 4 800 руб.

Basic команда – 6 800 руб.

Advanced соло – 5 200 руб.

Advanced команда – 8 200 руб.

Pro команда – 9 000 руб.

Стоимость участия (при регистрации 8.07):

Basic соло – 5 500 руб.

Basic команда – 7 500 руб.

Advanced соло – 5 900 руб.

Advanced команда – 8 900 руб.

Pro команда – 10 000 руб.

Получение стартовых пакетов

Выдача стартовых пакетов происходит в стартовом городке в день проведения соревнований. После получения номера все участники должны явиться на предстартовый брифинг.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

оригинал удостоверения личности;

оригинал медицинской справки, подтверждающей допуск к участию в заплывах на открытой воде и забегах или в триатлоне;

страховой полис от несчастных случаев (можно в электронном виде);

заполненную и подписанную участником расписку об ответственности (форму можно найти в приложении к Положению о проведении соревнований).

В состав стартового пакета входит:

плавательная шапка

номер-майка

свисток

чип электронного хронометража

Участники должны выступать в шапке и майке, выданных организаторами. Для дистанции Pro наличие герметичной аптечки обязательно (можно одной на команду), для дистанции Basic и Advanced – рекомендуется.

Программа соревнований

Суббота, 8 июля

8:30-9:15 – Выдача стартовых пакетов для участников дистанции Pro

9:15 – Брифинг для участников дистанции Pro

10:00 – Старт дистанции Pro

8:30-11:30 – Выдача стартовых пакетов участникам дистанций Basic и Advanced

11:15 – Общий брифинг для участников дистанций Basic и Advanced

12:00 – Старт дистанции Advanced

12:30 – Старт дистанции Basic

15:00 – Награждение победителей и призеров дистанции Basic

16:00 – Награждение победителей и призеров дистанции Advanced

17:00 – Награждение победителей и призеров дистанции Pro

18:00 – Закрытие соревнований

Как добраться

На личном авто по Приморскому шоссе до поворота на поселок Зеркальный. Далее необходимо повернуть направо и проехать 7 км в сторону лагеря Зеркальный. Напротив ж/д станции Яппиля повернуть налево на широкую грунтовую дорогу и проехать еще 1,5 км до встречи с волонтерами. Они укажут место парковки и покажут дорогу до места проведения соревнований. Парковка разрешена только в обозначенных местах. От парковки до места сбора 300-500 м пешком.

по Приморскому шоссе до поворота на поселок Зеркальный. Далее необходимо повернуть направо и проехать 7 км в сторону лагеря Зеркальный. Напротив ж/д станции Яппиля повернуть налево на широкую грунтовую дорогу и проехать еще 1,5 км до встречи с волонтерами. Они укажут место парковки и покажут дорогу до места проведения соревнований. Парковка разрешена только в обозначенных местах. От парковки до места сбора 300-500 м пешком. На электричке от Финляндского вокзала с пересадкой в Зеленогорске до станции Яппиля. От станции пешком до места проведения соревнований около 2,5 км.

от Финляндского вокзала с пересадкой в Зеленогорске до станции Яппиля. От станции пешком до места проведения соревнований около 2,5 км. Также будет организован трансфер. Прием заявок откроется 26 июня. Контакты для записи: телефон – (812) 635-70-15, e-mail – comeon@comeonswimrun.ru

Отзывы участников

Александр Махов: «Старт организован очень профессионально, все продумано до мелочей. Меня как рогейнщика, привыкшего к стартам на минималках с камерой хранения в багажнике или под кустом, такой уровень подхода к организации старта очень впечатлил.

Свимран – это чехарда из беговых и плавательных этапов. Беговой трек на «Комони» несложный, хотя есть коротенькие техничные участки, но в основном это тропки и грунтовые дороги сквозь прекрасный хвойный лес. Есть небольшой набор высот и спуски, но без буреломов и болот, так что можно бежать очень быстро.

Водные этапы разнообразны: тут и прекрасное скольжение в прозрачных водах озера Комонь, тут же мягкая черная вода лесных торфяных озер, в которых низкая плотность воды и от этого надо работать активнее, тут и кувшинки, и песочек, и гранитные берега. И даже иногда шашлычники и рыбаки с удивленными глазами.

В базе я пловец. Ну не совсем пловец, брассист – пловцы поймут. После работы стараюсь бегать с друзьями, одному очень лень. Увлекаюсь рогейнами (это такой вид ориентирования). В точке пересечения плавания и рогейна возник свимран, и уже все, без него никуда. Не знаю, тяжело ли начать заниматься свимраном, но вот закончить им заниматься очень сложно! Всем плытьбежать!»

Михаил Ковальчук: «Старт на Комони один из лучших, в которых приходилось участвовать. Четкая разметка трассы и входа/выхода в воду, заблудиться невозможно. Внимательные организаторы, классная добродушная атмосфера. В прошлом году участвовали вместе с сыном в команде. В этом году у него в день старта день рождения, так что планируем праздновать после старта всей семьей на месте.

На дистанции встречаются и горочки, и болота, но жути нет. Беговые этапы маркируются как на трейловых соревнованиях. А вот длина плавательных этапов зависит от размера озер, которые встречаются на пути. Это живая природа и нужно все время быть внимательным и смотреть под ноги, соблюдать правила безопасности на воде.

Если заранее тренируете трейловый бег и плавание в открытой воде, то пройти дистанцию сможете легко и с удовольствием. Главное – правильно выбрать дистанцию и подготовить экипировку. Кстати, организаторы проводят открытые тренировки до начала старта.

К чему готовиться: нужно научиться быстро и безопасно проходить транзитки. Они не такие как в триатлоне. Транзитка в свимране – это, прежде всего, быстрая адаптация организма к смене положения тела и окружающей среде.

Мой основной вид спорта – триатлон. Считаю, что свимран вносит классное разнообразие в тренировочный и соревновательный процесс. Постоянная смена плавания и бега, горизонтального и вертикального положения – все это здорово помогает в физической подготовке.

Чтобы начать заниматься свимраном, нужно только желание. Небольшие дистанции по силам каждому, кто может бегать и плавать. В хорошую погоду здорово бухнуться в воду после бегового отрезка и освежиться, настоящий кайф. Этого нет в других циклических видах спорта».

Ирина Боревич: «Я участвовала в Come On SWIMRUN два года подряд и постоянно принимаю участие в открытых тренировках, которые проводят организаторы.

В этих стартах привлекает душевная атмосфера и продуманная организация: отличное сочетание водных и беговых этапов; трассы с тропинками и бездорожьем; хорошие входы и выходы из воды. На старте работает много волонтеров, которые помогают участникам на трассе и пунктах питаниях.

Организаторы имеют богатый опыт участия в международных соревнованиях. Этот опыт они перенесли на российские условия и стараются соответствовать мировым стандартам.

Трассы на Come On сделаны так, что короткие дистанции по силу новичкам, а на длинных будет интересно опытным спортсменам. В прошлом году на длинной дистанции был участок через озеро, где была небольшая волна.

Для участия в свимране нужна продуманная экипировка, потому что всю дистанцию мы бежим и плывем в одной и той же одежде и обуви. Так как дистанция проложена по лесу, часть беговых этапов проходит по грунтовым дорогам, часть – по тропинкам, а кое где и по бездорожью. Для таких условий лучше надевать не привычные беговые кроссовки, а трейловые с более агрессивным протектором.

Помимо свимрана я занимаюсь рогейном, спортивным ориентированием, ультрамарафонским бегом, катаюсь на байдарке. Но свимран – самый любимый вид спорта. Бегаю свимраны с 2015 года, когда они появились в России, и стартую каждый год по несколько раз. В 2018, 2019 и 2021 годах была на международных стартах, в том числе на чемпионате мира OTILLO.

Одна из классных фишек свимрана – командная гонка, которая преодолевается в паре. Напарники помогают друг другу, поддерживают и заботятся о безопасности друг друга. Для меня это важный эмоциональный компонент в этом виде спорта».

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Фото: vk.com/comeonswimrun; instagram.com/makhov321, 4kovalchuk