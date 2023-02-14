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Здоровье

Какие города России самые загрязненные? Как географическое положение влияет на качество воздуха?

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень загрязнения воздуха в большинстве городов мира сильно превышает допустимый предел. Около 80 процентов городских жителей дышат воздухом, вредным для здоровья. Россияне – не исключение. В 2021 году Экологический мониторинг выявил российские населенные пункты с наиболее грязным воздухом. Рассказываем про десять городов из антирейтинга.

Города включались в перечень, если уровень загрязнения воздуха был высоким на протяжении как минимум 3 года подряд, начиная с 2016 года. При оценке состояния воздуха учитывали: 

  • максимальную разовую концентрацию загрязняющего вещества к предельно допустимой концентрации (ПДК);
  • частоту превышений ПДК;
  • среднее значение концентраций пяти загрязняющих веществ, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха;
  • индекс загрязнения атмосферного воздуха, который обычно основан на измерении количества взвешенных частиц (пыли), озона, двуокиси азота, диоксида серы и окиси углерода.

О том, какими веществами мы дышим в городах и чем они опасны для здоровья, мы рассказывали в статье о правилах занятий спортом на улице.

Красноярск – один из самых загрязненных городов мира

Красноярск – один из крупнейших городов России, центр Красноярского края с населением более миллиона человек. Был основан в 1628 году.

Всего в городе расположено 17 тысяч предприятий. К самым крупным относятся электровагоноремонтный завод, Завод цветных металлов им. Гулидова, алюминиевый завод «РУСАЛ Красноярск», деревообрабатывающий комбинат и машиностроительный завод, который специализируется на ракетной космической технике.

Красноярск неоднократно признавался городом с самым грязным воздухом не только в России, но и в мире. Первая причина – выбросы предприятий. Вторая – природная: влажность, вызванной близостью Енисея, провоцирует смог, который усиливается из-за ландшафта (город расположен в низине между двумя холмистыми возвышенностями). К тому же летом горит тайга, и к смогу добавляется едкий дым. 

Проверить состояние воздуха в разных районах города можно на сайте Красноярской системы мониторинга. 

Гусиноозерск – город шахтеров

Гусиноозерск – второй по численности населения город Республики Бурятия. В 2021 году в городе проживало около 25 тысяч человек. Был основан в 1939 году, а до 1953-го носил название Шахты. Город (на тот момент – еще поселок) строили специально для работавших на Гусиноозерском буроугольном месторождении. 

Сейчас в Гусиноозерске официально работают две компании, занятые добычей угля. Есть также тепловая электростанция (ТЭЦ), основное топливо которой – уголь. Кроме того, действуют предприятия по изготовлению стройматериалов, лесозаготовительные и лесоперерабатывающие заводы. 

Все эти предприятия ухудшают качество воздуха. Основным загрязнителем являются взвешенные частицы, выбрасываемые ТЭЦ. По наблюдению исследователей, в отопительный сезон воздух в Гусиноозерске становится хуже. 

Способствует неблагоприятной обстановке и горно-котловинный рельеф, на котором находится Бурятия. Это осложняет рассеивание вредных примесей в атмосфере, способствует их накоплению, а при высокой влажности провоцирует образование смога.

Улан-Удэ – промышленный центр Восточной Сибири

Улан-Удэ – столица Бурятии с населением около 437 тысяч человек. Крупный промышленный центр Восточной Сибири. Был основан в 1666 году, современное название получил в 1934-м. 

На качество воздуха влияют развитые в городе машиностроение, металлообработка, лесная промышленность и энергетический комплекс. Так, среди предприятий: «Буржелезбетон», «Байкальская лесная компания», локомотивовагоноремонтный завод. 

Кроме того, в Улан-Удэ находится авиационный завод «У-УАЗ», выпускающий гражданские и военные вертолеты «Ми». Негативно сказывается на чистоте воздуха и работа угольных котельных, а также печное отопление в частных домах.

Зимой 2020-2021 годов концентрация бензпирена (вещество первого класса опасности, канцероген) в городе превышала предельно допустимую в 30 раз, а в некоторые дни зимы 2019-2020 годов показатель превышал ПДК в 60 раз.

Чита – самый грязный город Забайкальского края

Чита – административный центр Забайкальского края, население – около 334 тысячи человек. Годом основания считается 1653-й.

Загрязняют воздух в Чите предприятия горнодобывающей промышленности, электроэнергетики, строительной сферы и машиностроения (в частности, функционируют тепловозоремонтный завод и Забайкальский завод подъемно-транспортного оборудования).

В ноябре 2021 года датчики зафиксировали в Чите загрязнение 67 мкг взвешенных частиц на куб воздуха – почти в два раза выше нормы. 

Кроме того, как загрязненные характеризуются реки Чита и Ингода, в них обнаружены фосфор, нефтепродукты, все формы азота.  

Воздух Южно-Сахалинска загрязнен сажей

Южно-Сахалинск, крупнейший город острова Сахалин, расположен в южной части на реке Сусуе. Проживает в Южно-Сахалинске чуть более 180 тысяч человек. 

Качество воздуха страдает в первую очередь из-за нефте- и газодобывающих предприятий. Кроме того, основным топливом Южно-Сахалинской ТЭЦ являются природный газ и бурый уголь. При этом в городе преобладает печное отопление домов.

Главными загрязнителями воздуха являются взвешенные частицы, сажа, диоксид азота (вызывает раздражение слизистых), формальдегид (при постоянном воздействии повышает риск развития бронхита и астмы) и бензпирен. 

В реку Сусуе промышленные предприятия сбрасывают сточные воды, поэтому в ней наблюдают превышение уровня аммиачных соединений и нитритов. 

Комсомольск-на-Амуре – один из центров промышленности Дальнего Востока

Комсомольск-на-Амуре – город в Хабаровском крае, с населением около 238 тысяч человек. Был основан в 1932 году, возводился одновременно с Амурским судостроительным заводом.

Является одним из центров промышленности на Дальнем Востоке. Ведущие отрасли: нефтегазопереработка, машиностроение (в том числе военно-промышленный комплекс), черная металлургия, деревообработка, пищевая промышленность. Также в городе функционируют три теплоэлектростанции, одна из которых работает на угле.

В марте 2022 года сообщалось, что уровень взвешенных веществ в воздухе превышен в четыре раза, формальдегида – в два.

Уссурийск – один из центров промышленности Приморья

Уссурийск – город в Приморском крае с населением 180 тысяч человек. Был основан в 1866 году.

Уссурийск – один из крупнейших промышленных центров Приморья. В городе, в частности, работают локомотиворемонтный завод, автомобильный и авиационный ремонтные заводы.  

Летом 2022-го мониторинг показал, что в воздухе Уссурийска превышены концентрации бензпирена и диоксида азота.

Ачинск известен глиноземным комбинатом

Ачинск – город в Красноярском крае, живут там более 100 тысяч человек. Был основан в 1683 году. 

Известен Ачинским глиноземным комбинатом. Кроме того, в городе есть цементный завод. Работает в Ачинске и нефтеперерабатывающий завод, а также предприятия по производству строительных материалов. 

В июле 2022 года в 30 из 308 отобранных проб воздуха на территории жилой застройки Ачинска Роспотребнадзор зафиксировал превышение содержания диметилбензола (максимальное превышение – в 6,9 раз) и метилбензола (максимальное превышение – в 2,2 раза) Эти вещества вызывают раздражение слизистой, опасны для нервной системы.

В Кызыле воздух загрязняют золотодобыча и деревообработка

Кызыл – столица Республики Тыва. Проживает в Кызыле 125 тысяч человек. Был основан в 1914 году.

Город находится в Тувинской котловине, межгорном понижении рельефа в верховье Енисея, чем объясняется частое появление смога. Ухудшают ситуацию летние лесные пожары, а также печное отопление во многих частных домах. В Кызыле работает ТЭЦ (на угле), есть предприятия по золотодобыче, деревообработке, производству горючесмазочных продуктов («Тыванефтепродукты»).

В воздухе Кызыла неоднократно фиксировались повышенные уровни бензпирена и сажи. 

Абакан загрязняют ТЭЦ и заводы

Абакан – столица Республики Хакасия. Население города – более 180 тысяч человек. Был основан в 1931 году. 

В Абакане работает угольная ТЭЦ. Кроме того, есть вагоностроительный завод, опытно-механический и экспериментально-механический заводы, специализирующиеся на ремонте оборудования для лесной отрасли.

В январе 2022 года было зафиксировано превышение допустимого уровня бензпирена в воздухе в 8,9 раз. 

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Фото: pexels.com/Marek Piwnicki; wikipedia.org

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