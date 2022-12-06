Игроки то и дело выбывают в разгар сезона из-за травм суставов. Как это лечить и есть ли шансы вернуться в спорт?

Вместе с травматологом-ортопедом «СМ-Клиника» Алишером Зохировым выясняем, какие методы лечения травм существуют, в каких случаях для лечения нужна хирургическая операция, насколько это безопасно и эффективно и как быстро можно вернуться к спорту.

Спорта без травм не бывает. Из футболистов большего всего рискуют полузащитники

Травму сустава рискуют получить как профессионалы, так и спортсмены-любители. «Наиболее частые травматические повреждения – это полный или частичный разрыв связок голеностопного, коленного, лучезапястного, локтевого и плечевого суставов, реже – переломы верхней и нижней конечности», – объясняет Алишер Зохиров.

Особенно высок риск получить травму в контактном виде спорта – таком, как футбол. В исследовании, которое отслеживало все случаи травматизма профессиональных футболистов в США, удалось установить, что больше всего рискуют получить травму полузащитники, затем с небольшим отрывом идут защитники, потом форварды. В среднем на каждого игрока за год пришлось не меньше одной травмы.

Чем больше нагружается сустав, тем выше риск получить травму: суставные поверхности истончаются, могут возникать хронические надрывы сухожилий, трещины в костях от нагрузки. У футболистов больше всего нагружаются ноги, поэтому на травмы бедра, в среднем, приходится 30% от всех повреждений, на травмы колена – около 13%, голеностопа – 12%.

Так, полузащитник «Барселоны» Ансу Фати получил разрыв мениска в правом колене еще в 2021 году и, после двух перенесенных операций, только сейчас возвращается в игру.

Иногда предпосылки к тяжелым повреждениям создаются годами избыточной нагрузки. Сразу вспоминается, как Николо Барелла неудачно сыграл пяткой, задев свое правое колено – на первый взгляд, ерунда, но боль оказалась настолько сильной, что вынудила полузащитника «Интера» спешно уйти с поля в слезах. Дело оказалось в так называемом колене прыгуна , при котором разрушается хрящ надколенника. Если хрящ истончен, то его минимальное смещение и соударение с поверхностью бедренной кости приводит к повреждению и сильной боли. В группе риска – не только футболисты, а все спортсмены, у которых на коленный сустав приходится значительная нагрузка.

Нельзя забывать и про высокую вероятность травм плечевого сустава у футболистов: они часто сталкиваются на поле, а еще причиной травмы могут стать падения. Так, в октябре вывих плеча лишил Серджи Роберто возможности играть за «Барселону» как минимум до декабря.

Риск травм с возрастом растет – это причина ранней «пенсии» спортсменов

Причины повреждения сустава не всегда заключаются в неправильной технике или перетренированности. Например, при некоторых нарушениях есть риск получить травму даже с идеальной техникой.

«Стоит отдельно выделить группу людей с эндокринными заболеваниями, требующими приема стероидных гормонов. При приеме некоторых стероидных препаратов костная ткань и связочный аппарат становятся менее прочными, риск получить травму возрастает. Даже при малейшей травме может произойти перелом или разрыв связок», – говорит травматолог-ортопед.

Так произошло и с теннисистом Рафаэлем Надалем: патология строения стопы не только стала причиной постоянных болей и хронической травмы в голеностопном суставе, но и « потянула » за собой проблемы с коленями. В результате неправильного распределения нагрузок развился тендинит.

Спортивные занятия становятся опаснее также из-за старения: «С возрастом костная ткань становится более хрупкой, а связочный аппарат – менее эластичным. Значимые изменения в структуре костной ткани и связках можно фиксировать с 50-ти лет. К тому же, время реакции снижается, мы становимся менее ловкими, а потому вероятность травмы возрастает».

В том числе поэтому спортсмены рано «уходят на пенсию»: они не только уступают молодым в реакции и мышечной силе, но и больше подвержены травмированию.

Возможность вернуться в спорт зависит от правильного выбора стратегии лечения. Поэтому «Барселона» отправляет Араухо на операцию

Есть методы, позволяющие вернуть человека к нормальной жизни с привычным уровнем физической активности даже при сложных травмах.

«Существует два основных метода лечения травм: консервативный и оперативный. Суть консервативного (или терапевтического) метода заключается в использовании фиксирующих повязок, бандажей, ортезов, гипса на срок сращения кости или связки, что должно помочь поврежденным тканям срастись самостоятельно, естественным образом. Суть оперативного метода лечения – воссоздание анатомической целостности поврежденного образования, например, связки или кости, хирургом с помощью специальных инструментов: в случае с переломом проводится фиксация пластиной, штифтом, при разрыве связок – фиксация с помощью лент, нитей, винтов », – поясняет Алишер Зохиров.

Возможности терапевтических методов ограничены. Обездвиживание не помогает при сильных разрывах связок и сухожилий: они просто не могут срастись.

Одна из травм, при которой часто бессильны терапевтические методы – разрыв мениска в коленном суставе. Мениск – структура, обеспечивающая амортизацию, то есть при ударах (например, приземлении на ноги после прыжка) кости соударяются с меньшей силой, нагрузка распределяется более равномерно. Если произошел разрыв мениска, то смягчать удары он уже не может, зато его смещение может ограничить объем движений в суставе и вызвать острую боль.

Когда консервативные методы лечения, например физиотерапия и блокады нервов (введение препарата, блокирующего проведение нервных импульсов), уже не помогают, мениск удаляют – это позволяет снять болевой синдром и вернуть нормальный объем движений.

«Оперативное лечение показано в тех случаях, когда консервативный метод не приведет к выздоровлению или будет малоэффективен. При использовании оперативного метода зачастую удается в более короткие сроки восстановить функцию поврежденного сегмента », – говорит врач-травматолог.

Только врач может решить, какой метод подходит в конкретном случае: например, успех хирургического лечения сильного разрыва в коленном суставе у молодых и физически активных пациентов доходит до 85% процентов, а вот пожилым, которые страдают от дегенеративных разрывов, лучше выбрать консервативные методы лечения, включающие в себя физиотерапию и обезболивающие при необходимости.

Важно принять правильное решение, именно поэтому «Барселона» уговорила Рональда Араухо решить проблему хирургическим методом раз и навсегда, пусть и пропустив ЧМ-2022. Представители клуба, вероятно, не хотели повторять истории с Ансу Фати и Самюэлем Умтити: выбор консервативного лечения ради экономии времени привел только к большим потерям клуба, игроки не смогли выступать и вынуждены были вернуться к лечению в разгар сезона.

Ильзат Ахметов тоже долгое время пытался решить проблему с плечевым суставом консервативными методами, физкультурой и прорабатыванием мышц плеча, однако боли вернулись и в 2020 году было принято решение об операции. Сегодня Ахметов не просто вернулся в строй, но и становится героем восхищенных статей.

Артроскопия – щадящий вид хирургического лечения. К тренировкам можно вернуться уже через 3 недели после операции

Раньше медицинские технологии не гарантировали высокого шанса на успех при операции, поэтому для профессиональных спортсменов все лечение часто сводилось к консервативным методам: физиотерапии и обездвиживанию. Открытая операция практически всегда означала уход с поля.

Считается, что именно недостаточная диагностика и неправильно выбранная стратегия лечения сгубили блестящую футбольную карьеру Майкла Оуэна – недолеченная травма 1999 года (разрыв подколенного сухожилия) привела к хроническим болезням суставов и стала причиной катастрофических последствий. Все было настолько плачевно, что после новой травмы в 2006 году Майклу пришлось сделать операцию для восстановления сустава с донорскими тканями. Сегодняшние технологии таких проблем позволяют избежать.

Последние десятилетия все больше хирургических вмешательств приходится на малоинвазивные хирургические операции. Это особенно важно при операциях на таком тонко настроенном механизме, как сустав. Если есть возможность отказаться от открытой операции (она дает больше пространства для маневра хирургу, но сопряжена с большими рисками), выбирают минимально инвазивные способы, в случае суставов таким методом является артроскопия.

« Артроскопия – это “метод проколов”, отсюда и малая травматичность операции », – объясняет Алишер Зохиров.

Меньше разрезов – меньше потеря крови, меньше шрамов и ниже риск инфекции, быстрее происходит заживление. К тому же артроскопия позволяет использовать не общий наркоз, а спинальную анестезию – пациент остается в сознании, но боли не чувствует.

Все это позволяет снизить срок восстановления и быстрее вернуться к привычному уровню физической активности. «Как правило, вернуться к тренировкам можно через 2–3 месяца после операции, в спорт – через полгода», – поясняет врач.

Успех менискэктомии, проведенной с помощью артроскопии, по данным нескольких исследований , составляет более 90%. А вот после артроскопии тазобедренного сустава проблем больше – обычно они связаны с пожилым возрастом и наличием артрита.

Артроскопия позволяет поставить диагноз в сложных случаях. Своевременная диагностика подарила нападающему Юре Мовсияну еще 4 года активной карьеры

Иногда артроскопию используют еще на стадии, когда точного диагноза еще нет. В сложных случаях УЗИ, КТ и МРТ сустава может быть недостаточно для того, чтобы выяснить причину боли и снижения объема движений. Диагностическая артроскопия позволяет детально и напрямую рассмотреть все структуры сустава и сделать вывод об их состоянии.

Точная диагностика позволяет не только быстро подобрать верную тактику лечения, но и избежать избыточных вмешательств. При этом диагностическая артроскопия позволяет уточнять не только характер механических травм, но и определять источник дискомфорта и боли, если определенной причины, например травмы, для них нет. Например, она помогает врачу-ревматологу уточнить диагноз: появляется возможность оценить объем повреждений структур остеоартритом и аутоиммунными заболеваниями.

Так, нападающему «Спартака» Юре Мовсисяну была назначена диагностическая артроскопия – обнаруженную проблему удалось решить сразу же, не прибегая к повторной операции, пластикой внешней капсулы сустава. Это позволило ему играть еще 4 года – до получения другой травмы, которая в совокупности с возрастом стала причиной завершения карьеры.

Травма сустава – не конец карьеры. Всего через год после артроскопии на голеностопном суставе Рафа Надаль дошел до финала «Большого Шлема»

Низкая вероятность возникновения побочных эффектов и высокая скорость восстановления после операции особенно важны для профессиональных спортсменов: потеря возможности выступать всего на одном турнире может стоить карьеры.

Рафа Надаль, например, перенес артроскопию голеностопного сустава в ноябре 2018 года, а в 2019 году уже дошел до финала турнира «Большого Шлема».

После артроскопии плечевого сустава Станислав Донец завоевал еще две бронзовых и две серебряных медали в трех чемпионатах мира в коротких бассейнах: в Дубае, Стамбуле и Дохе.

Спортивные клубы последнее время стараются при наличии показаний отправлять игроков с травмами на операцию и не рисковать – лучше пропустить сезон и потом отыграть несколько лет на достойном уровне, чем вернуться с не до конца решенной проблемой и подвести команду.

Фото: Gettyimages.ru/ Catherine Ivill, Jurij Kodrun, David Ramos; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO, Bai Xuefei/Xinhua, Panoramic/ZUMAPRESS.com; East News/edwardolive

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В «СМ-Клиника» можно пройти* как диагностическую артроскопию, так и хирургическое лечение травм суставов методом артроскопии – пациентам предоставляется полное сопровождение, начиная от подготовки и анализов и заканчивая послеоперационным наблюдением.

*Имеются противопоказания. Перед получением услуги необходимо проконсультироваться со специалистом.

ООО «СМ-Клиника» ОГРН 50677463309, юр.адрес: ул.Клары Цеткин, д.33, корп. 28, пом. VII, комн. 7, г.Москва, 25130

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