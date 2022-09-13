«Артист – мужская профессия». Танцовщик Олег Габышев – о связи балета и марафонского бега, моржевании перед репетициями и театральных стереотипах

Беседа с солистом театра Бориса Эйфмана.

Олег Габышев – известный танцовщик, солист театра Бориса Эйфмана и заслуженный артист России. Любители балета знают его как исполнителя ролей Евгения Онегина, Дмитрия Карамазова, Алексея Вронского, Огюста Родена, Дика Дайвера.

Свободное от работы время Олег проводит необычно: плавает на длинные дистанции и бегает марафоны. В его активе также триатлонная гонка IRONMAN. Олег убежден, что серьезные занятия спортом, вопреки стереотипу, очень полезны для артистов балета, более того, танцовщикам у атлетов стоит многое перенять.

В интервью Sports.ru Олег рассказал, как регулярные тренировки помогают ему в театральной карьере, объяснил, почему артист балета – по-настоящему мужская профессия, и вспомнил курьезные случаи из сценической жизни.

Дебют на сцене – как первая любовь. Не забывается

В балет я попал не по своей воле – мама очень любит эту сферу . В детстве мне часто говорили, что я пластичный, и в 10 лет я попал на отбор в хореографическое училище в Новосибирске. Меня отправили за компанию с дочкой маминой подруги: ее не взяли, а меня – да. Это было серьезное место, туда со всей Сибири ехали. Первый год отучился – не отчислили. Хотел сам уйти, но родители уговорили продолжать. Только на пятом году обучения полюбил это дело .

Во время учебы нам показывали разные современные стили балета: немецкий, французский, голландский, а мы грезили классикой. Но как-то к нам приехал на гастроли театр Бориса Эйфмана с балетом «Русский Гамлет» на музыку Бетховена и Малера. Я был шокирован, что можно такие эмоции показывать на сцене. Я был поражен фантазией хореографа и исполнением артистов. Там была очень неординарная пластика – смесь классики и модерна. Я понимал, о чем они танцуют, чувствовал все их переживания. Так я стал мечтать о том, чтобы работать именно в этом театре. Не то что солистом – мне даже кордебалет нравился.

Позвонил директору, пришел на кастинг. Для них очень важным пунктом был рост: хореограф хотел видеть только высоких артистов. Я подходил, и меня пригласили в Санкт-Петербург. А через год я уже стал солистом, мне как раз исполнилось 20. Сольный дебют на сцене – как первая любовь. Не забывается .

Очень тепло вспоминаю первые гастроли, мы ездили в Мехико с балетом «Чайковский». Я танцевал альтер-эго композитора: показывал темную сторону его личности, страхи, внутреннюю борьбу. Выступать было очень тяжело физически, я на сцене чуть ли не умер. Город находится на большой высоте, так что за кулисами даже кислородные баллоны стояли. Зато публика была просто фантастическая: мексиканцы очень эмоциональные, искренние, любят музыку, танцы. Приняли нас очень душевно.

Плавание добавляет магии в мои танцы

Увлечение спортом началось с того, что я искал способы расслабиться после работы. Бывает, что твой персонаж сходит с ума на сцене или умирает – ощущение не из приятных, хочется освободиться от него. Начал плавать, и это помогало .

В какой-то момент стал ходить в бассейн регулярно. Нашел такой, что работал до 12 ночи. Там довелось поучаствовать в соревнованиях, понравилось. А я человек увлекающийся, так что стал готовиться к открытой воде. Полтора километра, три, десять… Призовых мест не занимал, но мне был важен сам факт, что я смог.

Потом узнал, что можно соревноваться на международном уровне, среди бывших профессионалов. Поехал в Будапешт, проплыл 50 метров и три километра. Было очень приятно почувствовать настоящую спортивную атмосферу. Дальше были 25 километров в Кронштадте. Плыл восемь часов и первую половину дистанции боролся с собой. В голове крутилось: «Зачем тебе это? Может, бросить?» Зато на середине второе дыхание будто открылось, и на финише ощущения были незабываемые.

Были мысли о Ла-Манше, знаменитые 35 километров. Но там нужно плыть без гидрокостюма, а вода очень холодная. Нужен подкожный жир, а я себе это пока не могу позволить (смеется). Хотя после ухода из театра наверняка попробую проплыть.

Плавание меняет мои танцы, добавляет им магии. Я запоминаю ощущение сопротивления, которое испытываю в воде, и это сказывается на движениях на сцене.

Было непривычно осознать, что я не такой уж и сильный

Бегать я начал с подачи тренера по плаванию, шесть лет назад он предложил поучаствовать в забеге на десять километров. А я предварительно решил попробовать хотя бы пять и зарегистрировался на ежегодный старт в Сестрорецке. На дистанции меня легко обгоняли. Было непривычно осознать, что я не такой уж и сильный . В балете мы много работаем ногами, но это не то – у нас другие мышцы задействованы.

Бег оказался для меня очень полезен – это мощное развитие выносливости. Во время спектаклей бывает, что артист на протяжении 40 минут находится на сцене. По интенсивности это, конечно, не сравнится с марафоном, но натренированным быть надо.

Хотя в театре считается, что бегать опасно, потому что можно получить травму. Но я считаю, что если соблюдать правила, проблем не будет . Долгое время я бегал, чтобы, так сказать, защитить бег. Чтобы все видели: это делает меня крепче, а не травмирует. Однажды у меня было подозрение на перелом плюсневой кости в стопе, начали говорить: «Это все из-за твоего бега». Но нет, травму я на репетиции получил. К тому моменту несколько лет бегал и ничего.

Всего у меня позади четыре марафона, рекорд – 3 часа 6 минут. Сейчас бегаю каждый день, готовлюсь к 42 километрам Пушкин – Петербург. Хочу доказать, что танцовщики – очень спортивные и активные люди. А то многие считают, что мы в балете себя бережем, особенно ноги. Мне нравится ломать стереотипы .

Моржевание – часть рабочего процесса

Как-то познакомился с ребятами из клуба «Невские моржи». Они каждый день в 6 утра собираются в Петропавловской крепости, занимаются йогой, растяжкой, а потом идут купаться. Мне показалось, это очень здорово, новые эмоции. А еще подумал, что мне это будет полезно в рамках восстановительного процесса для работы: в фильме про Усэйна Болта видел, что он набирает ледяную ванну после стартов .

Сперва на 10 секунд зашел, на другой день на подольше… Почувствовал сразу, что приток крови к мышцам усиливается, убедился, что не зря спортсмены этому уделяют внимание. Да и после погружения состояние благостное. Эндорфины зашкаливают, организм празднует, что выжил. Не могу передать, насколько это крутое чувство. Так и втянулся.

Единственный минус: заметил, что стал налегать на сладкое. Видимо, включился режим выживания, понадобилось образовать жировую прослойку. По моим наблюдениям, увлеченные моржеванием – довольно крепкие ребята. Мне это не подходит, артисту важно быть стройным. Поэтому окунаюсь не каждый день, а раз в два. Мне удобно в обеденный перерыв: прорубь у меня по пути с работы домой .

Ищу любые возможности для развития в профессии за счет спорта

Спорт и балет похожи тем, что нагрузка в течение года у нас неравномерная. Самая интенсивная – в разгар сезона. В день обычно две репетиции: с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00. Обязательно есть хореография: станок, середина, вращения. Дальше идет репетиционный или постановочный процесс, обычно очень долгий и сложный. Хореограф ставит все движения, поддержки, тогда же устанавливается контакт с партнершей.

При этом развитие гибкости, увеличение прыжка и прочее остаются на совести артиста. Каждый понимает, над чем ему нужно работать, и делает это дополнительно. Танцовщику нужна взрывная сила, и для тренировок лучше всего подходит работа с собственным весом: отжимания, подтягивания.

В спорте много того, что можно было бы привнести в балет. От подготовки к стартам (все равно что к спектаклям) до восстановления . Бегуны мне рассказали: если соревнования в воскресенье, в пятницу у них сауна, а в субботу – легкая тренировка. Таким образом, в день старта они отдохнувшие и полные сил. У нас такой системы нет, а было бы здорово. Плюс своевременное употребление углеводов и разных пищевых добавок. Всякие батончики, гели помогают восстанавливаться и держать форму. А в балете мы и вовсе можем использовать то, что запрещено в спорте. Нас на допинг никто не проверяет.

Ищу любые возможности для развития в профессии за счет спорта. Например, чтобы улучшить прыжок, стал изучать подготовку волейболистов . Сейчас в интернете легко найти видеотренировки.

Разграничить театр и жизнь удается не всегда

Какая из моих ролей мне ближе всего по духу? Сложно сказать, ведь на каждого героя потрачено столько времени, что все они стали как будто родными.

Разграничить театр и жизнь удается не всегда, хотя это важно делать. Со мной, например, удивительные истории происходили: я играл Онегина и одновременно в реальной жизни не сумел оценить искренность чувств девушки ко мне . Такие параллели очень пугают.

Какую роль мне еще хотелось бы исполнить? Я не задумывался. Зато знаю, что мне интересно было бы поставить балет про Бетховена. Мне кажется, это хорошая идея, ведь это очень неординарная личность с крайне трагическим опытом. И станцевать Бетховена было бы интересно: показать в пластике историю композитора, который пишет музыку, хотя потерял слух.

Вообще, обращение к исторической личности – всегда очень ответственно. У нас много таких спектаклей: об Огюсте Родене, Жане Батисте Мольере, о Чайковском… Это не литературные персонажи, не выдуманные судьбы, поэтому и отношение к таким ролям особенно трепетное.

По натуре я комедийный герой

В «Евгении Онегине» есть сцена, когда Ленский после разговора с Онегиным в негодовании уходит, а у Онегина внутри начинается борьба. Он превращается в демона, понимает, что все закончится плохо – возможно даже, гибелью друга. Эмоционально это очень сильный эпизод.

И вот я играю и чувствую, что у меня почему-то спускаются штаны. Смотрю: оторвалась пуговица, и молния просто расстегивается. Что делать? Понимаю, что надо спасать ситуацию. Странно, наверное, выглядело, что во время такого напряженного монолога Онегин держится за штаны. Надеюсь, публика ничего не поняла (смеется).

Драматический я герой по натуре или комедийный? Думаю, второе . Например, недавно поставили «Эффект Пигмалиона» с комичным сюжетом, и мне очень нравится. И трагедию, и комедию играть сложно, но после комедии такое приятное, легкое послевкусие. После трагедии приходится какое-то время еще приходить в себя.

Балет – настоящая мужская работа

В детстве я никому не говорил, что занимаюсь балетом: знали только близкие друзья, которые точно не стали бы дразнить. Мы еще жили в военном городке, и как-то неловко было, что я танцую. Есть стереотип, что мужчины в колготках обязательно другой ориентации. Гордиться своей профессией я стал, только когда начал работать в театре .

Быть артистом балета – очень интересно. Тебя возят по всему миру и платят за это, а ты погружаешься в мир разных ролей. Нужно готовиться к каждой партии, изучать историю, вникать в детали.

Так что это серьезная эмоциональная и интеллектуальная нагрузка, а еще – настоящая мужская работа, которая требует большой физической силы. Одни только поддержки чего стоят!

Фото: Instagram/ogabysh