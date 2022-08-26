Заниматься спортом – дорого? Нет, если уметь экономить

Собрали памятку.

Многие люди верят, что занятия спортом требуют больших вложений: нужно купить форму, инвентарь, регулярно платить тренеру или сразу потратить крупную сумму на абонемент. Это отпугивает, однако на деле все не так страшно: фитнес – вовсе не такое дорогое удовольствие, как кажется. Рассказываем, как тратить на спорт меньше или вовсе заниматься бесплатно.

Ходите на пробные тренировки и покупайте долгосрочные абонементы

Во многих фитнес-центрах есть услуга гостевого визита : можно прийти на бесплатную пробную тренировку, чтобы определиться, нравится вам место или нет. Обычно ознакомительное занятие проводит персональный тренер. Некоторые залы организуют и дни открытых дверей.

И, как правило, гораздо выгоднее покупать долгосрочные абонементы в фитнес-клуб – например, на год . Годовой пасс «все включено» в одном из столичных клубов может стоить 33 тысячи рублей (то есть по 2750 рублей в месяц), а на полгода – 22 тысячи (3600 рублей).

Кроме того, часто бывает, что заниматься спортом в первой половине дня дешевле, чем вечером . Так, в том же зале клубная карта, которой можно пользоваться с 10 утра до 17 вечера, на 1000 рублей в месяц дешевле, чем та, которая активна целый день.

Еще фитнес-клубы часто дают скидку или бесплатные дни для посещения, если посетитель приводит друга.

Тот, кто только бегает или плавает и не хочет переплачивать за остальные ненужные ему услуги фитнес-клубов, может попробовать поискать отдельный манеж или бассейн. Такие тренировки часто обходятся дешевле. Например, в бассейне при МЭИ разовое посещение стоит 350 рублей, в то время как в фитнес-центре с бассейном это может обойтись в 800.

Запишитесь в спортивные кружки от районных центров физической культуры

Бесплатные тренировки также проводят городские центры физической культуры и спорта. Например, Москомспорт все лето проводит бесплатные тренировки в 19 парках Москвы – достаточно заранее записаться на занятие на сайте.

Также москвичи могут записаться на бесплатные занятия в группе с тренером через сайт mos.ru – на плавание, легкую атлетику, бокс, баскетбол, теннис, хоккей и другие виды спорта. Например, выберем плавание: mos.ru предлагает 377 мест в Москве, где можно получить бесплатный абонемент на 52 или 96 занятий по 45 минут на 4 осенних месяца – с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Занимайтесь на уличных тренажерах

Хорошая бесплатная альтернатива тренировкам в зале – занятия на уличных тренажерах. Оборудованные площадки есть в большинстве населенных пунктов России. Обычно на улице можно найти и кардиотренажеры, и силовые . При грамотном использовании они действительно могут помочь поддерживать физическую форму.

Причем заниматься можно не только летом, но и осенью и даже зимой, если нет мороза и ветра. В холодное время важно выбрать правильную одежду и проводить разминку в тепле – это снизит риск переохлаждения и мышечных болей. Можно также взять с собой на площадку термос с горячим чаем.

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Бегайте в парке

Бег – один из самых экономичных видов спорта . Для занятий потребуются только кроссовки и форма.

Между тем, такие тренировки довольно эффективны: за час бегом трусцой сжигается около 670 калорий. Кроме того, это благотворно сказывается на кардиореспираторной системе.

Правда, перед выходом на пробежку, как и перед занятиями любым другим видом фитнеса, лучше проконсультироваться у врача. Людям, которым нельзя бегать, можно ходить – просто в темпе или с палками (скандинавская ходьба). Заменить бег на пешую прогулку советуют и тем, у кого есть лишний вес: это помогает снизить риск травм и нагрузку на суставы.

При этом найти для бега именно природную зону очень важно: бегать вдоль дорог в городах врачи не рекомендуют, так как это опасно для здоровья.

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Получайте налоговый вычет за фитнес

В 2021 году был принят закон о предоставлении российским налогоплательщикам льготы на спорт. Сейчас она входит в список социальных вычетов. Это означает, что расходы на фитнес с 2022 года можно включить в декларацию, а потом вернуть 13% через работодателя . Размер налогового вычета для физкультурно-оздоровительных услуг в сумме составляет 120 тысяч рублей в год. Таким образом, вернуть можно максимум 15 600 рублей.

Правда, налоговый вычет по расходам на фитнес суммируется с другими социальными вычетами. Поэтому, если вы уже получили, например, 10 тысяч рублей с расходов на лечение зубов, то за спорт вернуть сможете только 5,6 тысячи.

Также есть два условия: организация, которая предоставляла вам услуги по фитнесу, должна специализироваться на этой деятельности (в приказе Минспорта есть список), а сами услуги должны входить в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утвержденных Правительством.

Распространяется закон на занятия не только самого налогоплательщика, но и его несовершеннолетних детей. Чтобы оформить вычет, нужно подтвердить расходы: предоставить договор на оказание услуг или его копию, а также кассовые чеки.

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Не гонитесь за модой в спортивной одежде

Новая красивая форма мотивирует заниматься спортом, это не секрет. Однако вовсе не обязательно скупать последние коллекции самых дорогих брендов, чтобы в зале чувствовать себя увереннее.

Полезно для бюджета закупаться экипировкой из коллекций прошлых лет и выбирать что-то с распродаж : на них иногда можно купить форму любимой фирмы чуть ли не с 70-процентной скидкой. Также можно не подбирать вещи по цвету: в конце концов, главное в спортивной форме – удобство.

Важно правильно ухаживать за вещами, чтобы они дольше служили : например, стирать с соблюдением температурного режима. А если на штанах разошелся шов – не обязательно сразу отправлять их на мусорку, можно незаметно зашить.

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Покупайте б/у оборудование

Часто люди откладывают занятия спортом, потому что считают: для этого нужен инвентарь, а выложить за него придется целое состояние. Однако все не так страшно.

На «Авито» любое оборудование можно купить сильно дешевле, чем в магазинах, и часто совершенно или почти новое. Многие продают товары, не распаковав их вовсе или использовав один раз. Например, гантели весом 9 кг в магазине могут стоить от 5 тысяч рублей за одну штуку, а на доске объявлений есть аналогичные по цене предложения, но за две. Состояние – хорошее.

С тренажерами ситуация похожая. Так, самый простой новый гребной тренажер со скидкой обойдется минимум в 16 тысяч рублей, а на «Авито» подержанные, но в хорошем состоянии отдают за 13 тысяч.

Также не стоит складировать инвентарь, которым вы перестали пользоваться, – на его продаже можно неплохо заработать. Как правильно продавать спортивные товары, мы рассказывали здесь.

Берите воду с собой

В некоторых спортзалах нет кулеров или одноразовых стаканчиков, зато воду продают в бутылках. Средняя цена – 50 рублей.

Гораздо выгоднее купить хорошую многоразовую бутылку и приносить попить с собой. В интернет-магазинах можно найти такую за 200 рублей. Кроме того, это гораздо экологичнее.

Изучайте YouTube

На YouTube есть целые каналы, посвященные фитнесу. Их ведут, в частности, многие фитнес-блогеры.

Например, на YouTube-канале школы растяжки Самиры Мустафаевой SMStretching новые видео появляются каждые выходные. Или канал Катерины Буйды с разноплановыми тренировками. Также большой популярностью пользуется канал с фитнес-марафонами Татьяны Федорищевой. По несколько миллионов просмотров собирают и видео тренировок с канала PopSport.

Видеотренировки могут помочь подкачать отдельные группы мышц или все тело. Во время занятий нужно повторять движения за моделью, отсчет времени обычно уже заложен в ролике.

То есть для тренировок понадобится только стабильное интернет-соединение и спортивная форма. Главный плюс в том, что заниматься можно дома.

Ищите промокоды

Часто можно купить хороший фитнес-курс с внушительной скидкой.

Например, мы дарим скидку 20% на первый абонемент FITMOST по промокоду Trikaleki. FITMOST – это единый абонемент в фитнес-центры, SPA и многие спортивные студии и секции в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах России.

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Фото: unsplash.com/Geert Pieters, Chanan Greenblatt, Alora Griffiths, krakenimages