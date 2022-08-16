Яхта для одного: как тренироваться на такой же «одиночке» как у олимпийских чемпионов

Пробуем тренировки на «Луче».

Привет! Меня зовут Настя Мухина, и в Sports.ru я отвечаю за коммерческие проекты. В свободное время катаюсь на вейксерфе, занимаюсь йогой, а иногда пробую новые виды спорта, как, например, виндсерфинг.

В этот раз мне предстояло протестировать парусный спорт – и не четырехместную яхту, где работает целая команда, а одноместный швертбот «Луч». Это небольшая парусная яхта на одного человека. У нее нет киля (его заменяет тонкая пластина, которую можно вынимать из корпуса яхты, – шверт), а «капитан» такой яхты сам рулит ей и сам ставит парус. На яхтах подобного класса выступают олимпийские чемпионы.

И вот сразу спойлер: «Луч» мне понравился гораздо больше, чем четырехместная яхта. Почему же?

«Луч» – это про независимость

В день, когда я вышла на воду на «Луче», было очень солнечно, жарко, но почти не было ветра и это, как может показаться, не дает почувствовать полноценно вкус тренировки. В некоторой мере это так, но все зависит от цели, которую вы ставите перед собой. Я думала, что самое крутое – это четырехместные яхты, когда ты собираешься со своими друзьями или коллегами и вы идете по воде, и это некий тимбилдинг, вместе веселее.

Но «Луч» – это когда ты ни от кого не зависиш ь. Можешь в любое время приехать на воду. Для меня основная ценность во всех видах спорта, которые я пробую – медитативный эффект. Здесь он есть. Потому что есть ты, есть твой «Луч», вода, ветер, ты не отвлекаешься абсолютно ни на что, созерцаешь и действуешь .

Если вы ведомы чувством любопытства, исследуете новое – «Луч» вам понравится. Даже без ветра вы сможете почувствовать, что такое управлять единолично небольшой яхтой. Если вы хотите получить классную «вечеринку» здесь и сейчас, то тогда важно приходить когда есть ветер.

Яхтинг – это долгосрочные отношения, которые выстраиваются, раскрывая свою глубину со временем . Вам нужно понимать, какие перспективы кроются в глубине этих «отношений» – вы можете учиться самостоятельно управлять такой яхтой, чувствовать, что только вы управляете ей и только от вас зависит успех или неуспех.

Как проходит тренировка на «Луче»

Тренировка началась со сбора «Луча». Вместе с тренером Силы ветра Виктором Грезновым, который занимается яхтингом уже 15 лет, мы начали собирать мачту и парус. Мачта состоит из двух частей: сначала мы надели парус на первую часть, затем присоединили вторую часть мачты и дотянули парус на всю конструкцию.

Как говорит Виктор, это важная часть обучения. Изучение теории на берегу и сбор лодки позволяет лучше понимать, какая часть за что отвечает.

Особенность «Луча» в том, что он полностью собирается и разбирается, легко перевозится, поэтому со своей лодкой можно участвовать в международных соревнованиях, а еще настраивать ее под себя и докупать отдельные детали.

Собранную мачту с парусом мы установили в «Луч», словно свечку в торт. Затем начали натягивать шкот – это небольшой канатик, который предназначен для работы с парусом.

После этого мы тренировали работу со шкотом, управление румпелем и его перехваты, развороты на яхте, мои перемещения внутри нее. Это отработка действий на берегу, еще до спуска на воду, чтобы на воде было легче сориентироваться. Потом мы вылили воду из кокпита, которая собралась внутри, и спустили яхту на воду. На яхте мы с инструктором были вдвоем, несмотря на то, что одноместная яхта: нужно это, чтобы ученик чувствовал себя в безопасности, а инструктор мог поправлять его прямо на месте.

Яхта медленно отходила от пирса, было жарко, ветра не было. Это все напоминало возлежание на побережье Средиземного моря на надувном матрасе – штиль, солнце, вы легко покачиваетесь на волнах . В общем-то, тоже не плохо…

Когда мы вышли чуть дальше, появился намек на ветер. Как сказал Виктор, когда проходят гонки в рамках Кубков Силы Ветра, такая погода считается самой сложной для участников, так как им приходится применять больше навыков, чтобы дать ход яхте. Один из самых простых способов – шатать и раскачивать яхту. Ты встаешь на нос и начинаешь, раскачиваясь, перемещать вес с одной ноги на другую ногу, и это похоже на виндсерфинг, где нужно было перемещаться по доске, держась за гик.

Виктор говорит, что первые тренировки – это всегда тренировки технического плана, где отрабатываются все движения, которые могут когда-либо пригодиться в этом классе яхт, чтобы в дальнейшем не возвращаться к вопросу техники, а заниматься ее совершенствованием и решать более практические задачи.

Чуть дальше на воде ветер больше наполнил парус, яхта стала двигаться активнее, и мы попробовали разворачиваться. Как раз на разворотах я почувствовала, в чем особенность этого удовольствия – управлять одноместной яхтой . Здесь ты чувствуешь, что все судно в твоих руках, только от тебя зависит, куда повернет яхта, как, с какой скоростью пойдет дальше .

Виктор рассказывал: «Идти на яхте можно в любую сторону прямо, но не против ветра. Чтобы достичь цели, которая находится против ветра, мы сначала идем немного в сторону от нее, под острым углом к ветру, чуть позже поворачиваем, и ветер дует нам остро в нос уже с другой стороны. Этот процесс называется “лавировка”».

Мы определили цель и пошли к ней зигзагом, постоянно совершая повороты. Управлять одиночной яхтой физически легче, чем большой четырехместной, что логично. Самое веселое в развороте – когда яхта получает сильный крен, поскольку она небольшая – это не страшно, но очень увлекательно. Мы попробовали работу с парусом, когда с помощью ослабления и натяжения шкота можно разгонять яхту. Это очень приятные ощущения, когда благодаря твоим действиям яхта набирает ход, а паруса наполняются ветром.

Практические советы

Нужно взять с собой сменную одежду: если тепло, то шанс, что вы останетесь сухим, очень высок. Нужно понимать, что вы можете перевернуться или промокнуть. Поэтому можно надеть вниз купальник, чтобы не бояться оказаться в воде. В жару очень хочется прыгнуть с «Луча» в воду, купание может быть «вишенкой на торте» в конце тренировки, но лучше на этот случай иметь сменный комплект одежды на берегу.

Стоит также заложить дополнительное время после тренировки (она длится 2 часа), так как инструктор еще проводит на берегу небольшой разбор всех действий на воде, рисует их на доске и обсуждает с учеником.

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Пока лето не кончилось, предлагаю пробовать «Луч» и планировать свои тренировки вместе с классными ребятами из «Силы Ветра». А после этого уже можно планировать гонки и путешествия и ставить цели в яхтинге.

Знакомимся с парусным спортом. Какие виды соревнований и яхт бывают. Где можно обучиться и сколько это будет стоить

Фото: Сила Ветра