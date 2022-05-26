Сезонная аллергия: как распознать и лечить?

Сезонная аллергия – реакция организма на цветение растений, по-научному ее называют поллинозом. Это явление очень распространенное, однако часто сезонную аллергию путают с ОРВИ. Что может вызывать поллиноз? В какие месяцы он проявляется особенно сильно? Как отличить сезонную аллергию от похожих заболеваний и что будет, если ее не лечить? Отвечает Татьяна Иванова, аллерголог и педиатр клиники доказательной медицины DocDeti.

Что такое поллиноз

Поллиноз, сезонная аллергия (в народе ее еще называют сенной лихорадкой) – это аллергический риноконъюнктивит, то есть воспаление слизистых оболочек носа и глаз при контакте с аллергеном. «Аллергия на цветение вызвана чрезмерной реакцией организма на пыльцу опыляемых ветром растений», – объясняет врач-аллерголог Татьяна Иванова.

По данным Всемирной организации по аллергии (WAO), в 2016 году в мире распространенность поллиноза составляла 22,1%. Наиболее пострадавшими регионами назывались Океания, англоговорящие страны Африки и Северная Америка. В США в 2018 году сезонная аллергия была диагностирована у 24 миллионов человек. Это составляет около 8% взрослых (19,2 миллиона человек) и 7% детей (5,2 миллиона человек).

Что касается России, то, по оценке Роспотребнадзора, в 2021 году распространенность аллергического ринита среди населения в стране составляла от 10 до 24% . Причем на долю поллинозов среди всех случаев приходилось до 45% , утверждает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Марина Вершинина. По ее словам, городские жители России страдают от поллиноза чаще, чем те, кто живет в сельской местности, хотя пыльцы в воздухе за городом сильно больше. Одна из предполагаемых причин заключается в том, что жители сельской местности в раннем детстве больше контактируют с потенциальными аллергенами. Кроме того, исследование испанских ученых доказывает, что пыльца в городских районах более аллергенна: во всем виноваты влияющие на нее выбросы и выхлопные газы, концентрация которых в городской среде выше.

Кроме того, поллиноз часто бывает связан с развитием пищевой аллергии на растения, так как в организме возникает перекрестная реакция (реакция на разные, но схожие по строению аллергены). По данным испанских ученых, у пациентов с аллергией на растительные продукты поллиноз может быть прямой причиной воспаления органов ЖКТ. Связь этих видов аллергии подтверждает и другое исследование, в ходе которого ученые наблюдали за жителями Средиземноморья. Они доказали, что пищевая аллергия на растения чаще встречается у пациентов с поллинозом, чем у населения в целом.

Что провоцирует аллергию и когда она особенно сильно проявляется

По данным Роспотребнадзора, наиболее часто среди всех деревьев в Центральной России аллергию вызывает береза, а в южных регионах – акация. Также аллергики могут реагировать на ольху, лещину, дуб, ясень, вяз, клен, тополь, каштан, платан и маслину.

При этом растения средней полосы России имеют три периода цветения, поэтому аллергия может беспокоить с апреля по октябрь. Для каждого сезона можно назвать главных виновников аллергии. «В весеннее время это обычно деревья: береза, ольха, лещина, орешник, дуб. В июне и июле злаковые травы: тимофеевка, лисохвост, райграс. В августе и сентябре сорные травы: полынь, подорожник, крапива, на юге России – амброзия», – замечает Татьяна Иванова.

Провоцировать аллергию могут и некоторые комнатные растения, которые тоже выделяют пыльцу. К ним относятся, в частности, герань, азалия, гортензия, олеандр, молочай красивейший, цикламен, каланхоэ и акалифа, катарантус, алламанда, лилия кринум, эухарис. В закрытых помещениях концентрация аллергена в воздухе сильно возрастает, поэтому часто симптомы начинают испытывать люди, которые раньше не знали о наличии у себя поллиноза.

Симптомы поллиноза

«Симптомы поллиноза – это заложенность носа, зуд и отек век, кашель. Поэтому аллергию легко перепутать с простудой», – отмечает Татьяна Иванова. При этом при сезонной аллергии не повышается температура, зато симптомы появляются только в определенный сезон и усиливаются после прогулки, добавляет врач.

Это подтверждает и ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Асель Нуртазина. По ее словам, повышенная температура при аллергии – обычно не выше 37,1 градуса – возможна только у самых маленьких детей, в то время как водянистое отделяемое из носа бывает как при аллергии, так и обычной простуде. Если говорить о насморке (рините), то при вирусном заболевании симптомы обычно усугубляются к вечеру, а не после прогулки.

Кроме того, в мае 2020 года Роспотребнадзор опубликовал список отличий поллиноза от коронавируса. Ведомство напомнило, что при сезонной аллергии нет повышения температуры, выраженной слабости, утомляемости, болей в мышцах и одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой). Зато эти симптомы часто наблюдаются при COVID-19.

«Другое отличие сенной лихорадки от коронавирусной инфекции заключается в том, что у людей с поллинозом часто возникают жалобы на проблемы с верхними дыхательными путями (нос и глотка), в то время как при коронавирусной инфекции чаще страдают нижние дыхательные пути (трахея, бронхи) и легкие», – также обращают внимание специалисты. При этом люди с поллинозом болеют коронавирусом не тяжелее остальных пациентов. С пыльцой коронавирус также не переносится.

Диагностика поллиноза

Существует два метода диагностики сезонной аллергии: кожные пробы с аллергеном и анализ крови, продолжает Татьяна Иванова. Какой выбрать, врач определяет для каждого пациента индивидуально.

Есть несколько способов проведения кожных тестов:

Аппликации. На здоровые участки кожи накладывают специальные пластинки, пропитанные аллергеном.

На здоровые участки кожи накладывают специальные пластинки, пропитанные аллергеном. ​​ Скарификационная проба. На коже делают неглубокие царапины, вещества-аллергены на них наносят капельным путем. Раздражитель проникает в ткани и дает реакцию.

На коже делают неглубокие царапины, вещества-аллергены на них наносят капельным путем. Раздражитель проникает в ткани и дает реакцию. Прик-тесты. Аллерген вводят через подкожные уколы глубиной не более 1 мм. (как правило, внутрикожное введение используется для выявления аллергии на агенты бактериального или грибкового происхождения).

Кожное тестирование позволяет одновременно выявить реакцию на большое количество различных групп раздражителей. Положительная иммунная реакция проявляется в виде гиперемии, отека, сыпи на месте непосредственного контакта с веществом. Поскольку вводится незначительное количество аллергена, симптомы быстро исчезают.

Информативным также является исследование специфического IgE (иммуноглобулин Е, маркер аллергии) в крови . Цель его – определить количество этих антител: повышение уровня IgE свидетельствует о наличии аллергии. Для определения возбудителей анализируются антитела к широкому спектру аллергенов. В контакт с аллергеном человек не вступает, так что исследование наиболее безопасно.

При диагностике врачи обращают внимание на наследственность. «Если кто-то из родителей страдает аллергией, то вероятность ее развития у ребенка достигает 30%. Если оба родителя, риск может возрастать до 70%. Причем на любой раздражитель, не обязательно тот же, что вызвал заболевание у мамы или папы», – подчеркивает Асель Нуртазина. И хотя дети до трех лет редко страдают от поллиноза, заметить специфические симптомы у ребенка вовремя очень важно для предупреждения развития бронхиальной астмы. «Перерасти» аллергию, как часто говорят о разных обнаруженных в детстве болезнях, невозможно: с возрастом лишь могут меняться ее проявления.

Лечение поллиноза

Для того чтобы значительно уменьшить симптомы или добиться длительной ремиссии, нужно начинать лечение задолго до наступления фазы обострения. «Осенью следует задуматься о проведении аллерген-специфической терапии (АСИТ)», – утверждает Татьяна Иванова.

Этот метод воздействует на иммунную систему. АСИТ заключается в введении в организм малых дозы аллергена, который вызывает у человека реакцию. В процессе терапии в организме вырабатываются специфические иммуноглобулины, которые блокируют аллерген при попадании в организм, и проявление симптомов при контакте с ним постепенно уменьшается.

Важно помнить, что лечение имеет ряд абсолютных противопоказаний, к которым относят патологии крови, поражения внутренних органов, злокачественные новообразования, неконтролируемое тяжелое течение бронхиальной астмы, психические расстройства. Кроме того, отложить АСИТ следует при острых инфекциях, беременности, обострении хронических патологий. Лечение также не назначают детям до 5 лет.

Когда же сезон цветения уже начался, необходима симптоматическая терапия. «В основном это антигистаминные и противовоспалительные препараты в форме таблеток и капель», – говорит аллерголог. Грамотно назначить их может только врач.

Но что будет, если не лечить поллиноз? Насколько это опасно?

«В большинстве случаев аллергия на цветение не является жизненно угрожающей, хотя существенно ухудшает качество жизни», – отвечает специалист. При этом важно помнить: если сезонная аллергия у вас проявляется затруднением дыхания (пыльцевая астма), без лечения возникший приступ может потребовать экстренной помощи.

Советы аллергикам

Общие рекомендации для аллергиков опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Специалисты утверждают, что избежать обострения поллиноза можно, уезжая в разгар цветения ваших аллергенов в другую климатическую зону.

Если поменять место жительства даже временно невозможно, то важно минимизировать контакт с пыльцой. Для этого нужно:

ограничить время пребывания на открытом воздухе;

отказаться от выездов на природу;

держать окна в доме и машине закрытыми;

ежедневно проводить влажную уборку;

установить дома системы для очистки и фильтрации воздуха, использовать специальные сетки на окна;

вернувшись с улицы, обязательно принять душ, помыть голову и сменить одежду, а также прополоскать рот, промыть глаза и нос физраствором (0,9% раствор NaCl);

не применять фитотерапию и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты.

Также можно надевать респираторы при выходе на улицу и отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена в окружающей среде при помощи специализированных интернет-ресурсов и мобильных приложений. Вот один из таких сайтов.

При приеме антигистаминных препаратов советуют отказаться от употребления спиртных напитков, так как одновременный прием алкоголя и лекарств взаимно усиливает побочные эффекты. На фоне приема лекарств можно сильно отравиться алкоголем или усугубить седативное действие антигистаминного препарата.

Как только вы впервые заподозрили у себя аллергию на пыльцу, необходимо сразу обратиться к врачу, а впоследствии – регулярно наблюдаться. Принимать препараты без назначения недопустимо, так как назначить правильные средство и дозировку может только специалист.

Фото: East News/imago/INSADCO; globallookpress.com/Frederik/imagebroker.com; unsplash.com/Chris Jarvis, Romina Farias; pexels.com/Pixabay