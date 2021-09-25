23 комментария

ЗОЖ Daily
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Фернандо Алонсо – фанат велоспорта. 200 км за тренировку, чуть не сорванное возвращение в «Ф-1» и мечты о своей команде

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UAE Team Emirates (Lampre-Merida)
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Дважды едва не вошел в «Мировой тур».

Вы наверняка помните, как в начале 2021 года Фернандо Алонсо сбила машина – и возвращение испанца в «Формулу-1» оказалось под угрозой: он катался на велосипеде по шоссе в Швейцарии и попал под колеса невнимательного водителя. К счастью, руки и ноги не пострадали, все повреждения пришлись на лицо: Алонсо установили титановые пластины в челюсти.

Фернандо – один из главных фанатов велоспорта в «Ф-1». Испанец регулярно проезжает сотни километров на велосипеде для тренировок , а восемь лет назад и вовсе пытался создать профессиональную команду для участия в «Мировом туре».

Сначала Алонсо пытался купить велокоманду...

В 2013 году баскская команда Euskaltel-Euskadi оказалась в затруднительном финансовом положении. У команды был титульный спонсор – ведущая телекоммуникационная компания региона Euskaltel, но часть финансирования шла от властей Страны Басков.

Из-за экономического спада в Испании государство решило выйти из проекта, и Euskaltel было тяжело финансировать команду в одиночку. Участия в заездах 2013 года стоило им 7 миллионов евро – на следующий сезон оператор не мог потратить столько же.

И тут на горизонте появился Фернандо Алонсо – и предложил купить компанию Basque Pro Cycling Team (она владела лицензией на Euskaltel-Euskadi). Переговоры шли активно, и – но в итоге стороны не смогли согласовать состав гонщиков и спонсорских контрактов.

По итогам 2013 года команда Euskaltel-Euskadi прекратила свое существование, но Алонсо почувствовал азарт.

…а затем – создать команду с нуля

После неудачи покупкой Фернандо загорелся идеей создания собственной команды – и во время «Джиро д’Италия» в 2014-м заключил предварительное спонсорское соглашение на 100 миллионов евро с инвесторами из ОАЭ. По договоренности для получения финансирования испанец должен был не позднее 2017 года организовать команду и приобрести лицензию.

Проект выглядел очень амбициозно: Алонсо удалось привлечь бывшего чемпиона мира и тренера сборной Италии по велоспорту Паоло Беттини. Тот даже бросил работу в национальной команде – и старт планировался в 2015 году.

Далее Фернандо попытался подписать трехкратного чемпиона мира и 7-кратного победителя очковой классификации «Тур де Франс» Петера Сагана. Тогда же родилось и название будущего коллектива – FACT (Fernando Alonso Cycling Team) или «Велосипедная команда Фернандо Алонсо».

Но в итоге все это оказалось «не так легко и не так дешево». Подготовительная работа затянулась, и в 2017 году партнеры из ОАЭ расторгли соглашение с Фернандо и объединились с командой Lampre, которая стала называться UAE Team Emirates.

«Необходима значительная финансовая поддержка. У нас были встречи с правительством ОАЭ, которое вплотную подошло к тому, чтобы войти в проект. Но в конечном счете они выбрали путь спонсорства существующей команды», – негодовал Алонсо.

Алонсо не просто фанат «Мирового тура»: и сам проезжает в соло по 100-200 км за тренировку

«Я любил кататься на велосипеде с юных лет. Это всегда было частью моих тренировок и частью моей жизни», – признавался Фернандо в интервью The Local. В 2020-м во время изоляции из-за коронавируса испанец накрутил более 200 километров по шоссе родной Астурии: «200 км в одиночку. Чувствую себя лучше, чем когда-либо!».

Даже авария и операция в начале 2021-го не изменили его взглядов: Алонсо отмечал, что велосипед все равно остался основой подготовки к «Формуле-1»: «Возможно, теперь мне придется на какое-то время переключиться на маунтинбайк и уйти на пересеченный рельеф, чтобы избегать обычных дорог».

Больше всех негодовал по поводу аварии бывший босс «Рено» и менеджер испанца Флавио Бриаторе – он призывал Алонсо вовсе бросить велоспорт: «Если ты не завяжешь с велосипедом, то я запру в гараже – не байк, тебя запру».

Флавио своих «угроз» не выполнил, и Фернандо вернулся на шоссе. Во время летнего перерыва между Гран-при 41-летний испанец снова в соло проехал огромное расстояние – 160 км.

После такого вы точно не удивитесь наличию у Фернандо спонсорских велосделок: двукратный чемпион «Ф-1» – амбассадор испанского бренда MMR, поэтому все время катается только на велосипедах этой марки.

В его парке есть шоссейник Adrenaline SL:

Для поездок по пересеченной местности он использует маунтинбайк:

А в августе 2021-го MMR выпустил специальную версию хардтейла Rakish, раскрашенного в цвета гоночного болида «Альпин». На раму велосипеда вынесены все значимые победы и титулы Фернандо Алонсо:

Как выбрать первый шоссейник? Чем он отличается от похожих велосипедов? Сколько стоит?

Боттас – не просто пилот в лучшей команде «Ф-1»: 10 лет играл в хоккей, а теперь гоняет на веле по гравию и бегает в собственном дуатлоне с 2017-го

Больше о тренировках, питании, спортивной медицине и спорте как занятии – в разделе «Здоровье»

Фото: globallookpress.com/Panoramic, Yuzuru Sunada; Instagram/fernandoalo_oficialpinkbike.com; twitter/alo_oficial

23 комментария

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бндэщ
Ответ Владимир
Я на обычном велике еле-еле 20 км в час при полуторачасовой поездке выдерживаю. Поэтому 28 км в час в течение 6 часов - это прям вау
Я на своём МТБ с не агрессивной резиной и быстрой кассетой shimano еду 25 км за час со средней 25 по асфальту с переменным рельефом. На шоссере ехал бы значительно быстрее.
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Владимир
Ответ viktorzabarkas
На хорошем шоссейнике, налегке, по ровному шоссе - вполне себе нормальный темп. После 2-3 недель тренировок почти любой взрослый мужчина так сможет
Я на обычном велике еле-еле 20 км в час при полуторачасовой поездке выдерживаю. Поэтому 28 км в час в течение 6 часов - это прям вау
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giga90
Пацаны, кто много катает посоветуйте удобное седло. Сейчас использую Selle Italia SLR Flow . Просится что-то чуть помягче и возможно с большим вырезом.
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lobzig
Ответ Мерседес-Бендзь
Париж-Рубэ не отменили?
не отменяли, должна состояться в выхи через недельку
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Ove8
Ответ Vasiliy Moskaev
Не убирал. Это трансмиссия Sram Xx1 — 1 звезда спереди / 12 сзади. И она как раз вообще не для асфальта, т. к. система с малым количеством зубов не позволяет на плоскаче хорошего передаточного числа добиться. А вот в горки забираться – самое то.
Я наверное переоценил переднюю звезду, сколько там зубцов, совсем маленькая что ли? И недооценил заднюю большую. Флавио Бриаторе может быть спокоен.
Игловский групсет мне понравился, быстрый шифтинг, спс вам и Алонсо за наводку, если буду брать новый вел на таком будет проще по хвойноммму лесу кататься и брать сложные подъемы. Сердце не молодеет, а вот подшаманить технически норм чит)
+2
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Ove8
Ответ PD
Ничего он специально не убирал. Одна звезда спереди предустанавливается уже не один год (а про три передних давно забыли). И сплошной песок, и самые крутые горы - все отлично едется на задней большой звезде 52t
ну я неправильно выразился насчет "убирал".
классно, посмотрел в ютубчике эту трансмиссию, все быстро и красиво, а как в работе, износ цепи не напрягает на крайних звездах?
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Ну 200 км с заездом на Кавадонгу за 7 с лишним часов - это вполне себе норм. Не думаю, что смогу так же. Ну да я и не спортсмен, да еще и топ.
+2
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Мерседес-Бендзь
Париж-Рубэ не отменили?
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PD
Ответ Ove8
На новом хардтейле он убрал передний шифтер и оставил всего одну звезду спереди, чтобы снизить общий вес, ну тут нужны сильно подготовленные ноги и легкие. Сплошной песок и крутую горку уже не взять. Решение скорее, чтобы снова вернуться на асфальт. Видимо, пообещал Бриаторе пересесть на горный, чтобы успокоить грунтовками, а теперь под шумок снова на шоссе, только на кросскантри вместо шоссейного. Ну мы ведь ничего не скажем Флавио Бриаторе=) Ало красавчик
Ничего он специально не убирал. Одна звезда спереди предустанавливается уже не один год (а про три передних давно забыли). И сплошной песок, и самые крутые горы - все отлично едется на задней большой звезде 52t
+3
0
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PD
Ответ БратДругБорщ
Средняя скорость 28.3 за 6 часов, это какое-то крейзи просто.
Да ничего подобного. Умеренный темп. Хотя скорость зависит от рельефа. По плоскому даже любитель спокойно едет 35 км/ч
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Даже не слышал о таком бренде MMR...
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Whearllaern
Так может ну его это F1 а попробовать Тур де Франц а потом и Джиро де Италию..!))
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Analjinn
Ответ БратДругБорщ
Средняя скорость 28.3 за 6 часов, это какое-то крейзи просто.
Фигня - в интернете все по 40км катаются.
+2
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гилберт
Мог бы сейчас косить титулы с Погачаром. Правда и платить бы пришлось много.
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гилберт
Ответ БратДругБорщ
Средняя скорость 28.3 за 6 часов, это какое-то крейзи просто.
28.
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гилберт
Ответ БратДругБорщ
Средняя скорость 28.3 за 6 часов, это какое-то крейзи просто.
Профики едут равнину быстрее 40 км ч, Алонсо атлет, 26 это совсем не быстро.
+1
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Прогресс Восточной конференции
Ответ viktorzabarkas
На хорошем шоссейнике, налегке, по ровному шоссе - вполне себе нормальный темп. После 2-3 недель тренировок почти любой взрослый мужчина так сможет
Но если присмотреться, то там будет указан набор высоты - 2 км. Это сильный результат.
+10
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Слава Пастухов
Автор
Ответ STZRRR
100 000 000 евро на что?))))
Мировой тур очень дорогой: карбоновые байки и запчасти, машины сопровождения, зарплаты велосипедистам и персоналу, перелеты и проживания на многодневках. Вот стата по годовым бюджетам участников «Тур де Франс»:
https://www.statista.com/statistics/1253756/tour-de-france-team-budgets/
+6
0
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viktorzabarkas
Ответ БратДругБорщ
Средняя скорость 28.3 за 6 часов, это какое-то крейзи просто.
На хорошем шоссейнике, налегке, по ровному шоссе - вполне себе нормальный темп. После 2-3 недель тренировок почти любой взрослый мужчина так сможет
+11
-1
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STZRRR
100 000 000 евро
на что?))))
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БратДругБорщ
Средняя скорость 28.3 за 6 часов, это какое-то крейзи просто.
+15
-2
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Vasiliy Moskaev
Ответ Ove8
На новом хардтейле он убрал передний шифтер и оставил всего одну звезду спереди, чтобы снизить общий вес, ну тут нужны сильно подготовленные ноги и легкие. Сплошной песок и крутую горку уже не взять. Решение скорее, чтобы снова вернуться на асфальт. Видимо, пообещал Бриаторе пересесть на горный, чтобы успокоить грунтовками, а теперь под шумок снова на шоссе, только на кросскантри вместо шоссейного. Ну мы ведь ничего не скажем Флавио Бриаторе=) Ало красавчик
Не убирал. Это трансмиссия Sram Xx1 — 1 звезда спереди / 12 сзади. И она как раз вообще не для асфальта, т. к. система с малым количеством зубов не позволяет на плоскаче хорошего передаточного числа добиться. А вот в горки забираться – самое то.
+13
0
+13
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Ove8
На новом хардтейле он убрал передний шифтер и оставил всего одну звезду спереди, чтобы снизить общий вес, ну тут нужны сильно подготовленные ноги и легкие. Сплошной песок и крутую горку уже не взять. Решение скорее, чтобы снова вернуться на асфальт. Видимо, пообещал Бриаторе пересесть на горный, чтобы успокоить грунтовками, а теперь под шумок снова на шоссе, только на кросскантри вместо шоссейного. Ну мы ведь ничего не скажем Флавио Бриаторе=) Ало красавчик
+1
-4
-3
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