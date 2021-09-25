23 комментария

Дважды едва не вошел в «Мировой тур».

Вы наверняка помните, как в начале 2021 года Фернандо Алонсо сбила машина – и возвращение испанца в «Формулу-1» оказалось под угрозой: он катался на велосипеде по шоссе в Швейцарии и попал под колеса невнимательного водителя. К счастью, руки и ноги не пострадали, все повреждения пришлись на лицо: Алонсо установили титановые пластины в челюсти.

Фернандо – один из главных фанатов велоспорта в «Ф-1». Испанец регулярно проезжает сотни километров на велосипеде для тренировок , а восемь лет назад и вовсе пытался создать профессиональную команду для участия в «Мировом туре».

Сначала Алонсо пытался купить велокоманду...

В 2013 году баскская команда Euskaltel-Euskadi оказалась в затруднительном финансовом положении. У команды был титульный спонсор – ведущая телекоммуникационная компания региона Euskaltel, но часть финансирования шла от властей Страны Басков.

Из-за экономического спада в Испании государство решило выйти из проекта, и Euskaltel было тяжело финансировать команду в одиночку. Участия в заездах 2013 года стоило им 7 миллионов евро – на следующий сезон оператор не мог потратить столько же.

И тут на горизонте появился Фернандо Алонсо – и предложил купить компанию Basque Pro Cycling Team (она владела лицензией на Euskaltel-Euskadi). Переговоры шли активно, и – но в итоге стороны не смогли согласовать состав гонщиков и спонсорских контрактов.

По итогам 2013 года команда Euskaltel-Euskadi прекратила свое существование, но Алонсо почувствовал азарт.

…а затем – создать команду с нуля

После неудачи покупкой Фернандо загорелся идеей создания собственной команды – и во время «Джиро д’Италия» в 2014-м заключил предварительное спонсорское соглашение на 100 миллионов евро с инвесторами из ОАЭ. По договоренности для получения финансирования испанец должен был не позднее 2017 года организовать команду и приобрести лицензию.

Проект выглядел очень амбициозно: Алонсо удалось привлечь бывшего чемпиона мира и тренера сборной Италии по велоспорту Паоло Беттини. Тот даже бросил работу в национальной команде – и старт планировался в 2015 году.

Далее Фернандо попытался подписать трехкратного чемпиона мира и 7-кратного победителя очковой классификации «Тур де Франс» Петера Сагана. Тогда же родилось и название будущего коллектива – FACT (Fernando Alonso Cycling Team) или «Велосипедная команда Фернандо Алонсо».

Но в итоге все это оказалось «не так легко и не так дешево». Подготовительная работа затянулась, и в 2017 году партнеры из ОАЭ расторгли соглашение с Фернандо и объединились с командой Lampre, которая стала называться UAE Team Emirates.

«Необходима значительная финансовая поддержка. У нас были встречи с правительством ОАЭ, которое вплотную подошло к тому, чтобы войти в проект. Но в конечном счете они выбрали путь спонсорства существующей команды», – негодовал Алонсо.

Алонсо не просто фанат «Мирового тура»: и сам проезжает в соло по 100-200 км за тренировку

«Я любил кататься на велосипеде с юных лет. Это всегда было частью моих тренировок и частью моей жизни», – признавался Фернандо в интервью The Local. В 2020-м во время изоляции из-за коронавируса испанец накрутил более 200 километров по шоссе родной Астурии: «200 км в одиночку. Чувствую себя лучше, чем когда-либо!».

Даже авария и операция в начале 2021-го не изменили его взглядов: Алонсо отмечал, что велосипед все равно остался основой подготовки к «Формуле-1»: «Возможно, теперь мне придется на какое-то время переключиться на маунтинбайк и уйти на пересеченный рельеф, чтобы избегать обычных дорог».

Больше всех негодовал по поводу аварии бывший босс «Рено» и менеджер испанца Флавио Бриаторе – он призывал Алонсо вовсе бросить велоспорт: «Если ты не завяжешь с велосипедом, то я запру в гараже – не байк, тебя запру».

Флавио своих «угроз» не выполнил, и Фернандо вернулся на шоссе. Во время летнего перерыва между Гран-при 41-летний испанец снова в соло проехал огромное расстояние – 160 км.

После такого вы точно не удивитесь наличию у Фернандо спонсорских велосделок: двукратный чемпион «Ф-1» – амбассадор испанского бренда MMR, поэтому все время катается только на велосипедах этой марки.

В его парке есть шоссейник Adrenaline SL:

Для поездок по пересеченной местности он использует маунтинбайк:

А в августе 2021-го MMR выпустил специальную версию хардтейла Rakish, раскрашенного в цвета гоночного болида «Альпин». На раму велосипеда вынесены все значимые победы и титулы Фернандо Алонсо:

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Фото: globallookpress.com/Panoramic, Yuzuru Sunada; Instagram/fernandoalo_oficial; pinkbike.com; twitter/alo_oficial