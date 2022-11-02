«Сибирь» завела блог на Трибуне! Первый пост – про новорожденных (в прямом смысле) болельщиков: каждому подарят клубные бирки

За команду с пеленок!

От редакции Sports.ru: это «Вперёд, «Сибирь»!» – официальный блог хоккейного новосибирского клуба на «Трибуне». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутых постов о жизни и истории казанской команды стало больше.

Теперь каждый рожденный в Новосибирске становится частичкой ХК «Сибирь».

В честь 60-летия клуба запускаем грандиозный уникальный проект совместно с Минздравом Новосибирской области – «С пеленок за «Сибирь»!

Мы изготовили для новорожденных партию бирок с символикой клуба – и с 1 ноября все малыши, которые родятся в Новосибирске, будут впитывать ДНК нашего клуба.

Всего нами было доставлено 30 тысяч бирок в шесть роддомов Новосибирска – акция продлится в течение года.

Кроме того, в честь нашего дня рождения, мы изготовили уникальные детские клубные наборы, чтобы поздравить всех малышей Новосибирска, которые родились 31 октября. По данным Минздрава в этот день в нашем городе прибавилось 54 новых жителя.

Мы не только развезли бирочки и подарки, но и побывали в Государственной Новосибирской областной клинической больнице (здесь находится областной перинатальный центр), где мам лично поздравили спортивный директор клуба Сергей Климович и заместитель генерального директора клуба Эмиль Джелилов.

В день рождения клуба здесь на свет появилось 8 девочек и 7 мальчиков. Среди рожениц была и преданная болельщица «Сибири» Светлана Черченко.

Она, как и вся ее семья (отец, мать, старший сын), долгие годы болеет за клуб, а отец отметил 60-летие на матче «Сибири» в Балашихе с «Витязем» в конце сентября.

Еще 29 октября Светлана вместе с будущим сыном была на юбилейном матче с «Северсталью», а уже 31 числа, в официальный день рождения ХК «Сибирь», родила Льва в перинатальном центре.

«Глеб, старший сын, 10 лет назад был на стадионе за 2 недели до своего рождения, а Лев – за 2 дня», – рассказала Светлана.

Аудитория КХЛ будет прирастать болельщиками «Сибири»!