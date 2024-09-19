1000 матчей: главные цифры юбилейных игр «Сибири» в КХЛ

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Матч с «Нефтехимиком» стал для нашей команды 1000-м в Континентальной хоккейной лиге.

Во вторник «Сибирь» обыграла на домашнем льду «Нефтехимик» (5:2) и стала 12-й командой в истории КХЛ, отыгравшей 1000 матчей. В юбилейных встречах сибиряки одержали шесть побед и четыре раза проиграли. Самая крупная победа пришлась на 500-й матч в 2016 году — тогда «Сибирь» разгромила «Югру» (7:1), еще выступавшую в сильнейшем чемпионате страны. Вспоминаем все юбилейные матчи новосибирцев в лиге, авторов забитых шайб и другие интересные факты.

100-й матч в КХЛ: 16.01.2010. «Сибирь» – «Амур», 4:3.

Шайбы: Чермак Л. (Ключников, Тарасенко) 1:1; Миловзоров Е. (Кутузов, Анисин) 2:1; Алексеев К. (Бойков, Миловзоров) 3:2; Тарасенко В. (Рейтц, Миловзоров) 4:3.

200-й матч в КХЛ: 08.12.2011. «Сибирь» – «Барыс», 4:3.

Шайбы: Тарасенко В. (Энлунд, Пуяц) 1:0; Белов В. (Лехтеря) 2:1; Тарасенко В. (Лехтеря, Энлунд) 3:2; Тарасенко В. (Лехтеря, Энлунд) 4:3.

300-й матч в КХЛ: 19.10.2013. «Сибирь» – «Барыс», 2:3.

Шайбы: Копейкин А. (Лекомцев, Лемтюгов) 1:0; Кугрышев Д. (Белов) 2:0.

Этот матч запомнился многим новосибирским болельщикам из-за автогола Игоря Ожиганова на отложенном штрафе соперника — в конце второго периода защитник «Сибири» выполнил сильный бросок, шайба не попала в ворота «Барыса», а ударившись о борт, полетела в сторону своих пустых ворот. Примечательно, что гол был записан на голкипера Виталия Еремеева. Он и стал победным для команды из Астаны.

400-й матч в КХЛ: 06.02.2015. ХК «Сочи» – «Сибирь», 7:3.

Шайбы: Мамашев Р. (Губин, Шумаков) 1:1; Шалунов М. (Бутузов) 7:2; Ворошило А. (Коскиранта, Бобров) 7:3

Наш четырехсотый матч в лиге получился очень неудачным. На финише регулярного чемпионата 14/15 «Сибирь» приехала в Сочи после тяжелого дальневосточного выезда, также несколько лидеров команды отсутствовало из-за вызовов в сборные для участия на Еврохоккейтуре. Хозяева забросили 7 шайб, на которые удалось ответить лишь тремя. Наверное, в тот вечер мы решили поберечь силы перед тем самым плей-офф.

500-й матч в КХЛ: 11.09.2016. «Сибирь» – ХК «Югра», 7:1.

Шайбы: Шумаков С. (Шалунов) 1:0; Санников 2:0 ; Окулов К. (Скабелка, Фефелов) 3:1; Санников С. (Эло, Шумаков) 4:1; Верещагин И. (Эло, Артюхин) 5:1; Скабелка А. (Лукин, Жафяров) 6:1; Кемппайнен Й. (Окулов, Артемов) 7:1.

Мы разменяли половину тысячи в нашей исторической подборке. 500-й матч в КХЛ «Сибирь» отметила разгромом «Югры». Красивая победа в красивый юбилей.

600-й матч в КХЛ: 03.01.2018. «Амур» – «Сибирь», 2:3 Б.

Шайбы: Энлунд Й. (Закриссон П. Бергстрем А.) 1:1; Тичар Р. (Санников, Шаров) 2:2.

В январе 2018 года наша команда отчаянно билась за попадание в плей-офф. Очень важно было обыграть прямого конкурента в лице «Амура». «Сибирь» одержала победу в серии буллитов, однако по итогу в кубковую восьмерку попасть не удалось. Мы отстали от «тигров» всего на 1 очко.

700-й матч в КХЛ: 24.11.2019. «Сибирь» – «Адмирал», 1:2.

Шайбы: Шаров А. (Комаров) 1:0.

Перемещаемся в ноябрь 2019 года. Встречались с «Адмиралом» уже четвертый раз в сезоне. Из первых трех матчей мы одержали две победы и уступили по буллитам в третьем. Увы, но последнюю и юбилейную игру против «моряков» мы проиграли, несмотря на шайбу Александра Шарова в большинстве.

800-й матч в КХЛ: 05.09.2021. «Динамо» – «Сибирь», 4:0.

Матч №800 выпал на довольно неудачный выезд в Москву. «Динамо» не позволило нам забросить шайб в тот вечер. Однако, неудачный старт не испортил весь сезон. По итогам регулярки команда уверенно зашла в зону плей-офф с 6 места.

900-й матч в КХЛ: 30.12.2022. «Сибирь» – «Автомобилист», 1:0 Б.

Новогодний матч 30 декабря 2022 года получился очень упорным. Команды боролись за высокие места Восточной конференции и до последнего не хотели уступать. Безголевая ничья перетекла в серию буллитов, в которой «Сибири» удалось победить и подарить болельщикам новогоднее настроение. Автором победного буллита стал Никита Шашков.

1000-й матч в КХЛ: 17.09.2024. «Сибирь» – «Нефтехимик», 5:2.

Шайбы: Кара (Пьянов), 1:0; Андреофф (Белоусов), 2:2; Широков (Морозов, Коротков), 3:2; Андреофф (Бек, Мерфи), 4:2; Кара (Мерфи, Белоусов), 5:2.

Матч против «Нефтехимика» стал для нашей команды тысячным в КХЛ. До этого такую солидную отметку преодолели всего 11 коллективов Континентальной хоккейной лиги. Примечательно, что гости приехали в столицу Сибири в статусе лидера Восточной конференции.

В одной из пауз с предстоящим 88-летием клуб поздравил Виктора Картавых — ветерана, автора первого гола «Сибири» в истории. А в качестве гостей арену посетили волонтëры поискового отряда «ЛизаАлерт», чьей деятельности и был посвящен юбилейный матч.

Фото: hcsibir.ru ; hcsochi.ru ; РИА Новости /Владимир Федоренко, Александр Кряжев.