«Ак Барс» мощно презентовал новый логотип – роликом с кучей отсылок и пасхалок. Проверяем, нашли ли вы каждую

Наверняка что-то упустили.

От редакции Sports.ru: это #СделаноВТатарстане – официальный блог хоккейного клуба «Ак Барс» на «Трибуне». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутых постов о жизни и истории казанской команды стало больше.

Идея видео выросла на нескольких референсах, сюжет раскрывается ближе к концу.

В год последнего плей-офф Даниса Зарипова в большом банкетном зале собрался весь свет «Ак Барса». Игроки, руководство, ветераны, звездные болельщики, фан-сектор, ведущие клубного ТВ, старые логотипы КХЛ, «Татнефти» и «Рубина».

Форвард Михаил Глухов изучает меню – шампанское «Башкирские слезы» урожая весны 21 года берут активнее всего.

Слово берет капитан команды, Зарипов произносит прощальную речь для доброго друга. За столом гостей из Москвы дизайнер новой эмблемы Михаил Антипин (кстати, респект за прическу!) выключает большой телевизор – отсылка к прежнему барсу, которого называли выпрыгивающим из голубого экрана кошкой.

За столом «Ак Барс Шоу» снова «зависла» ведущая Анна Семеновых.

Из-за кулис с тростью в виде клюшки выходит он – старый логотип клуба. У него на груди медали и ордена: за три Кубка Гагарина, за пять чемпионств России, за Кубок Европейских чемпионов, за Кубок Континента и два Кубка Танеко.

Фанаты заряжают кричалки, болельщик Артем Мифтахов повторяет легендарный перфоманс с бумажкой.

Логотип начинает речь, он говорит официальным голосом Роберта де Ниро и Аль Пачино (актер дубляжа Владимир Еремин) о необходимости идти дальше и желает еще больше трофеев своему преемнику.

Перед сценой стол с маскотом Барсиком, а рядом с ним – самый первый его предшественник. Внутри костюма первого плюшевого барса на коньках была бывшая фигуристка Дамира Пичугина. У нее очень интересная история, обязательно почитайте.

Старый лого КХЛ рассматривает семейный альбом барса – там есть все наброски последних попыток ребрендинга.

Хоккейный орган под руками заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова провожает на сцену нового персонажа.

Которым оказывается моднейший молодой логотип в пиджаке с пятнами барса на плечах.

К движовому танцу новичка присоединяется Александр Бурмистров, пытались влиться и девушки из группы поддержки, но их попросили остаться за сценой, как и перед началом этого сезона.

В самом конце логотип вспоминает – у него есть еще одно последнее дело, последний плей-офф, в котором ему нужно взять еще один Кубок и повесить на грудь пару новых медалей.

Фото: ak-bars.ru