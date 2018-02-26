4 матча в Акапулько, после которых у тебя хватит смелости познакомиться с мексиканскими красотками

Во-первых поздравляю всех, кто брал любой из предложенных исходов на вчерашний матч Йокерит - СКА, который я разложил в предыдущей статье https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gvbet27/1598520.html

Ну а теперь к ночным матчам:

На теннисном турнире в мексиканском Акапулько сегодня пройдут матчи второго круга. Всего на ночь запланировано 8 встреч, но мы остановимся на 4 из них.Начну с самого верного исхода на мой взгляд. Явными фаворитами в своих противостояних вижу Кевина Андерсона и Александра Зверева. Первый сейчас в приличной форме, выиграл турнир в Нью-Йорке, где были достаточно серьезные соперники, на харде чувствует себя как рыба в воде. И он просто должен смять с корта Маннарино, который играет слишком пассивно. Также стоит отметить тот факт, что между собой последний раз они встречались в конце прошлого года, тоже на харде, и теннисист из Южной Африки не оставил французу ни шанса.

Зверев только что турнир не выигрывал, да и сезон пока достаточно нестабильный, но и соперник гораздо проще, которого он уверенно обыграл во втором круге Австралии. Встретиться Александру предстоит с Петром Гоевчиком, который может посоперничать с ним в подаче, но вот в розыгрышах своему молодому соотечественнику он сильно уступает, что матч в Мельбурне наглядно доказал. Форы на Александра тут лучше не тащить, все же еще бывают спады по ходу игры, но минимум победить он обязан.На такой двойник букмекеры дают 1,7 - 1,9 в зависимости от конторы.Также любопытной для прогноза вижу встречу Фелисиано Лопеса и Танаси Коккинакиса. Молодой австралиец резво начал сезон, но из-за травмы не смог удачно выступить на Большом Шлеме. Испанец же продолжает регрессировать, и порой на его мучения просто жалко смотреть. Весь расчет на подачу, но со второго мяча играть можно и нужно, что доказывает процент выигрышных мячей - всего 50%. В игре же Коккинакис выглядит приличнее, при этом обладает не менее мощной и стабильной подачей, поэтому верю в его победу. Данный исход достаточно рисковый, но и коэффициент для ординара очень приличный, около 1,9

Рассмотрим еще одну встречу на мексиканских кортах. В 2:30 по Москве свои ракетки схлестнут аргентинец Диего Шварцман и американский теннисист Райан Харрисон. Абсолютно разные по стилю игры спортсмены, и к харду больше подходит американец, которого считают андердогом в данном противостоянии. У него гораздо сильнее и опаснее подача, отличные удары наотмашь, что для такого быстрого покрытия и нужно. Диего также может прилично сыграть на харде, но только вот до этого он месяц провел на любимом грунте, и увенчал этот вояж титулом в Рио. При менее удачной сетке он мог отправиться на тренировки в Индиан Уэллс уже после первого круга, но там ему достался Фернандо Вердаско, который также месяц играл на грунте, и именно его Шварцман одолел в финале бразильского турнира. Так что именно сегодня произойдет переходный матч с одного покрытия на другое, и , учитывая возможности соперника, он может принести серьезные проблемы, а то и вовсе дальше пройдет американец. Оптимальным здесь вижу исход Ф+(3,5) на Харрисона за 1,64.

Итог:

Теннис. АТР Акапулько

Шварцман - Харрисон

2:30

Ф2(+3,5)

Коэффициент 1,64

Лопес - Коккинакис

4:00

П2

Коэффициент 1,9

5:00

Андерсон - Маннарино

П1

Зверев - Гоевчик

П1

Коэффициент 1,83

Всем удачи!

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