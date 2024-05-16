И что, Тухель остается в «Баварии»? Почти договорились – хотя пару недель назад звучало «Без шансов»

Похоже, Томас Тухель останется в «Баварии»: все больше признаков того, что решение об уходе аннулируют.

После череды провальных матчей в феврале контракт Томаса, действующий до лета 2025-го, сократили на год, но вот теперь уверенность в увольнении немца рассеивается. Близкий к клубу журналист Флориан Плеттенберг сообщил: мюнхенцы обсуждают продолжение сотрудничества.

Тухель хочет остаться на своих условиях: по информации Bild, он требует продления контракта до 2026-го, но руководство «Баварии» предлагает ему отработать срок изначального соглашения. Ожидается, что договорятся на выходных.

«Бавария» так и не подобрала замену. Ничего лучше на рынке не нашли

Ни у «Баварии», ни у самого Тухеля нет очевидных вариантов. Весной мюнхенцы активно искали нового тренера – безрезультатно.

Первый кандидат – Хаби Алонсо – решил остаться в «Байере». С альтернативными тоже не сложилось: Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии, Ральф Рангник отказался, чтобы остаться в сборной Австрии.

Немецкие медиа писали о Хулене Лопетеги, Эрике тен Хаге и даже Жозе Моуриньо, но с ними клуб, судя по всему, не контактировал.

Самого Тухеля журналисты отправляли в «МЮ», среди вариантов называли даже прямой обмен на Тен Хага. Но Томас не подтвердил ни одного слуха о будущем: «Я не тороплюсь. Никаких обсуждений с другими клубами не было».

Похоже, главный разговор все это время все равно продолжался с «Баварией».

Тухель ругался с Хенессом, еще две недели говорили «без шансов» о продолжении. И вот теперь

Еще несколько недель назад ничто не предвещало резкой смены планов «Баварии».

В начале мая спортивный директор Кристоф Фройнд говорил о шансах Тухеля продолжить однозначно: «Без шансов». Его слова подтверждал президент Герберт Хайнер: «Соглашение остается в силе. Я убежден, что мы представим хорошего тренера».

Прошло всего две недели – и вот такой разворот.

Перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Реалом» Тухель вступил в очередной конфликт с почетным президентом мюнхенцев Ули Хенессом, раскритиковавшим его за недостаточную работу с молодежью.

«Нам нужен тренер, который улучшает игроков. Я не виню Тухеля, мы часто обедали с ним, все было хорошо. Но у него другое отношение к делу. Он не думает, что может улучшить Дэвиса, Павловича или Мусиалу: если не получается, нужно купить кого-то другого. Это не выход».

Тухель назвал обвинения «беспочвенными» и «очень далекими от реальности», а также добавил: «Я бы никак не отреагировал, если бы это не исходило от Ули. А то, что это исходит от нашего босса за четыре дня до игры с «Реалом», придает этому другой оттенок. Это глубоко задевает меня как тренера».

И это не первый публичный спор Тухеля и Хенесса. В сентябре Томас жаловался на недостаточную глубину состава и был разочарован отказом клуба от подписания опорника «Фулхэма» Жоао Палиньи. Хенесс ответил обвинением в неразумности и назвал заявления тренера «праздником для таблоидов».

Тухель провалил сезон. Ни одного трофея, куча антирекордов, конфликты с лидерами

Томас возглавил «Баварию» в марте 2023-го после неожиданного увольнения Юлиана Нагельсманна и чуть не превратил концовку сезона в катастрофу. Быстро вылетели из Кубка Германии, проиграли четвертьфинал Лиги чемпионов «Сити», а победу в Бундеслиге мюнхенцам подарила «Боруссия», не сумевшая обыграть «Майнц» в последнем туре.

В этом сезоне «Бавария» вообще осталась без трофеев. Особенно выделяется вылет из Кубка во втором круге от «Саарбрюкена» (третий дивизион). Мюнхенцы обновили сразу несколько клубных антирекордов: например, проиграли дебютанту лиги «Хайденхайму», потерпели самое большое количество поражений с начала 2010-х, а по проценту поражений и вовсе проводят худший сезон за 30 лет.

После трех поражений подряд в феврале инсайдеры запестрили: Тухель потерял раздевалку. После разгрома от «Байера» Sky Sport писал: тренера раздражает, что игроки не следуют установкам. Вслед за поражением от «Лацио» в 1/8 финала ЛЧ ведущий канала Рикардо Базиле процитировал едкие слова Тухеля из раздевалки: «Вы не так хороши, как я думал. Значит, мне просто нужно адаптироваться к вашему уровню».

Все усугубилось после проигрыша «Бохуму». По ходу второго тайма Йозуа Киммих эмоционально отреагировал на замену, не успокоился и после финального свистка, а в итоге поссорился с Жольтом Левом – помощником Тухеля.

Наиболее емко ощущения части раздевалки в тот период передал Леон Горетцка: «Сейчас мы чувствуем себя как в фильме ужасов, который никак не заканчивается. Все против нас».

Но вот сейчас немецкие медиа сообщают, что 80% раздевалки, в том числе лидер мнений Мануэль Нойер, за сохранение Тухеля. Перспективно?

Фото: IMAGO/Ulrich Wagner, Peter Kneffel/dpa, David Inderlied/dpa/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein