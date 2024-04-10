Три стадии Кубка против одного и того же клуба – так разве бывает? Да, если ты в Лихтенштейне!

Там вообще нет национального чемпионата.

Вряд ли вы хоть что-то слышали о Кубке Лихтенштейна до этого дня, а там случается удивительное. Телеграм-канал «Первый спорт» обнаружил нечто.

Местый «Бальцерс» прошел от 1/8 финала до полуфинала и на всех стадиях играл против одного и того же клуба. С разными по иерархии командами, но даже порядок по статусу был неправильным!

Надо разобраться, как это.

«Бальцерс» играл с тремя командами «Вадуца»: тормознули на основе в полуфинале. Год назад с ними же был финал!

Вот какой необычный путь в Кубке прошел «Бальцерс».

1/8 финала : «Вадуц-2» – 1:0

1/4 финала: «Вадуц-3» – 6:1

1/2 финала : «Вадуц» – 0:5

Три матча плей-офф против одного клуба – такое возможно только в Лихтенштейне.

В прошлом году «Бальцерс» дошел до финала – и проиграл... как раз «Вадуцу» (0:4). А в 1/4 убрали «Вадуц-2» (3:0) – но с третьей командой тогда не встречались.

У Лихтенштейна вообще нет национального чемпионата: семь местных команд и их дубли играют в чемпионате Швейцарии («Бальцерс» – в четвертом дивизионе), а у себя разыгрывают только Кубок – уникальная система для Европы. Победитель турнира идет в первый квалификационный раунд Лиги конференций, на низшую возможную стадию еврокубков.

«Вадуц» с 1963-го по 1965-й не участвовал в Кубке Лихтенштейна из-за слишком высокого уровня – команда была на два швейцарских дивизиона выше, чем остальные. Тогда вместо основы играли ветераны (старше 30 лет) Vaduz Seniors. «Бальцерс» пропустил Кубок-1969/70. Но в остальном они в турнире постоянно.

«Вадуц» уничтожает всех в Лихтенштейне. И даже бывает в группе ЛК

«Вадуц» доминирует в Лихтенштейне – не упускают Кубок аж с 2013-го. «Бальцерс» – вторая сила в стране: 11 Кубков, 15 раз раз были в финале.

«Бальцерс» основан еще в мае 1932-го. Дважды участвовали в Кубке обладателей кубков – в 1993-м даже заскочили в основной раунд, когда по сумме двух матчей прошли албанский «Албпетрол» (3:1 и 0:0). Но в следующем раунде получили 1:11 за два матча от софийской «Славии».

Вдобавок ко внутренним рекордам в 2022-м «Вадуц» впервые в истории Лихтенштейна пробрался до группового этапа еврокубков – в квалификации Лиги конференций победили словенский «Копер», турецкий «Коньяспор» и австрийский «Рапид», очень приличная компания. В группе стали последними, но дважды сыграли вничью – с «Аполлоном» и «Днепром-1».

«Вадуц» даже заходил в высший дивизион чемпионата Швейцарии: суммарно отыграли там пять сезонов, последний раз выходили в 2020-м. Сейчас осели во второй лиге – логично, что «Бальцерс» из четвертого дивизиона постоянно проигрывает основной команде, но выбивает дубли.

Фото: instagram.com/fcvaduz ; instagram.com/fcbalzers1 ; imago-images.de/Global Look Press