Захарян, Миранчук и Головин – у всех по голу/ассисту. Удачный уикенд!

Зажгли после сборной.

Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян красиво вернулись в клубы.

У всех по результативному действию в эти выходные!

🅰️ Захарян: ассист на победный гол. Удачно подал угловой

«Реал Сосьедад» победил благодаря классной голевой Арсена Захаряна с углового. На 59-й минуте полузащитник сборной России исполнил угловой, на ближней штанге в падении замкнул Хон Пачеко. Гол остался единственным матче с «Алавесом».

Захарян постепенно осваивается, теперь он, получается, начал результативную серию. Прямо перед международной паузой забил «Кадису», а теперь вот ассист на победный мяч. Да, пока общие цифры (1+2 за сезон) скромны, но Арсен постепенно играет регулярно и теперье еще стабильно приносит пользу.

«Реал Сосьедад» борется за еврокубки и пока уверенно идет на шестом месте, пропускающем в Лигу конференций. От «Атлетико» отстали на шесть очков, зато «Бетис» обгоняют на семь.

⚽️ 🅰️ Миранчук разнес «Наполи». Забил и отдал голевую

Алексей Миранчук организовал разгром действующего чемпиона. На третьей минуте попал в штангу, а следом забил победный и сделал ассист на Джанлуку Скамакку.

Во втором тайме оставалось только добить – это сделал Тен Копмейнерс. 3:0 в гостях.

Миранчук в 2024-м преобразился: 3+7 в 15 матчах за «Аталанту». Еще в конце прошлого года россиянин думал об уходе, а теперь тренер Джан Пьеро Гасперини называет его ключевым игроком команды.

Форма Алексея помогает «Аталанте» держаться в борьбе за еврокубки. Сейчас идут на шестом месте, но отставание от конкурентов не очень большое – всего четыре очка до четвертого. Да и сложную полосу в календаре – «Милан», «Интер», «Болонья», «Ювентус» и «Наполи» подряд – прошли достойно. Дальше не так жестко.

🅰️ У Головина – красивый пас. Французы восхищаются

«Монако» тоже победил разгромно – 5:2 над «Метцем», одним из аутсайдеров Лиги 1. Александр Головин классно ассистировал партнеру. Закинул на дальнюю штангу, где Вандерсон замкнул и забил третий гол. Причем это было уже на 16-й минуте.

Несмотря на то, что кроме голевого паса у Александра не было результативных действий, он стал одним из лучших игроков на поле. Например, издание Get French Football News поставило полузащитнику восьмерку – самую высокую оценку в команде.

«Головин вышел на более глубокой позиции, но играл тонко и с мячом, и без него. Его передачи из более разреженных зон не только разбивали линии соперника, но и позволяли команде создавать отличные шансы. Ассист на Вандерсона был великолепен – не так много игроков в чемпионате Франции могут исполнить такой пас», – пишут в GFFN.

Александр действительно хорош. У него уже 6+6 в сезоне Лиги 1, больше ассистов только у Пьера-Эмерика Обамеянга и Усмана Дембеле (по семь). Есть возможность обновить личный рекорд – пока это девять голевых.

У «Монако» мало шансов побороться за чемпионство – отставание от «ПСЖ» уже 13 очков, а второе место более чем реально. От «Бреста» всего одно очко.

Реклама 18+

Как дела у остальных? Кузяев, Лодыгин, Лунев, Шапи и... Слуцкий!

Коротко о главном у героев вне топ-лиг.

● У Далера Кузяева матч после поездки в сборную не задался: «Гавр» проиграл «Монпелье» 0:2, а россиянин ничем не отметился.

● Юрий Лодыгин остался в запасе на игру «Панатинаикос» – ПАОК. С польским вратарем Бартоломеем Дронговским «Пао» проиграл 2:3.

● Магомед-Шапи Сулейманов забил за «Арис» в чемпионате Греции впервые с января, помог команде выиграли у «Ламии» (3:1).

● Андрей Лунев с «Карабахом» стал чемпионом Азербайджана – клуб не отдает домашний титул уже третий сезон подряд.

● У Леонида Слуцкого снова победа: четвертая в четырех официальных матчах с «Шанхай Шеньхуа». Теперь разгромили «Шаньдун» на выезде – 3:0. Эту игру мы в прямом эфире смотрели на Спортсе, тут она целиком, а ниже – лучшие моменты игры.

Кстати, на этой неделе вас ждет сюрприз: еще одна трансляция на Спортсе, матч одного из героев, упомянутых выше. Скоро расскажем детали!

«Шанхай» Слуцкого громит и не пропускает! 3:0 и первое место

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press ; twitter.com/AS_Monaco ; twitter.com/RealSociedad