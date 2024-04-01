Захарян, Миранчук и Головин – у всех по голу/ассисту. Удачный уикенд!
Зажгли после сборной.
Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян красиво вернулись в клубы.
У всех по результативному действию в эти выходные!
🅰️ Захарян: ассист на победный гол. Удачно подал угловой
«Реал Сосьедад» победил благодаря классной голевой Арсена Захаряна с углового. На 59-й минуте полузащитник сборной России исполнил угловой, на ближней штанге в падении замкнул Хон Пачеко. Гол остался единственным матче с «Алавесом».
Захарян постепенно осваивается, теперь он, получается, начал результативную серию. Прямо перед международной паузой забил «Кадису», а теперь вот ассист на победный мяч. Да, пока общие цифры (1+2 за сезон) скромны, но Арсен постепенно играет регулярно и теперье еще стабильно приносит пользу.
«Реал Сосьедад» борется за еврокубки и пока уверенно идет на шестом месте, пропускающем в Лигу конференций. От «Атлетико» отстали на шесть очков, зато «Бетис» обгоняют на семь.
⚽️ 🅰️ Миранчук разнес «Наполи». Забил и отдал голевую
Алексей Миранчук организовал разгром действующего чемпиона. На третьей минуте попал в штангу, а следом забил победный и сделал ассист на Джанлуку Скамакку.
Во втором тайме оставалось только добить – это сделал Тен Копмейнерс. 3:0 в гостях.
Миранчук в 2024-м преобразился: 3+7 в 15 матчах за «Аталанту». Еще в конце прошлого года россиянин думал об уходе, а теперь тренер Джан Пьеро Гасперини называет его ключевым игроком команды.
Форма Алексея помогает «Аталанте» держаться в борьбе за еврокубки. Сейчас идут на шестом месте, но отставание от конкурентов не очень большое – всего четыре очка до четвертого. Да и сложную полосу в календаре – «Милан», «Интер», «Болонья», «Ювентус» и «Наполи» подряд – прошли достойно. Дальше не так жестко.
🅰️ У Головина – красивый пас. Французы восхищаются
«Монако» тоже победил разгромно – 5:2 над «Метцем», одним из аутсайдеров Лиги 1. Александр Головин классно ассистировал партнеру. Закинул на дальнюю штангу, где Вандерсон замкнул и забил третий гол. Причем это было уже на 16-й минуте.
Несмотря на то, что кроме голевого паса у Александра не было результативных действий, он стал одним из лучших игроков на поле. Например, издание Get French Football News поставило полузащитнику восьмерку – самую высокую оценку в команде.
«Головин вышел на более глубокой позиции, но играл тонко и с мячом, и без него. Его передачи из более разреженных зон не только разбивали линии соперника, но и позволяли команде создавать отличные шансы. Ассист на Вандерсона был великолепен – не так много игроков в чемпионате Франции могут исполнить такой пас», – пишут в GFFN.
Александр действительно хорош. У него уже 6+6 в сезоне Лиги 1, больше ассистов только у Пьера-Эмерика Обамеянга и Усмана Дембеле (по семь). Есть возможность обновить личный рекорд – пока это девять голевых.
У «Монако» мало шансов побороться за чемпионство – отставание от «ПСЖ» уже 13 очков, а второе место более чем реально. От «Бреста» всего одно очко.
Как дела у остальных? Кузяев, Лодыгин, Лунев, Шапи и... Слуцкий!
Коротко о главном у героев вне топ-лиг.
● У Далера Кузяева матч после поездки в сборную не задался: «Гавр» проиграл «Монпелье» 0:2, а россиянин ничем не отметился.
● Юрий Лодыгин остался в запасе на игру «Панатинаикос» – ПАОК. С польским вратарем Бартоломеем Дронговским «Пао» проиграл 2:3.
● Магомед-Шапи Сулейманов забил за «Арис» в чемпионате Греции впервые с января, помог команде выиграли у «Ламии» (3:1).
● Андрей Лунев с «Карабахом» стал чемпионом Азербайджана – клуб не отдает домашний титул уже третий сезон подряд.
● У Леонида Слуцкого снова победа: четвертая в четырех официальных матчах с «Шанхай Шеньхуа». Теперь разгромили «Шаньдун» на выезде – 3:0. Эту игру мы в прямом эфире смотрели на Спортсе, тут она целиком, а ниже – лучшие моменты игры.
Кстати, на этой неделе вас ждет сюрприз: еще одна трансляция на Спортсе, матч одного из героев, упомянутых выше. Скоро расскажем детали!
«Шанхай» Слуцкого громит и не пропускает! 3:0 и первое место
Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press; twitter.com/AS_Monaco; twitter.com/RealSociedad
Головин красава, у него все хорошо. Но может ещё увижу его в АПЛ) очень бы хотелось нашего игрока в любимой зарубежной лиге снова отслеживать, а Головину это по силам
Кстати, ещё и про Оздоева давно не было новостей.
он уже не один год в Аталанте и мы все видим это отношение. еврокубки у клуба регулярно есть, но также регулярно у Лёши нехватка игровой практики. поэтому сейчас, когда он себя проявил, бежать надо из клуба, срочно бежать. чувак отказался от огромной зп в Локо не для того, чтобы игры подряд на банке сидеть, а для того чтобы играть в футбол в топовой лиге. и ему это по силам. а ещё Миранчуку 29 лет в этом году, не уйдёт в клуб, где он будет игроком основы сейчас, уже не уйдет никогда