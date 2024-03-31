«Арсенал» исторически засушил «Сити». Кое-чего не бывало при Пепе и даже со времен Венгера

Вспомним Карсона и Аршавина.

«Арсенал» увез с «Этихада» 0:0. Матч получился скучным , но эпохальным. Кое-что команда Микеля Артеты вполне может считать достижением.

● «Сити» впервые за два года не забил дома. Серия продолжалась 57 матчей – с 9 марта 2022-го. Тогда 0:0 удержал лиссабонский «Спортинг». Это был плей-офф Лиги чемпионов, первый матч в Португалии «Сити» выиграл 5:0. В ответном состав был не совсем основной. Это тогда в концовке выпустили Скотта Карсона – все, что надо знать о мотивации «Сити».

● «Сити» впервые с сезона-15/16 ни разу не обыграл «Арсенал» за сезон. 0:1 и 0:0 – поражение и ничья. Впервые за восемь лет без побед. Теоретический шанс это исправить только в полуфинале Лиги чемпионов – если обе команды команды туда выйдут. Статистику в АПЛ уже не изменить. В прошлый раз такое случалось еще при Мануэле Пеллегрини: тогда «Арсенал» победил 2:1 дома и удержал 1:1 в гостях. А чемпионом стал «Лестер».

● Гвардиола не может обыграть «Арсенал» три матча подряд – такого еще не было . Три получается, если добавить в статистику еще и проигрыш по пенальти в Суперкубке Англии на старте сезона. У «Сити» с «Арсеналом» серия из трех матчей без побед случилась как раз между сезонами-2014/15 и 2015/16. Но на самом деле неудач было больше: шесть во всех турнирах с 2014-го по 2016-й. А вот с Гвардиолой больше двух игр против «Арсенала» без побед еще не бывало. И вот теперь, после серии из восьми побед подряд.

● Не забили «Арсеналу» ни разу за сезон впервые за 14 лет . Матч в первом круге закончился поражением команды Гвардиолы 0:1, теперь же 0:0. Предыдущий раз «Сити» не смог забить «Арсеналу» за сезон в АПЛ-2010/11. Тогда в первом круге команда Арсена Венгера выиграла 3:0, ассист на первый гол Самира Насри отдавал Андрей Аршавин, второй забивал легенда «Рубина» Алекс Сонга, третий – Николас Бендтнер. На «Эмирейтс» в нападении «Манчестера» вышли Карлос Тевес, Джеймс Милнер и Жо, закончили 0:0.

● «Сити» в сезоне обыграл только «Юнайтед» из классической топ-6 . Проблемы против топов: с «МЮ» справились два раза, но против «Ливерпуля» дважды 1:1, с «Арсеналом» – 0:1 и 0:0, с «Челси» – 4:4 и 1:1. Остался последний шанс – «Тоттенхэм» после 3:3 в первом круге. Если смотреть на актуальную топ-5, не становится лучше. Наоборот, пропадают победы над «МЮ», зато надо учитывать поражение от «Астон Виллы», которая сейчас четвертая месте, с ними будет еще один матч.

«Ливерпуль» – теперь фаворит гонки АПЛ! Считаем расклады

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Michael Regan