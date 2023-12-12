Не поверите, кто из форвардов «МЮ» последним забил на «Олд Траффорд» в АПЛ

Ужасные результаты «МЮ» в этом сезоне выглядят все привычнее, но если погрузиться в детали кризиса, можно найти кое-что очень неожиданное.

Последний нападающий «Ман Юнайтед», отличившийся в домашнем матче АПЛ, – это Джейдон Санчо, который отстранен с сентября.

Санчо забивал весной, еще в прошлом чемпионате.

Теперь за атаку отвечает Мактоминей – четыре гола против нуля у всех нападающих

Санчо забил «Фулхэму» в последнем туре АПЛ-2022/23 – поймал отскок и протолкнул мяч в сетку в конце первого тайма. На тот момент «МЮ» проигрывал 0:1, а Александар Митрович еще запорол пенальти на 26-й минуте – вместо 0:2 Санчо позволил уйти на перерыв при 1:1.

Во второй половине «Юнайтед» вышел вперед благодаря Бруну Фернандешу, и закончил чемпионат волевой победой. В итоге остались на третьем месте, Тен Хаг радовался путевке в ЛЧ.

«Начало сезона было тяжелым, но мы выросли на командном и индивидуальном уровне. Конкурентов в борьбе за место в топ-4 много, и за то, что мы его заняли, команда заслуживает комплиментов», – сказал главный тренер «МЮ».

Через полгода проблем сильно прибавилось: из ЛЧ можно легко вылететь, а форварды в домашних матчах АПЛ растворяются. За мощь в атаке приходится отвечать Скотту Мактоминею – полузащитнику с четырьмя голами.

Форварды в это время бездействуют, в том числе и Санчо до отстранения.

Санчо до сих пор не вернулся в состав. Тен Хаг ждет извинений

Конфликт разгорелся из-за событий перед игрой с «Арсеналом» (3 сентября). Тен Хаг провел излюбленную двусторонку, где основа противостоит запасным, которые имитируют игру соперника. Одним из тех, кто моделировал игру «Арсенала», был Санчо. Англичанин сразу понял, что останется на скамейке, поэтому решил не напрягаться, посчитал тренер.

После тренировки Тен Хаг объяснил Санчо, почему исключил его из заявки на «Арсенал». После матча тренер описал ситуацию публично: «Мы не вписали его в заявку из-за результатов на тренировке. В «Манчестер Юнайтед» нужно держать высочайший уровень каждый день».

После этого Санчо громко ответил в соцсетях – назвал слова тренера ложью и добавил, что из него давно делают «козла отпущения». Руководство «МЮ» попросило убрать пост и извиниться. Санчо согласился только на первый пункт, поэтому до сих пор не играет.

Тен Хаг не жалеет, что исключил Санчо из основы, и все еще ждет извинений. «Джейдон знает, что ему нужно сделать, если он хочет вернуться. И все зависит от него. Речь идет о культуре, каждый игрок должен соответствовать определенным стандартам», – говорил тренер в начале декабря.

Санчо может покинуть «МЮ» уже зимой. По данным инсайдера Кристиана Фалька, обсуждается возможный обмен Джейдона на Дониэлла Малена из «Боруссии» Д. Если Санчо все же останется, немцы потребуют за Малена 30 млн евро.

«Ювентус» тоже не против заполучить англичанина, но только в аренду. По данным Фабрицио Романо, туринцы уже связались с представителями Санчо, но хотят, чтобы большую часть зарплаты взял на себя «МЮ».

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press