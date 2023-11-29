Красных мячей для зимы нет в РПЛ, хотя они есть в Кубке России. Как так?
Разные поставщики.
Снежная игра между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) запомнилась не только невидимыми в белой форме гостями, но и мячом, который очень плохо видно.
Хорошо, что хотя бы в Кубке России мы увидим мяч даже в зимнюю погоду.
В Кубке есть возможность играть красными мячами. Там adidas, а в РПЛ используют Nike
Напомним, что в Калининграде на прошлых выходных не могли самостоятельно заменить мяч и выбрать что-то более яркое под снежный ландшафт.
В пресс-службе лиги тогда ответили «Матч ТВ»: «Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке. При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон».
Но в Кубке России ситуация другая. Там играют мячами adidas – и у РФС есть доступный красный вариант.
Теперь «Балтика» готова во всеоружии: перед матчем с «Локо» клуб похвастался ярким мячом.
ЦСКА тоже обшучивает тему: «Мы не знаем, с какой погодой столкнемся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, везем свои».
РПЛ обещает, что проблема больше не повторится
После случившегося в Калининграде директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в эфире «Матч Премьер» пообещал, что лига закупит красные мячи.
Но оперативно разрешить ситуацию не получится: «Гарантирую, что в следующем сезоне красный мяч точно будет. Сейчас на принятие решения на следующий сезон у нас много времени, выбор мяча произойдет, вероятнее всего, на общем собрании после последнего тура перед зимней паузой. У нас будет логистическое плечо в семь месяцев, чтобы доставить любые мячи, которые выберут клубы РПЛ. Конечно, мы будем учитывать тот прецедент, который был в Калининграде.
Если похожее произойдет в этом сезоне, у нас есть решение. Такой же ситуации не повторится. Если мы говорим о весенней части чемпионата, то уверен, что в течение 2-3 месяцев какую‑то часть мячей удастся доставить. Наверное, они будут не Nike, а другого производителя, но какое решение клубы примут, так мы и поступим. Естественно, мы будем учитывать необходимость, мы слышим этот запрос. Даю гарантию в 99,9%, что такая ситуация не повторится».
В «Найди мяч» сыграли «Спартак» с «Балтикой». Сыграем и мы!
Репортаж со снежного безумия: «Спартак» благодарен агроному, Абаскаль впечатлен, поле было чистым за 15 минут до старта
Фото: t.me/fc_baltika; t.me/pfccskamoscow; matchtv.ru/скриншот трансляции
Это поколение "эффективных менеджеров" не могут спрогнозировать даже такую простую ситуацию, как обязательное наличие красного мяча для заснеженных ноябрьских. декабрьских матчей в СЕВЕРНОЙ стране, живущей благодаря этим же "эффективным менеджерам" по европейскому футбольному (не климатическому ! ) календарю.
Но нет у нас красных мячей.
А что касается футбола, то помнится, в 70-х годах даже пробовали провести два чемпионата осенний и весенний (аналог нынешней "осень-весна") но поняв, что это маразм, признав ошибку, снова перешли на привычную схему проведения чемпов
Так-что система не давала (в большинстве своем) вылезать на руководящие роли популистам, лизоблюдам, непрофессионалам. Работал социальный лифт, который двигал с низов действительно талантливых и деятельных будущих руководителей в различных сферах.
Сейчас в подавляющем большинстве главный критерий движения вверх по лестнице это кумовство, лизоблюдство, стяжательство и другие пороки..
Людям свойственно косячить независимо от поколения.
P.S. А картинка - огонь. Вот реально, а где мяч-то?) Можно "стрелочку" от знатоков?
16 матчей
декабрь на дворе практически
по теории вероятности один матч будет в снегопад
если сыграют красным демиксом то юрист из Найк накатает претензию и отберёт все мячи?)