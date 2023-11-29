Красных мячей для зимы нет в РПЛ, хотя они есть в Кубке России. Как так?

Разные поставщики.

Снежная игра между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) запомнилась не только невидимыми в белой форме гостями, но и мячом, который очень плохо видно.

Хорошо, что хотя бы в Кубке России мы увидим мяч даже в зимнюю погоду.

В Кубке есть возможность играть красными мячами. Там adidas, а в РПЛ используют Nike

Напомним, что в Калининграде на прошлых выходных не могли самостоятельно заменить мяч и выбрать что-то более яркое под снежный ландшафт.

В пресс-службе лиги тогда ответили «Матч ТВ»: «Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке. При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон».

Но в Кубке России ситуация другая. Там играют мячами adidas – и у РФС есть доступный красный вариант.

Теперь «Балтика» готова во всеоружии: перед матчем с «Локо» клуб похвастался ярким мячом.

ЦСКА тоже обшучивает тему: «Мы не знаем, с какой погодой столкнемся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, везем свои».

РПЛ обещает, что проблема больше не повторится

После случившегося в Калининграде директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в эфире «Матч Премьер» пообещал, что лига закупит красные мячи.

Но оперативно разрешить ситуацию не получится: «Гарантирую, что в следующем сезоне красный мяч точно будет. Сейчас на принятие решения на следующий сезон у нас много времени, выбор мяча произойдет, вероятнее всего, на общем собрании после последнего тура перед зимней паузой. У нас будет логистическое плечо в семь месяцев, чтобы доставить любые мячи, которые выберут клубы РПЛ. Конечно, мы будем учитывать тот прецедент, который был в Калининграде.

Если похожее произойдет в этом сезоне, у нас есть решение. Такой же ситуации не повторится . Если мы говорим о весенней части чемпионата, то уверен, что в течение 2-3 месяцев какую‑то часть мячей удастся доставить. Наверное, они будут не Nike, а другого производителя, но какое решение клубы примут, так мы и поступим. Естественно, мы будем учитывать необходимость, мы слышим этот запрос. Даю гарантию в 99,9%, что такая ситуация не повторится».

Фото: t.me/fc_baltika; t.me/pfccskamoscow; matchtv.ru/скриншот трансляции