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Красных мячей для зимы нет в РПЛ, хотя они есть в Кубке России. Как так?

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Разные поставщики.

Снежная игра между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) запомнилась не только невидимыми в белой форме гостями, но и мячом, который очень плохо видно.

Хорошо, что хотя бы в Кубке России мы увидим мяч даже в зимнюю погоду.

В Кубке есть возможность играть красными мячами. Там adidas, а в РПЛ используют Nike

Напомним, что в Калининграде на прошлых выходных не могли самостоятельно заменить мяч и выбрать что-то более яркое под снежный ландшафт.

В пресс-службе лиги тогда ответили «Матч ТВ»: «Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке. При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон». 

Но в Кубке России ситуация другая. Там играют мячами adidas – и у РФС есть доступный красный вариант.

Теперь «Балтика» готова во всеоружии: перед матчем с «Локо» клуб похвастался ярким мячом.

ЦСКА тоже обшучивает тему: «Мы не знаем, с какой погодой столкнемся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, везем свои».

РПЛ обещает, что проблема больше не повторится

После случившегося в Калининграде директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в эфире «Матч Премьер» пообещал, что лига закупит красные мячи.

Но оперативно разрешить ситуацию не получится: «Гарантирую, что в следующем сезоне красный мяч точно будет. Сейчас на принятие решения на следующий сезон у нас много времени, выбор мяча произойдет, вероятнее всего, на общем собрании после последнего тура перед зимней паузой. У нас будет логистическое плечо в семь месяцев, чтобы доставить любые мячи, которые выберут клубы РПЛ. Конечно, мы будем учитывать тот прецедент, который был в Калининграде.

Если похожее произойдет в этом сезоне, у нас есть решение. Такой же ситуации не повторится. Если мы говорим о весенней части чемпионата, то уверен, что в течение 2-3 месяцев какую‑то часть мячей удастся доставить. Наверное, они будут не Nike, а другого производителя, но какое решение клубы примут, так мы и поступим. Естественно, мы будем учитывать необходимость, мы слышим этот запрос. Даю гарантию в 99,9%, что такая ситуация не повторится».

В «Найди мяч» сыграли «Спартак» с «Балтикой». Сыграем и мы!

Репортаж со снежного безумия: «Спартак» благодарен агроному, Абаскаль впечатлен, поле было чистым за 15 минут до старта

Фото: t.me/fc_baltika; t.me/pfccskamoscow; matchtv.ru/скриншот трансляции

49 комментариев

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FCSM Dagirov
лига приколов
+59
-6
+53
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Мукунку хороший
надо в думе обсудить.. потом в совете федераций..
+37
0
+37
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Георгий Михеев
Маразм крепчал, деревья гнулись -))). Такое блин только в нашей колхоз лиге может быть. Ну ежу ж ясно что если у вас игры в марте, ноябре и декабре, то без красного мяча никуда -))
+32
-3
+29
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Сергей Петлин
Согласовать и закупить красный мяч - для этого нужно 7 месяцев? А раньше об этом подумать была не судьба? Или в России в первый раз выпал снег в ноябре за тысячу лет? Что за чушь он несёт?
+26
0
+26
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Igorpon
Еще недавно смеялись над кубинцами, которые бутсы в спортмастере покупали. А сейчас похоже сам пойдут туда за красными мячами)
+22
-1
+21
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Бартоломью
А потом удивляются, почему у нас столько лет не начинает реформироваться наш футбол.
Это поколение "эффективных менеджеров" не могут спрогнозировать даже такую простую ситуацию, как обязательное наличие красного мяча для заснеженных ноябрьских. декабрьских матчей в СЕВЕРНОЙ стране, живущей благодаря этим же "эффективным менеджерам" по европейскому футбольному (не климатическому ! ) календарю.
+13
-1
+12
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muddy.hedgehog
Ответ Мукунку хороший
надо в думе обсудить.. потом в совете федераций..
И уже потом Василичу на подпись
+12
0
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Жорег Борщофф
Ответ Igorpon
Еще недавно смеялись над кубинцами, которые бутсы в спортмастере покупали. А сейчас похоже сам пойдут туда за красными мячами)
Если бы пошли - вопросов бы не было. =)
+7
0
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TushcanRash
Ответ Птюч, Ёж.
дожили, уже мяч красный производить не можем!
Насколько же всегда удивляют такие комментарии , если вы умеете пользоваться интернетом то пожалуйста почитайте где производят 95% мячей в мире и почему ☝️
+7
-1
+6
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Жорег Борщофф
"уверен, что в течение 2-3 месяцев какую‑то часть мячей удастся доставить." Вы прикалываетесь? =)
+5
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+5
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ДикийСлон
Ответ Птюч, Ёж.
дожили, уже мяч красный производить не можем!
Можно производить всё, что угодно, в том числе красный мяч. Но если качество будет отставать от ведущих производителей, то смысл в этом производстве.
+7
-2
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Max9999
Течет ручей бежит ручей
Но нет у нас красных мячей.
+4
0
+4
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Сергей
Demix же делал официальные мячи для миньки и вроде для втордива как раз с сертификатом fifa quality pro. Почему у них не заказали?
+3
0
+3
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TushcanRash
Ответ ДикийСлон
Можно производить всё, что угодно, в том числе красный мяч. Но если качество будет отставать от ведущих производителей, то смысл в этом производстве.
В том то и дело что никто и не где не производит всё , в этом не какого нет смысла , потому что есть старая древняя традиции бартар , но в современные реалиях нас от туда глупо выбросили , не понимаю санкций ради санкций , ох как украинцы заживут если мы не будем покупать нормальные товары Nike Адидас
+3
-1
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Ярик01
Ответ Sergei Zakharov
В рпл по регламенту мячи Nike утверждены
Как может быть утверждено регламентом то, производитель чего против ввоза в Россию его продукции?
+1
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Бартоломью
Ответ Константин Ловков
Если вы правда думаете что это про конкретное поколение, то у меня для вас есть вот такое видео уже практически 55-летней давности: https://www.youtube.com/watch?v=eYBwY6zKSNk Людям свойственно косячить независимо от поколения.
Отличия поколений в том, что раньше "косяки" признавали и высмеивали даже с помощью той же государственной киноиндустрии.
А что касается футбола, то помнится, в 70-х годах даже пробовали провести два чемпионата осенний и весенний (аналог нынешней "осень-весна") но поняв, что это маразм, признав ошибку, снова перешли на привычную схему проведения чемпов
Так-что система не давала (в большинстве своем) вылезать на руководящие роли популистам, лизоблюдам, непрофессионалам. Работал социальный лифт, который двигал с низов действительно талантливых и деятельных будущих руководителей в различных сферах.
Сейчас в подавляющем большинстве главный критерий движения вверх по лестнице это кумовство, лизоблюдство, стяжательство и другие пороки..
+2
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Птюч, Ёж.
дожили, уже мяч красный производить не можем!
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Жорег Борщофф
Ответ TushcanRash
Насколько же всегда удивляют такие комментарии , если вы умеете пользоваться интернетом то пожалуйста почитайте где производят 95% мячей в мире и почему ☝️
А какая разница, где географически производят? Вопрос в технологии производства.
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Черный Дворник
На родине слонов снега не бывает...
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brace
ну что старшой, окропим снежок адидасом красненьким.?
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zotov_l88
Санкции коснулись красных мячей?
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Ярик01
Не пойму, кто мешает взять кубковый мяч, ввезенный "параллельным импортом" (контрабасом, в обход санкций, в нарушении каких-либо правил производителя) и использовать в матчах РПЛ?
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Pawel K
А, ну да, точно, ведь в этом году особо небывалый снег на Руси, снова рекорд ещё со времён как Царь-батюшка Александр Александрович преставился. Никогда такого не было и вот опять.
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Booligan
Теперь надо на зелёном поле сыграть красным мячом. Зря что ли везли?
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Don_Pumpkin
Ответ Сергей Петлин
Согласовать и закупить красный мяч - для этого нужно 7 месяцев? А раньше об этом подумать была не судьба? Или в России в первый раз выпал снег в ноябре за тысячу лет? Что за чушь он несёт?
Ну у нас же как обычно - всё внезапно. Снег в ноябре и зимой, холода в самый разгар сезона...
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Константин Ловков
Ответ Бартоломью
Отличия поколений в том, что раньше "косяки" признавали и высмеивали даже с помощью той же государственной киноиндустрии. А что касается футбола, то помнится, в 70-х годах даже пробовали провести два чемпионата осенний и весенний (аналог нынешней "осень-весна") но поняв, что это маразм, признав ошибку, снова перешли на привычную схему проведения чемпов Так-что система не давала (в большинстве своем) вылезать на руководящие роли популистам, лизоблюдам, непрофессионалам. Работал социальный лифт, который двигал с низов действительно талантливых и деятельных будущих руководителей в различных сферах. Сейчас в подавляющем большинстве главный критерий движения вверх по лестнице это кумовство, лизоблюдство, стяжательство и другие пороки..
«Раньше было лучше» (с), понятно
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xslavik
Ответ Бартоломью
А потом удивляются, почему у нас столько лет не начинает реформироваться наш футбол. Это поколение "эффективных менеджеров" не могут спрогнозировать даже такую простую ситуацию, как обязательное наличие красного мяча для заснеженных ноябрьских. декабрьских матчей в СЕВЕРНОЙ стране, живущей благодаря этим же "эффективным менеджерам" по европейскому футбольному (не климатическому ! ) календарю.
Так в РФС работают заслуженные футболисты, а не профессиональные менеджеры
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Barry_Cadny
Ответ Бартоломью
Отличия поколений в том, что раньше "косяки" признавали и высмеивали даже с помощью той же государственной киноиндустрии. А что касается футбола, то помнится, в 70-х годах даже пробовали провести два чемпионата осенний и весенний (аналог нынешней "осень-весна") но поняв, что это маразм, признав ошибку, снова перешли на привычную схему проведения чемпов Так-что система не давала (в большинстве своем) вылезать на руководящие роли популистам, лизоблюдам, непрофессионалам. Работал социальный лифт, который двигал с низов действительно талантливых и деятельных будущих руководителей в различных сферах. Сейчас в подавляющем большинстве главный критерий движения вверх по лестнице это кумовство, лизоблюдство, стяжательство и другие пороки..
В 1976 году провели 2 чемпионата не в качестве эксперимента, а по настоянию Лобановского. Тогда всю первую половину года сборная СССР существовала отдельно. Её игроки не играли за свои клубы. Поэтому весенний чемпионат был тренировочным. А по результатам осеннего команды попали в Еврокубки.
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Константин Ловков
Ответ Бартоломью
А потом удивляются, почему у нас столько лет не начинает реформироваться наш футбол. Это поколение "эффективных менеджеров" не могут спрогнозировать даже такую простую ситуацию, как обязательное наличие красного мяча для заснеженных ноябрьских. декабрьских матчей в СЕВЕРНОЙ стране, живущей благодаря этим же "эффективным менеджерам" по европейскому футбольному (не климатическому ! ) календарю.
Если вы правда думаете что это про конкретное поколение, то у меня для вас есть вот такое видео уже практически 55-летней давности: https://www.youtube.com/watch?v=eYBwY6zKSNk

Людям свойственно косячить независимо от поколения.
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Curforia
Ответ Сергей
Demix же делал официальные мячи для миньки и вроде для втордива как раз с сертификатом fifa quality pro. Почему у них не заказали?
Клубам РПЛ давали мячи Demix на тестирование, но они проголосовали за Nike.
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Лап Ландия
Ответ Сергей
Demix же делал официальные мячи для миньки и вроде для втордива как раз с сертификатом fifa quality pro. Почему у них не заказали?
Ну Вы сравнили сумму контракта на поставку мячей Nike (по параллельному импорту) и Demix. :)) Да и клубы (и игроки), наверное, считают, что Demix - не их уровень. В общем, все стороны не заинтересованы :)
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я гриша
Ответ Мукунку хороший
надо в думе обсудить.. потом в совете федераций..
и комиссию состаить
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я гриша
Ответ Георгий Михеев
Маразм крепчал, деревья гнулись -))). Такое блин только в нашей колхоз лиге может быть. Ну ежу ж ясно что если у вас игры в марте, ноябре и декабре, то без красного мяча никуда -))
но мы не ежи !....
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xslavik
В общем Адидас уделал Найк
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Куприн
В Спортмастер не могли зайти? Какие уж теперь контрактные обязательства?
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Michael Boldyrev
Серьезный вопрос. А если покрасить мяч самостоятельно, то будет он соответствовать FIFA Quality? ("параллельноимпортным от Nike" останется... в моем мире, по крайней мере. Думаю, что и для самого благородного и педантичного пирата с Тартуги: "по понятиям", по крайней мере, тем хорошо, что BDSM не одобряет)

P.S. А картинка - огонь. Вот реально, а где мяч-то?) Можно "стрелочку" от знатоков?
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миха Попов
Тупо, могли бы маркером красным мячи покрасить перед матчем!)
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Сергей Кузьмичев
Пора в ноябре заканчивать играть
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balander09
впереди 2 тура
16 матчей
декабрь на дворе практически
по теории вероятности один матч будет в снегопад
если сыграют красным демиксом то юрист из Найк накатает претензию и отберёт все мячи?)
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Максим Столбов
Тендер на закупку красных мячей не провели, разве непонятно?
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KOPY80
клоуны из рфс...
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