Пишут, «Твенте» на пиве заработал больше, чем на трансферах. Хм, как посмотреть

Пенные подсчеты за сезон.

На неделе пролетела забавная экономическая новость: футбольный клуб «Твенте» заработал продажей пива на стадионе в сезоне-2022/23 больше, чем на трансферах.

Общий финансовый результат – пять миллионов евро в плюсе. Проверим детали.

«Твенте» зарабатывает пивом больше, чем продажей футболистов? Это правда, но с оговорками

🍺 Если коротко, утверждение не совсем верное. В материалах чаще всего указывают цифру в 10,5 млн евро – но это доход не только от пива, а в целом от кейтеринга на стадионе. То есть продажи хот-догов/сэндвичей, кофе и чая, чипсов и многого другого тоже формируют эту цифру. Хотя пиво действительно главный пункт в стадионном меню.

Вдобавок, 10,5 млн евро – чистый доход. Из него надо вычесть расходы на продукты и зарплату персоналу. Если верить журналисту Тому Книппингу, это 4,5 млн евро. Но прибыль все равно существенная – 6 млн.

🍺 С трансферами тоже есть оговорки. Доходы за тот же период – 6,4 млн евро. Столько по финансовым отчетам получили от продаж Вацлава Черны, Джейдена Остервольде и Каспера Старинга.

Но за одного только Черны, если верить Transfermarkt, выручили 8 млн евро. Вероятно, в новости попала сумма, которую «Твенте» уже получил – рассрочки при оформлении современных трансферов обычное дело.

К тому же не все трансферы лета-2023 попали в финансовый отчет. Например, дорогой переход Рамиза Зерруки в «Фейеноорд» за 7,2 млн евро ушел уже в следующий финансовый год.

Впрочем, тут тоже нужно вычесть деньги, которые «Твенте» сам платил за покупки: на Михела Влапа и Михала Садилека ушло 2,1 млн евро (опять же, с учетом разбивки полной суммы на несколько лет). С учетом налогов, сборов и агентстких журналисты вывели прибыль от трансферов в 3,75 млн евро.

🍺 С учетом всех обстоятельств получается:

Прибыль от кейтеринга – 6 млн евро;

Прибыль от трансферов – 3,75 млн евро.

Формально от пива и других продаж действительно больше, но с большим количеством оговорок.

На стадионе «Твенте» самое дорогое пиво в Голландии. Но его все равно любят

Стадион «Твенте» называется De Grolsch Veste – «Крепость Гролш». Пиво там тоже разливают местное, как раз «Гролш». И пиво очень любят.

Например, фанаты регулярно приносят напиток сразу на всех друзей. В 2021-м болельщик «Твенте» Кристиан Ротеринг стал звездой соцсетей, когда все увидели, как он принес не трибуну 48 кружек.

Самое забавное, что буквально через пару недель рекорд побил неназванный герой – принес товарищам сразу 64 кружки. И да, это тоже случилось на стадионе «Твенте».

Ротеринг, кстати, говорил, что принести на трибуну около 50 кружек пива на «Де Гролш Весте» – норма. При таких нормативах потребления логично считать, что огромная доля доходов от стадионного кейтеринга – благодаря пиву.

Не останавливает болельщиков даже цена. У «Твенте» самое дорогое пиво в чемпионате Голландии – за 0,4 просят сразу 5,5 евро. То есть литр пива стоит 13,75 евро . Для сравнения: самая низкая стоимость пива на стадионах Эредивизи – 9,8 евро у «Фейеноорда» (данные на начало сезона-2022/23).

Правда, в январе 2023-го цены на пиво в Голландии выросли. Но «Твенте» успокоил – на «Де Гролш Весте» весь сезон наливали кружку за 5,5 евро. Ведь и этого хватило для больших доходов.

В Голландии разрешено пиво на стадионах?

Да, пиво на стадионах официально разрешено с весны 2018-го. До того действовал формальный запрет, который соблюдали не всегда и не везде. Например, «Де Графсхап» разрешал пить пиво на трибунах, хоть это и противоречило правилам.

На это обратил внимание STAP – Голландский институт алкогольной политики. Они написали письмо в федерацию футбола Нидерландов, в котором потербовали чиновников соблюдать собственные законы. В ответ KNVB просто отменила запрет, о чем официально уведомила институт.

Считается, что это лобби Heineken – спонсора федерации и самого массового пива в Голландии. Сейчас пиво этой марки наливают на четырех стадионах Эредивизи. Впрочем, клубам тоже деньги от продажи пива на стадионах пришлись по душе.

На футбольные матчи все еще нельзя проносить собственный алкоголь, нельзя приходить в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а сам клуб должен получить специальную лицензию на распространение алкогольных напитков на стадионе.

Но и пиво на трибунах льется рекой, и клубы могут таким образом накопить на стоимость одного-двух хороших футболистов.

Фото: eastnews.ru/Pro Shots Photo Agency, VINCENT JANNINK