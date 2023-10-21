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Два ассиста вратарей за восемь минут! Чудо из Бундеслиги

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Хоффенхайм Хоффенхайм
Оливер Бауманн Оливер Бауманн
Максимилиан Байер Максимилиан Байер
Йенс Граль Йенс Граль
Омар Мармуш Омар Мармуш
Футбол Футбол

Очень редкий момент.

«Хоффенхайм» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами. И какими!

Ассисты у обоих вратарей.

3’. После подачи углового мяч оказался в ногах вратаря «Хоффенхайма» Оливера Бауманна, он быстро выбил через все поле.

Долетело до Максимилиана Байера, который выиграл борьбу у двух защитников и отправил мимо чужого кипера.

У 21-летнего нападающего уже шесть мячей и одна голевая в восьми турах: до этого матча «Хоффенхайм» всегда побеждал при голах Максимилиана и проиграл в обеих играх, в которых нападающий голами не отметился.

11’. Тут же ответка от вратаря «Айнтрахта» Йенса Граля! Он, кстати, большую часть карьеры провел как раз в «Хоффенхайме».

Йенс вытянул на себя нескольких соперников и выбил в направлении нападающего Омара Мармуша.

Египтянин разобрался один в один с защитником.

И покатил в ворота. 1:1!

До перерыва «Айнтрахт» забил еще дважды.

Opta пишет, что два вратаря поучаствовали в голах одной игры Бундеслиги (со старта сбора таких данных, сезона-2004/05).

Очень редкий момент.

Фото: Hasan Bratic, Oliver Zimmermann/Global Look Press

5 комментариев

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igls54
В действительности - уникальнейшее событие, тем более, в одном матче. Можно месяцами и даже годами ждать ассиста от голкипера. У нашей легенды Акинфеева - 8 за всю его длиннющую карьеру
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Никита Аксанов
Ответ igls54
В действительности - уникальнейшее событие, тем более, в одном матче. Можно месяцами и даже годами ждать ассиста от голкипера. У нашей легенды Акинфеева - 8 за всю его длиннющую карьеру
Я удивлён, что у него целых 8. Хоть и пасы выдаёт он шикарные.
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Геннадий Киселев
Ответ Johnny_Vagina
Хоффенхайм, кстати, один из бывших клубов Граля.
Ну так в тексте об этом и написано.Зачем повторять?
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