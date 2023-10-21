Два ассиста вратарей за восемь минут! Чудо из Бундеслиги

Очень редкий момент.

«Хоффенхайм» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами. И какими!

Ассисты у обоих вратарей.

3’. После подачи углового мяч оказался в ногах вратаря «Хоффенхайма» Оливера Бауманна, он быстро выбил через все поле.

Долетело до Максимилиана Байера, который выиграл борьбу у двух защитников и отправил мимо чужого кипера.

У 21-летнего нападающего уже шесть мячей и одна голевая в восьми турах: до этого матча «Хоффенхайм» всегда побеждал при голах Максимилиана и проиграл в обеих играх, в которых нападающий голами не отметился.

11’. Тут же ответка от вратаря «Айнтрахта» Йенса Граля! Он, кстати, большую часть карьеры провел как раз в «Хоффенхайме».

Йенс вытянул на себя нескольких соперников и выбил в направлении нападающего Омара Мармуша.

Египтянин разобрался один в один с защитником.

И покатил в ворота. 1:1!

До перерыва «Айнтрахт» забил еще дважды.

Opta пишет, что два вратаря поучаствовали в голах одной игры Бундеслиги (со старта сбора таких данных, сезона-2004/05).

Очень редкий момент.

Фото: Hasan Bratic, Oliver Zimmermann/Global Look Press