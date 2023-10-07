В коллекции Берна из «Ньюкасла» только три футболки – Крауча, Мертесакера и Раутледжа. С Мбаппе меняться не захотел!

Считает традицию забавной.

«Ньюкасл» переехал «ПСЖ» в первом за 20 лет домашнем матче ЛЧ.

Один из главных героев – 31-летний Дэн Берн, удвоивший преимущество англичан голом в первом тайме. А еще он и правда с детства за «Ньюкасл»!

После матча у защитника поинтересовались, кто все-таки выменял футболку Килиана Мбаппе. Берн удивил: «Считаю забавной эту традицию с футболками. Для того, чтобы показать, что ты играл с ними, достаточно открыть ютуб».

При этом у самого Берна несколько экземпляров все-таки есть: «У меня странная коллекция. Храню лишь футболки Питера Крауча, Пера Мертесакера и Уэйна Раутледжа. Они висят у меня на стене – я счастлив».

Впрочем, форма Килиана Мбаппе все равно нашла обладателя из «Ньюкасла»: ее забрал Киран Триппьер – отдал сыну Джейкобу, который фанатеет от француза.

Тот даже вышел в ней в эфир французского телевидения вместе с папой.

На футболку еще претендовал Шон Лонгстафф, но Триппьер сыграл на опережение. В отличие от Берна – неудивительно с такой коллекцией.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff