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Тверк от партнера Захаряна после гола: празднование эпохи тиктока

Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Такефуса Кубо Такефуса Кубо
Атлетик Атлетик
Футбол Футбол

Один из героев дерби между «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком» (3:0) – Такефуса Кубо: японец забил второй мяч и оригинально его отпраздновал.

Фэйковая травма и тверк!

Сразу после гола Кубо притворился, что дернул заднюю поверхность бедра.

А затем исполнил тверк!

Это старый тренд из тиктока. Его идея в том, чтобы сначала показать болезненное ощущение, а потом начать тверкать.

Подобным образом уже праздновали в женском футболе.

И даже в мужском футболе Такефуса не стал первопроходцем – Кей Камара из «Чикаго Файр» получал за это празднование желтую карточку. Правда, тут только тверк, без обманных маневров до танца.

Напоминание: что такое тверк

Это танец с активными движениями ягодичных мышц и бедер. Он зародился в 1990-х годах в Новом Орлеане на базе баунса (одного из ответвлений хип-хопа) и постепенно распространился по всему югу США. 

Всемирную популярность тверк получил около 10 лет назад благодаря певице Майли Сайрус. В марте 2013 года она выложила в соцсети видео с танцем в костюме единорога под песню 2011 года «Wop» рэпера J. Dash. Видео стало вирусным, получило большое количество пародий, а песня «Wop» повторно попала в чарт Billboard Hot 100. 

Позже Майли, которая в первой половине 2010-х вышла на пик популярности, начала тверкать в клипах, и танец окончательно перекочевал в мейнстрим – Оксфордский словарь внес слово «тверк» в онлайн-версию, а запрос «что такое тверкинг» стал одним из самых популярных за 2013 год в Google.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce

39 комментариев

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Pasha0403
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Анатолий Дмитриевич
срамота!
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Тюменский медвежонок
это празднование может войти в топ самых худших празднований в истории футбола однозначно, выглядит максимально мерзко и нелепо
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-6
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Mbest77
Выглядит как-то по …..
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ivanzhu90
Ответ Roman Dementiev
Мракобесие в комментариях через 3...2...1
Какой ты продвинутый и молодежный вау 🤩
+21
-10
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Геннадий Киселев
Похоже на скрыто-откровенный, извините за набор слов, каминг-аут.
+12
-5
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rude.
было сложно, но...
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Rosenbaum
Ответ Roman Dementiev
Мракобесие в комментариях через 3...2...1
Эпоха тиктока это и есть эпоха мракобесия и отсутствия элементарной культуры. Хотя кому я говорю...🤬
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justbored
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Геннадий Киселев
Артёмка-юморист оценил бы, если б Азмун такое исполнил.
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Сикарио
пацанчик из ла масии просто, не будем строго судить))
+3
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Томми по кличке Сиська
Трясти жёппой от небольшого ума, а точнее от его отсутствия
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Syndycate
🤮🤢
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Колотун Бабай
Ну как бы тверк произошёл от танца Мапука, который в основном танцуют женщины, как бы зазывая самца. Так в этой мапуке к некоторым из танцующих присоединяется партнёр мужского пола и происходит имитация полового акта.
Что до новости... СТИЛЬНО, МОДНО, МОЛОДЕЖНО, ПО ЗАПАДНОМУ ТАК.
+1
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БезызбежноНаКрасный
...сегодня от танцует тверк...
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Евгений В
%^₽&ры они все (с)
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Хаскерс
Ща меня вытошнит.
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Жизнь кудрявая как Валерий Карпин
Петушится - неприятно стало
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Александр Рабонов
А че ты на этой ветке делаешь?) Разве то что было написано в заголовке не должно было тебя отпугнуть?)) Или ты из тех кто посмотрит,а потом пишет какие все 32расы?
тебя забыл спросить)
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velvetdust2008
Ответ Анатолий Дмитриевич
тебя забыл спросить)
зашкварен теперь, голубок
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roni11
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий скрыт
Ты приедешь и наведешь порядки я думаю
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ivanzhu90
Ответ Roman Dementiev
Не заниматься словесным линчеванием по зековским понятиям - быть"молодежным и продвинутым"? Мне кажется, это просто быть адекватным.
"словесное линчевание" 🤢
Это действительно серьезно. Деточка, это интернет, здесь могут послать.

Бтв не знал, что когда человеку не нравится когда мужик исполняет сексуализированный "танец" своими ягодицами, это "зековские понятия" 🤩
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encaro_one
Понятно, куда Нобель Заху пристроил.
Верните парня в православную Россию!
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ASH11
Ответ Сикарио
пацанчик из ла масии просто, не будем строго судить))
Побывавший транзитом в Кастильи...
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