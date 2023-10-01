Тверк от партнера Захаряна после гола: празднование эпохи тиктока

Один из героев дерби между «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком» (3:0) – Такефуса Кубо: японец забил второй мяч и оригинально его отпраздновал.

Фэйковая травма и тверк!

Сразу после гола Кубо притворился, что дернул заднюю поверхность бедра.

А затем исполнил тверк!

Это старый тренд из тиктока. Его идея в том, чтобы сначала показать болезненное ощущение, а потом начать тверкать.

Подобным образом уже праздновали в женском футболе.

И даже в мужском футболе Такефуса не стал первопроходцем – Кей Камара из «Чикаго Файр» получал за это празднование желтую карточку. Правда, тут только тверк, без обманных маневров до танца.

Напоминание: что такое тверк

Это танец с активными движениями ягодичных мышц и бедер. Он зародился в 1990-х годах в Новом Орлеане на базе баунса (одного из ответвлений хип-хопа) и постепенно распространился по всему югу США.

Всемирную популярность тверк получил около 10 лет назад благодаря певице Майли Сайрус. В марте 2013 года она выложила в соцсети видео с танцем в костюме единорога под песню 2011 года «Wop» рэпера J. Dash. Видео стало вирусным, получило большое количество пародий, а песня «Wop» повторно попала в чарт Billboard Hot 100.

Позже Майли, которая в первой половине 2010-х вышла на пик популярности, начала тверкать в клипах, и танец окончательно перекочевал в мейнстрим – Оксфордский словарь внес слово «тверк» в онлайн-версию, а запрос «что такое тверкинг» стал одним из самых популярных за 2013 год в Google.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce