Тверк от партнера Захаряна после гола: празднование эпохи тиктока
Один из героев дерби между «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком» (3:0) – Такефуса Кубо: японец забил второй мяч и оригинально его отпраздновал.
Фэйковая травма и тверк!
Сразу после гола Кубо притворился, что дернул заднюю поверхность бедра.
А затем исполнил тверк!
Это старый тренд из тиктока. Его идея в том, чтобы сначала показать болезненное ощущение, а потом начать тверкать.
Подобным образом уже праздновали в женском футболе.
И даже в мужском футболе Такефуса не стал первопроходцем – Кей Камара из «Чикаго Файр» получал за это празднование желтую карточку. Правда, тут только тверк, без обманных маневров до танца.
Напоминание: что такое тверк
Это танец с активными движениями ягодичных мышц и бедер. Он зародился в 1990-х годах в Новом Орлеане на базе баунса (одного из ответвлений хип-хопа) и постепенно распространился по всему югу США.
Всемирную популярность тверк получил около 10 лет назад благодаря певице Майли Сайрус. В марте 2013 года она выложила в соцсети видео с танцем в костюме единорога под песню 2011 года «Wop» рэпера J. Dash. Видео стало вирусным, получило большое количество пародий, а песня «Wop» повторно попала в чарт Billboard Hot 100.
Позже Майли, которая в первой половине 2010-х вышла на пик популярности, начала тверкать в клипах, и танец окончательно перекочевал в мейнстрим – Оксфордский словарь внес слово «тверк» в онлайн-версию, а запрос «что такое тверкинг» стал одним из самых популярных за 2013 год в Google.
Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce
Что до новости... СТИЛЬНО, МОДНО, МОЛОДЕЖНО, ПО ЗАПАДНОМУ ТАК.
Это действительно серьезно. Деточка, это интернет, здесь могут послать.
Бтв не знал, что когда человеку не нравится когда мужик исполняет сексуализированный "танец" своими ягодицами, это "зековские понятия" 🤩
Верните парня в православную Россию!