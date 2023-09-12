34 комментария

«Свободная касса, подходите». Малафеев и бывшая жена отметили развод вечеринкой
Видели такое?
Вячеслав Малафеев развелся с женой Екатериной. Бывшие супруги подошли к процессу креативно – в честь развода они устроили вечеринку, детали которой освещали в соцсетях.
Вячеслав просил поставить песню Кипелова «Я свободен», а Екатерина – композицию Григория Лепса «Уходи красиво».
Малафеевы организовали стенд, посвященный разводу – там собраны их совместные фотографии, а еще вырезки из статей газет и журналов про пару.
«Спасибо тебе за эти годы. Возможно, это начало жизни для каждого из нас, новый путь – куда-то, в кого-то. Все было прекрасно, замечательно. Это действительно было счастье и удовольствие», – говорил Вячеслав. И добавил: «Свободная касса, подходите».
Екатерина в ответ прочитала экс-вратарю «Зенита» стихотворение поэтессы Ахи Астаховой.
«Первый муж всегда комом!» – шутила Екатерина.
Разводящиеся танцевали под Валерия Меладзе…
…и сжигали тот самый стенд.
А затем Екатерина выбросила обручальное кольцо в воду. Вячеслав в это время задумчиво смотрел вдаль.
Малафеевы были в браке 11 лет. Признавались, что начался кризис
Вячеслав и Екатерина поженились в 2012 году – через год после гибели в автокатастрофе Марины, первой жены Малафеева. Пара вместе воспитывала Ксению и Максима – двух детей Вячеслава от первого брака. В 2013 году Екатерина родила сына Алекса.
Проблемы в браке начались три года назад. Тогда Екатерина рассказала: «Я ушла с работы на передышку, и мы с мужем стали как жильцы двух разных планет. Отношения ухудшались с каждым днем. Все сложнее было найти общий язык, я была истощена, наступило выгорание. Ежедневно мы пытались разъехаться и жить каждый своей жизнью».
Спустя год Вячеслав подтвердил проблему: «Как вы уже знаете, у нас с Катей был непростой год. Отношения раскачивались, были взаимные придирки, бросались кольцами и не раз говорили о разводе. Даже сейчас мы не носим кольца, решили, что не в них счастье».
В конце 2022 года окончательно разъехались, а теперь ярко поставили точку.
А во-вторых, "не все йогурты одинаково полезны" © В смысле, не всякий пиар хорош и работает тебе на пользу. В данном случае это отдает какой-то ненужной и нелепой показухой.
А устраивать из этого шоу - нет, это уже не по-взрослому, это что-то иное.
- В пиаре чересчур не бывает!
- Значит, это не пиар. Потому что вот это - чересчур!
А из своей личной практики замечу: пиар бывает всяким, в том числе и плохим.
Чтобы у тех у кого нет денег злись, а те у кого они есть, задавали один вопрос на .....?
У богатых своих причуды.