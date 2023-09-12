34 комментария

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«Свободная касса, подходите». Малафеев и бывшая жена отметили развод вечеринкой

Вячеслав Малафеев Вячеслав Малафеев
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Видели такое?

Вячеслав Малафеев развелся с женой Екатериной. Бывшие супруги подошли к процессу креативно – в честь развода они устроили вечеринку, детали которой освещали в соцсетях.

Вячеслав просил поставить песню Кипелова «Я свободен», а Екатерина – композицию Григория Лепса «Уходи красиво».

Малафеевы организовали стенд, посвященный разводу – там собраны их совместные фотографии, а еще вырезки из статей газет и журналов про пару.

«Спасибо тебе за эти годы. Возможно, это начало жизни для каждого из нас, новый путь – куда-то, в кого-то. Все было прекрасно, замечательно. Это действительно было счастье и удовольствие», – говорил Вячеслав. И добавил: «Свободная касса, подходите».

Екатерина в ответ прочитала экс-вратарю «Зенита» стихотворение поэтессы Ахи Астаховой.

«Первый муж всегда комом!» – шутила Екатерина.

Разводящиеся танцевали под Валерия Меладзе…

…и сжигали тот самый стенд.

А затем Екатерина выбросила обручальное кольцо в воду. Вячеслав в это время задумчиво смотрел вдаль.

Малафеевы были в браке 11 лет. Признавались, что начался кризис

Вячеслав и Екатерина поженились в 2012 году – через год после гибели в автокатастрофе Марины, первой жены Малафеева. Пара вместе воспитывала Ксению и Максима – двух детей Вячеслава от первого брака. В 2013 году Екатерина родила сына Алекса.

Проблемы в браке начались три года назад. Тогда Екатерина рассказала: «Я ушла с работы на передышку, и мы с мужем стали как жильцы двух разных планет. Отношения ухудшались с каждым днем. Все сложнее было найти общий язык, я была истощена, наступило выгорание. Ежедневно мы пытались разъехаться и жить каждый своей жизнью».

Спустя год Вячеслав подтвердил проблему: «Как вы уже знаете, у нас с Катей был непростой год. Отношения раскачивались, были взаимные придирки, бросались кольцами и не раз говорили о разводе. Даже сейчас мы не носим кольца, решили, что не в них счастье».

В конце 2022 года окончательно разъехались, а теперь ярко поставили точку.

Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

34 комментария

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dukenukem
Ответ krokodilych
Как-то даже неловко признаться, что у тебя возникает вопрос: А ЗАЧЕМ?
Как минимум по двум причинам , взрослые люди, признали что отношения закончились и разошлись достойно. Как минимум смогли сохранить уважение друг к другу - красивый жест. Да и психологически проще - закрыли эту книгу навсегда. А то что публично - так они же оба публичные персона и маркетинг это их хлеб, почему бы еще не заработать популярности на простой и понятной истории
+50
-3
+47
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krokodilych
Как-то даже неловко признаться, что у тебя возникает вопрос: А ЗАЧЕМ?
+29
-8
+21
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Дурачок
Вячеслав как всегда - мячики поймал, а удержать их в своих руках не смог.
+23
-4
+19
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Bill Zapulil
Ответ krokodilych
Как-то даже неловко признаться, что у тебя возникает вопрос: А ЗАЧЕМ?
Ну больно потому что, 10 лет все же. Хотя бы ярко) молодцы 👏
+17
-2
+15
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Evgeny Trifonov
Уж лучше так, чем трести "грязным бельем" как Мамаевы.
+8
0
+8
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Сергей Павлов
У меня свадьба скромнее была
+10
-3
+7
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dukenukem
Ответ Иван Иванов
Обычно, когда вот так вот понимающе и дружески расстаются, то потом они время от времени встречаются и джахаются. Не хорошо это для их будущих партнёров.
Приберегите мораль и кто с кем жахается на другой случай
+5
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StanPalees
Ответ Demyan Grachev
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Да, и торт из спермы в руках держит. Так принято. Не знал?)
+4
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Владислав Романов
Почему не пригласили Айзу со своим пельменем 😁
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Алексей Скороходов.
Ответ krokodilych
Ну, во-первых, это всё-таки пиар, а не маркетинг. А во-вторых, "не все йогурты одинаково полезны" © В смысле, не всякий пиар хорош и работает тебе на пользу. В данном случае это отдает какой-то ненужной и нелепой показухой.
Вы слишком серьезны) ну хотят они вот так, да ради бога. обычно все наоборот - помпезная свадьба а спустя год-два скандалы, упреки и дележка нажитого. а тут 10 лет прожили, отношения сохранили да еще и посмеялись - круто. имхо конечно же..
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Whiskeyman
Людям деньги девать некуда...)
+5
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krokodilych
Ответ dukenukem
Как минимум по двум причинам , взрослые люди, признали что отношения закончились и разошлись достойно. Как минимум смогли сохранить уважение друг к другу - красивый жест. Да и психологически проще - закрыли эту книгу навсегда. А то что публично - так они же оба публичные персона и маркетинг это их хлеб, почему бы еще не заработать популярности на простой и понятной истории
Ну, во-первых, это всё-таки пиар, а не маркетинг.

А во-вторых, "не все йогурты одинаково полезны" © В смысле, не всякий пиар хорош и работает тебе на пользу. В данном случае это отдает какой-то ненужной и нелепой показухой.
+7
-5
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dukenukem
Ответ krokodilych
Ну, во-первых, это всё-таки пиар, а не маркетинг. А во-вторых, "не все йогурты одинаково полезны" © В смысле, не всякий пиар хорош и работает тебе на пользу. В данном случае это отдает какой-то ненужной и нелепой показухой.
Можно подумать Слава и раньше не страдал показушным пиаром, так что да пиар плохим не бывает )
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krokodilych
Ответ AmA
Очень круто, по-взрослому. Мб не про спорт история, но про спортсменов как хорошую ролевую модель. Жаль что минусы.
Мне кажется, "по-взрослому" - это просто разойтись. Спокойно, цивилизованно, без битья горшков и физиономий.
А устраивать из этого шоу - нет, это уже не по-взрослому, это что-то иное.
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Костя Както
Они теперь как Джиган будут 20 раз сходитьсяразводиться. Берегите платочки, еще потребуются. Сначала счастливое воссоединение, затем - новое расставание и так по кругу, пока доходы от Инстаграмма могут прокормить
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FNT
Ответ dukenukem
Как минимум по двум причинам , взрослые люди, признали что отношения закончились и разошлись достойно. Как минимум смогли сохранить уважение друг к другу - красивый жест. Да и психологически проще - закрыли эту книгу навсегда. А то что публично - так они же оба публичные персона и маркетинг это их хлеб, почему бы еще не заработать популярности на простой и понятной истории
Нет, это безусловно лучше, чем полоскание грязного белья на публике или даже тихая ненависть. Но выглядит, как по мне, ужасно кринжово. Вкус обоим изменил, если вообще был когда-то. Ну понятно, что это личная оценка, конечно.
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Olavi Ranta
Ответ krokodilych
Может быть, не все вещи нужно делать ярко? :)
Ярко сходить в толкан, ведь ты публичная персона, всё должен делать ярко!))
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Lavrentiy0602
Слава всегда был идиотом, вот и тут устроил цирк
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krokodilych
Ответ Bill Zapulil
Ну больно потому что, 10 лет все же. Хотя бы ярко) молодцы 👏
Может быть, не все вещи нужно делать ярко? :)
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krokodilych
Ответ dukenukem
Можно подумать Слава и раньше не страдал показушным пиаром, так что да пиар плохим не бывает )
Могу напомнить фильм "День выборов - 2":

- В пиаре чересчур не бывает!
- Значит, это не пиар. Потому что вот это - чересчур!

А из своей личной практики замечу: пиар бывает всяким, в том числе и плохим.
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Орыс-орыс онбаган
Ох уж эти лайки
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Kanonir152
На мой взгляд, если вы вдвоем в состоянии закатить праздник, ваши отношения не закончились.
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inecro
Ответ Evgeny Trifonov
Уж лучше так, чем трести "грязным бельем" как Мамаевы.
Думаю на PR Мамаевы поболее заработали
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endrioo
В чем смысл выставлять на общественное мнение свой развод?
Чтобы у тех у кого нет денег злись, а те у кого они есть, задавали один вопрос на .....?
У богатых своих причуды.
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