Удивительный факт из Германии: оказывается, фан-шоп «Баварии» тщательно проверяется руководством. Почетный президент клуба Ули Хенесс инкогнито покупает разные вещи, и от некоторых он не в восторге.

Хенесс тестировал зубные щетки и игрушки. Постельное белье из фан-шопа слишком быстро протерлось

Немецкий Sport Bild рассказал, что Хенесс неоднократно покупал товары в клубном магазине, чтобы протестировать их лично или через родственников. 71-летний Ули проверял качество зубных щеток, игрушек и других повседневных вещей. Хенесс даже использовал постельное белье из фан-шопа – и через некоторое время пожаловался ответственным за фан-шоп, что белье быстро изнашивается.

Такое педантичное отношение к товарам распространяется не только на клуб: еще Хенесс заказывает сосиски с семейной фабрики «HoWe». Формально Ули ее владелец, но фактически фабрикой управляют сын и дочь Хенесса.

Почетный президент «Баварии» планирует и дальше проверять товары из фан-шопа – хочет вернуть клубу несколько утраченный клубный девиз Mia san Mia («Мы те, кто мы есть»). Его нужно утверждать на всех уровнях.

«Нужно спокойствие, а не та суматоха, которая царила в последнее время». Хенесс хочет вернуть в Мюнхен порядок

Хенесс после увольнений Кана и Салихамиджича стал сильнее влиять на процессы в «Баварии». В начале июня Ули рассказывал, что ультрас пришли к его дому в Тегернзее, попросив навести порядок в клубе.

Просьба фанатов, кажется, нашла отклик – Хенесс теперь постоянно говорит, что «Баварии» нужно вернуть спокойствие и стабильность. Ули вместе с Карлом-Хайнцом Румменигге входит в наблюдательный совет клуба – там еще восемь человек, включая президента Герберта Хайнера.

Так он прокомментировал увольнение Оливера Кана: «Я очень разочарован, потому что думал, что он сможет справиться с этой работой благодаря своей индивидуальности, но вместо этого он окружил себя советниками.

Нам нужно спокойствие, а не та суматоха, которая царила в последнее время».

Еще Хенесс сказал, что журналисты будут получать меньше информации из «Баварии»: «Клуб смог успокоиться, все совершенно тихо. Раз в неделю мы собираемся и в широком кругу обсуждаем все вопросы. То, чем мы занимаемся, не обсуждается публично – лишь небольшой группой, и это на пользу нашему делу».

Фото: Gettyimages.ru/Marc Mueller