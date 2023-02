Трейлеры и реклама на Супербоуле: новый «Форсаж», продолжение «Стражей Галактики» и скала с лицом Сталлоне

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Dunkin Donuts.

Ночью прошел очередной Супербоул – «Канзас-Сити» обыграл «Филадельфию Иглз» со счетом 38:35.

Супербоул – одно из самых крупных событий не только в спорте, но и в медиапространстве: 1 секунда рекламы стоит больше 180 тысяч долларов, но крупнейшие компании все равно выкупают время, потому что эффект от такого продвижения все оправдывает.

Перерыв – время рекламы и новых трейлеров ожидаемых фильмов.

Что по фильмам: очередной Форсаж, новые Трансформеры, Индиана Джонс, мультик про Супербратьев Марио

Индиана Джонс возвращается! Легендарная антология с Харрисоном Фордом пополнится новым фильмом: «Индиана Джонс и зов судьбы». Вместе с Фордом в нем сыграет Мадс Миккелсен. Фильм повествует о космической гонке между США и СССР, а действия в рамках сюжета происходят в 1970-х.

Еще одно продолжение известной серии: новые Стражи Галактики от Marvel! После смерти в фильме «Мстители: Война бесконечности» возвращается Гамора, и отряд отправляется на новую миссию.

Был анонс и новых Трансформеров: «Восстание звероботов». Главные герои фильма отправляются на битву с древними трансформерами: максималами, предаконами и террорконами. Премьера состоится в июне.

В середине того же месяца выйдет новый «Флэш» с Эзрой Миллером, Беном Аффлеком, Майклом Китоном в роли Бэтмена и Майклом Шэнноном в роли Генерала Зода.

На апрель запланирована премьера фильма про Супербратьев Марио! Иконы наших игровых приставок теперь в формате мультфильма.

Новый год, новый Форсаж. В уже десятой части антологии появляется бабушка Доминика Торетто – Рита Морено.

Куда же без фильмов ужасов. Уже в марте выйдет «Крик 6».

Если вы ждали экранизации культовой игры Dungeons and Dragons, пожалуйста! Фильм должен выйти в конце марта. В основе сюжета – сама игра, а сыграет в фильме Крис Пайн, снимавшийся в «Стар Треке».

Персонаж Адама Драйвера в фильме «65» попадает из современности на 65 млн лет назад.

Реклама в перерыве: скала с лицом Сталлоне, актеры в холодильнике и Бен Аффлек на кассе Dunkin Donuts

Знаете, где могут сойтись Даша Путешественница, Бивис и Батхед и Сильвестр Сталлоне? В новом ролике от стримингового сервиса Paramount Plus. Если вам этого мало, то вот вам еще деталь: там есть гора с лицом Сильвестра Сталлоне, которая еще и разговаривает. Впечатляюще.

Уолтер Уайт и Джесси Пинкман вернулись и прорекламировали чипсы Popcorners. Насчитали шесть вкусов, однако Туко Саламанка потребовал выпустить и седьмой.

Получается что-то вроде «Во все хорошие».

А здесь весь мир захватили треугольники. Точно такой же формы, как чипсы Doritos – в конце ролика мелькнул даже Элтон Джон.

Современные проблемы требуют современных решений. Крупнейшая автомобильная компания General Motors прорекламировала новый электромобиль от GMC, поездив на нем в разных вселенных от Netflix. Ну а в качестве водителя выступил Уилл Феррелл (заслужил 5 звезд за поездку?).

Если вы любите игру слов, то эта реклама соуса Hellmann для вас. Ну и необычные декорации в виде холодильной камеры и главных персонажей размером с обычные продукты. Персонажи, кстати, подобраны необычные: американский актер Джон Хэм и американская актриса Бри Ларсон. На английском «ham» – «ветчина», а «brie» это сыр бри.

А в конце из створки холодильника на них уставился другой американский актер Пит Дэвидсон. Завершилась реклама шедевральным диалогом Дэвидсона с актерами за приемом пищи:

Дэвидсон: Ребята, вы очень вкусные.

Хэм: Это… Звучит странно.

Хотели боевик? Держите: американский актер Дэнни МакБрайд разъезжает по улице и стреляет усилителями запаха при стирке Downy Unstoppables. Правда, до конца видео удержаться на железном коне не получилось – МакБрайд в стиле Антона Заболотного наткнулся на дерево и свалился на асфальт.

Pringles снова обошлись без звезд и показали, что застрявшая рука в продолговатой упаковке чипс это нормально. Даже у младенца на списке УЗИ.

А вот американский поставщик программного обеспечения Workday в плане звезд постарался на славу: тут и Оззи Озборн, и Билли Айдол, и Пол Стэнли вместе со многими другими, сам ролик выполнен в стиле рок-концерта и подготовки к нему.

В ролике Uber Eats действие происходит в студии звукозаписи. Персонажи записывали разные песни, в какой-то момент дошло даже до того самого «What Does the Fox Say?» (помните же такую, да?). В конце переделали знаменитую песню Haddaway «What Is Love» и вставили туда название нового продукта компании Uber One. Действующим лицам понравилось.

В этой рекламе известный актер Бен Аффлек становится работником Dunkin Donuts, а все приезжающие клиенты при виде Аффлека от неожиданности приходят в ступор. Удивилась даже певица Дженнифер Лопес: «Ты что, собираешься проработать здесь весь день? И захвати мне гляссе, пожалуйста».

Брэдли Купер мило пообщался с мамой в качестве консультанта T-Mobile, компании в области мобильной связи.

Здесь Бен Стиллер предлагает попробовать Пепси без сахара и возвращается в эпизоды некоторых фильмов, в которых он играл. Главный мотив видео – актеры из-за работы научились притворяться, но напиток – вкусный и без этого.

Компания Pepsi выпустила и второй ролик, уже со Стивом Мартином: как и в случае со Стиллером, Мартин рассуждает на тему актерства и в концовке тоже пробует напиток.