В этот промах даже сложно поверить: Сикан из «Шахтера» не забил в пустые, хотя ему никто не мешал
И это при 1:1.
«Шахтер» продолжает удивлять в Лиге чемпионов. В этом туре сыграли 1:1 против «Селтика», хотя могли и победить – но форвард Даниил Сикан решил, что его клуб устроит и ничья.
Сикан вышел на замену на 57-й минуте, после чего Мудрик сразу сравнял счет. А на 71-й Даниил не забил в пустые: Мудрик в контратаке классно протащил мяч в чужую штрафную и выкатил Сикану.
Тот, видимо, решил подработать левой ногой, но получилось так грубо, что мяч прокатился за пределы поля.
Возможно, передача была не слишком удобной: Мудрик отдал немного за спину, но вряд ли это оправдывает обработку Сикана.
В последнем туре «Шахтеру» (6 очков) нужно дома обыгрывать «РБ Лейпциг» (обыграл «Реал» и набрал 9 очков), чтобы прорваться на второе место. От немецкой команды отставали бы и в случае победы в Шотландии – может, это хоть немного утешит Сикана.
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- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Селтик Парк»
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Селтик –
Харт, Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тэйлор, Хакшабанович (Маэда, 65), О`Райли, Хатате (Тернбулл, 84), Абада (Форрест, 66), Якумакис, Фурухаси (Муй, 65).
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Шахтер –
Трубин, Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Мудрик (Петряк, 90), Степаненко, Судаков (Кривцов, 90), Бондаренко, Зубков, Траоре (Сикан, 57).
- Предупреждения:
- Матвиенко (31), Бондарь (50), Степаненко (56), Зубков (90).
Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol; кадры трансляции
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