В этот промах даже сложно поверить: Сикан из «Шахтера» не забил в пустые, хотя ему никто не мешал

И это при 1:1.

«Шахтер» продолжает удивлять в Лиге чемпионов. В этом туре сыграли 1:1 против «Селтика», хотя могли и победить – но форвард Даниил Сикан решил, что его клуб устроит и ничья.

Сикан вышел на замену на 57-й минуте, после чего Мудрик сразу сравнял счет. А на 71-й Даниил не забил в пустые: Мудрик в контратаке классно протащил мяч в чужую штрафную и выкатил Сикану.

Тот, видимо, решил подработать левой ногой, но получилось так грубо, что мяч прокатился за пределы поля.

Возможно, передача была не слишком удобной: Мудрик отдал немного за спину, но вряд ли это оправдывает обработку Сикана.

В последнем туре «Шахтеру» (6 очков) нужно дома обыгрывать «РБ Лейпциг» (обыграл «Реал» и набрал 9 очков), чтобы прорваться на второе место. От немецкой команды отставали бы и в случае победы в Шотландии – может, это хоть немного утешит Сикана.

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol; кадры трансляции