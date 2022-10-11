9 октября (воскресенье) в чемпионате Молдовы состоялся удивительный матч: в стартовом составе «Шерифа» и «Динамо-Авто» вышел сразу 21 легионер.

Единственный футболист с молдавским паспортом – 30-летний вратарь «Шерифа» Дмитрий Челядник. Заявка выглядела максимально разнообразно: очен-очень много африканцев и игроки из Бразилии, Украины, Греции, Боснии и Таджикистана.

В запасе «Динамо-Авто» нашлось место еще трем юным молдаванам: 17-летний Вадим Шляхтицкий вышел на 70-й минуте, а 18-летние Стамов и Марков (вратарь) остались на скамейке. У «Шерифа» даже на скамейке одни иностранцы.

«Шериф» ожидаемо победил 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Абу Уаттара из Буркина-Фасо. Преимущество скромное, учитывая, что после 10 туров у «Шерифа» 24 очка и традиционное первое место, а «Динамо-Авто» с нулем баллов уверенно идет на последней позиции. Правда, «Динамо» должно замыкать таблицу с 6 очками, но из-за договорняков они начали сезон с минус 6.

На матч против «Шерифа» динамовским легионерам лишний раз настраиваться не пришлось. Во-первых, это тираспольское дерби. Во-вторых, когда себя еще показывать, если не в матче против главной команды лиги.

А где лимит на легионеров?

Его отменили перед началом сезона-2020/21. В прошлом году это помогло «Шерифу» пошуметь в группе Лиги чемпионов (в заявке на ЛЧ 17 иностранцев). Правда, клуб и раньше выходил в еврокубках с полной основой легионеров: никто не мешал выпускать в Европе по 9-11 иностранцев. Так что отмена лимита дома помогла стабилизировать состав и выпускать в чемпионате тех же легионеров, что и в еврокубках.

Раньше в Молдове разрешалось выпускать в старте максимум 8 иностранцев и обязательно одного воспитанника клуба до 21 года. Сейчас полная свобода: убрали слоты и для молдаван, и для молодых игроков.

«Мы переворошили огромный массив данных начиная с сезона-2013/14, когда впервые был введен лимит на U-21, и по сегодняшний день, – объяснял решение президент федерации футбола Молдовы Леонид Олейниченко. – За эти 6 лет через все команды прошли 180 молодых футболистов до 21 года. Из 180 игроков до национальной сборной дошли 17! Только пятеро вызываются в сборную на постоянной основе. Ни один из молодых игроков «Шерифа» не продолжил выступление в клубе после того, как он перестал быть лимитчиком!

За эти 6 лет только пять молодых футболистов стали игроками основного состава своего клуба после того, как им исполнился 21 год – это Александр Бежан, Евгений Кочук, Ион Драган и еще двое. И, скорее всего, они играли бы и без лимита. То есть из 180 игроков только пятеро продолжили играть в основе. Остальные потихоньку выпадали, потому что вместо них брали других лимитчиков».

За легионеров нужно дополнительно платить, а деньги распределяются между теми, кто доверяет местным

Да, ведь чтобы зарегистрировать иностранца, нужно заплатить 100 тысяч лей (около 5 тысяч евро). Для «Шерифа» это небольшая сумма, для бедных молдавских клубов – серьезная. Собранные с таких отчислений деньги затем перераспределяются среди команд, которые используют местных. Поэтому для большинства клубов выгоднее играть с молдавскими футболистами.

Матч между «Шерифом» и «Динамо-Авто» – исключение. Динамовцами владеет турецкое футбольное агентство Pelican, клиенты которого в основном играют в этом клубе (но не только – еще три их габонца выступают, например, вместе с Кокориным в кипрском «Арисе»).

«Шерифу» местные игроки не подходят из-за еврокубковых амбиций клуба.

«Поверьте, найти здесь футболиста даже под Лигу Европы очень сложно, – объяснялся в прошлом году тогдашний тренер команды Юрий Вернидуб. – Хотя я и могу ошибаться. Но возьмем «Реал», сколько там испанцев? Вратарь – бельгиец. И так далее. Гутьеррес и Начо – двое испанцев из 11 игроков. А ведь у них королевский клуб, сильная академия, мощный отбор талантов, да и Испания гораздо больше Молдавии, где живет чуть больше четырех миллионов человек.

Мне все говорят, что у нас не играют молдаване. Да я только за, если появится молдавский футболист уровня ЛЧ, – он будет играть 100%! Но, к сожалению, таких пока нет».

У «Шерифа» легионеры проводят на поле 95% игрового времени, у «Динамо» – 97%. Зато у остальных клубов большинство составляют молдавские игроки (не больше 5 иностранцев).

На Кипре тоже выходят по 22 легионера в старте

Оказалось, молдавский случай не уникальный даже в этом сезоне. Автор Sports.ru Ярослав Сусов уже изучил вопрос, нашел два таких же примера на Кипре и расписал все в своем телеграм-канале.

Приводим отрывок:

«Пафос» – не единственный, кто выпускает 11 легов («Арис» Кокорина тоже такое делает), но именно против «Пафоса» на матчи выпускали по 11 иностранцев «Кармиотисса» и «АЕК» из Ларнаки.

• «Пафос» – «Кармиотисса» (22 лега, Австрия, Словения, Чехия, Бразилия, ДРК, Гвинея, Румыния, Финляндия, Кабо-Верде, Швеция, Словакия, Хорватия, Греция, Суринам, Нидерданды, Кот-Д’Ивуар)

• «Пафос – «АЕК» (22 лега, Австрия, Чехия, Словения, Бразилия, ДРК, Гвинея, Румыния, Финляндия, Кабо-Верде, Швеция, Босния, Сербия, Испания, Португалия, Венгрия, Франция, Израиль, Нигерия).

Знакомых лиц в этих матчах было немного. За «АЕК» выходил серб Ненад Томович («Фиорентина» и сборная Сербии), за «Кармиотиссу» Томаш Губочан (Словакия, «Зенит», «Динамо») и Михал Дюриш (Словакия, «Оренбург»).

Кстати, в запасе у всех трех команд тоже не слишком много киприотов. У «Пафоса» за два матча вышел один игрок из Кипра, у «АЕКа» и «Кармиотиссы» – тоже (правда, в одном матче)».

Фото: fc-sheriff.com; Twitter/pafosfcofficial