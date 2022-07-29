Почти драка в «Торино»: сцепились главный тренер и спортдир. Все из-за трансферов 😢

Может, подъедет Миранчук.

До старта Серии А чуть больше двух недель, клубы сейчас на предсезонных сборах. Не везде они проходят тихо и спокойно. Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти приехал в тренировочный лагерь команды в Австрии – и чуть не подрался с главным тренером Иваном Юричем.

Юрич очень недоволен летней трансферной кампанией клуба – это и стало причиной ссоры. Хуже для обоих, что это попало на видео. Юрич в футболке и шортах, Ваньято – в рубашке. Предположительно, разнимает ссорящихся Марко Пеллегри – начальник команды и отец нападающего Пьетро Пеллегри.

Для тех, кто не понимает итальянский, вот примерный перевод некоторых фраз, которые прозвучали в перепалке Ваньяти и Юрича (по версии cайта Football-Italia).

Ваньяти: «Не смей на меня кричать, я тебя ото всех защищаю!»

Юрич: «Иди ######!»

Ваньяти: «Я всегда защищаю тебя от этого придурка!» (судя по всему, речь про президента «Торино» Урбано Каиро).

Позже Ваньяти извинился за произошедшее: «У нас была дискуссия, вы это увидели. Это не самое приятное зрелище, но такое случается, когда два человека действительно переживают за то, что делают. Понятно, что тренер хочет получить новых футболистов как можно раньше – мы делаем максимум на трансферном рынке.

Мы с Иваном выговорились и обнялись после. Мы два очень честных человека, которые все говорят в лицо. Благодаря таким дискуссиям мы и строим «Торино» в самом лучшем виде. У нас фантастический тренер. И это правда, что нам нужны еще футболисты».

Но из-за видео у Ваньяти могут быть проблемы. Кто же его опубликовал? Сначала все думали, что видео слил кто-то из обслуживающего персонала гостиницы. Позже все-таки установили, что это были игроки молодежной команды, которых пригласили на сборы. Имена не разглашают, но один заснял и выложил в чат, другой переслал знакомым, которые и распространили по соцсетям.

«Торино» остался без лучшего бомбардира и суперзащитника – срыв Юрича легко понять

Спортивный директор не лукавит. Этим летом «Торино» потерял очень много игроков.

Немного контекста:

• Ушедшие игроки забили 27 из 46 голов «Торино» в прошлом сезоне Серии А. Да, сильно больше половины;

• Бремер – основной центральный защитник, статистический монстр и главная звезда команды последних лет. Ушел к соседям в «Ювентус», зато «Торино» получил за него 40 млн евро – рекордная продажа в истории клуба;

• Белотти – лучший бомбардир сезона и главный нападающий команды с 2015-го. Он ушел свободным агентом. На его место никого до сих пор не нашли.

• Побега, Брекало, Пьяца, Прат, Мондрагора и Фарес были в «Торино» в аренде. Побега вернулся в «Милан», где, возможно, займет место Кессиэ в центре поля. Мандрагора вернулся в «Юве» и сразу ушел в «Фиорентину».

Для Брекало – второго бомбардира команды – нашли замену. В аренду из «Марселя» пришел Неманья Радоньич, который прошлый сезон провел в аренде в «Бенфике» (11 матчей, 1 гол).

У Фареса грустная история – латераль пришел в аренду из «Лацио» в январе, но через 2 дня порвал кресты и вылетел до конца сезона. Так и не сыграл за «Торино» ни минуты.

• Потеря Ансальди не такая страшная – аргентинский защитник уже в первой половине сезона чаще выходил на замену, в 2022-м его время еще сильнее сократилось. У Ринкона похожая ситуация, он зимой уехал в аренду в «Сампдорию», там и остался;

• Трансферная кампания «Торино» не особо впечатляет – клуб в основном выкупает игроков, которые уже были в аренде. Например, того же Пьетро Пеллегри, полузащитника Стефано Риччи или вратаря Беришу. Полноценный трансфер пока один – 22-летний краек Брайан Байейе из «Катанзаро» (это третий дивизион).

Football-Italia пишет, что Юрич вспылил как раз из-за пустующих позиций центрфорварда и центрального защитника – нет прямых замен для Белотти и Бремера.

Главная кандидатура в центр защиты – Джейсон Денайер. Бельгиец летом остался без клуба после окончания контракта с «Лионом». Другой вариант – Перр Схюрс из «Аякса».

А вот для усиления атаки вполне может приехать Алексей Миранчук. По информации «Матч ТВ», «Торино» готов заплатить «Аталанте» 9 млн евро. Мы еще зимой писали, что «Торино» – лучший вариант для россиянина.

Фото: globallookpress.com/Spada/Keystone Press Agency