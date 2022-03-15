Юристы забыли подать апелляцию по делу «Сандерленда». Теперь клуб требует с них 20 млн фунтов

Сага Рикардо Альвареса, которая тянется с 2014 года.

«Сандерленд» давно в третьем дивизионе, но продолжает разгребать дела из славного прошлого. По данным Daily Mail, клуб подал в суд на Mishcon de Reya, одну из ведущих юридических фирм Великобритании (юридическая компания года в 2017-м по версии Legal Business Awards).

«Сандерленд» обвиняет юристов в том, что они забыли подать аппеляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу аргентинского полузащитника Рикардо Альвареса и нанесли огромные убытки. Это давняя история, которая берет начало еще в 2014-м.

Перенесемся в прошлое, чтобы понять, в чем там суть.

У «Сандерленда» претензии ко всем: «Интеру», игроку, доктору. ФИФА и CAS позицию английского клуба не приняли

Восемь лет назад «Сандерленд» арендовал Альвареса у «Интера» – с условием полноценного перехода в случае сохранения прописки в Премьер-лиге. Однако уже во втором матче аргентинец сломался, сыграв в том сезоне всего 13 игр. «Интер» это мало интересовало: когда «Сандерленд» финишировал на три очка выше зоны вылета, миланцы пришли за законными 10 миллионами.

Англичане неожиданно отказались платить – мотивировали неразрешенным спором об операции на колене Альвареса (как раз после той самой травмы). Миланцы пошли за правдой в ФИФА – и в 2016-м организация встала на их сторону, «Сандерленд» обязали выплатить 10,5 млн евро.

После этого «Сандерленд» подал апелляцию в CAS, но снова проиграл. Альварес в этот момент тоже не сидел без дела: когда по итогам сезона он оказался не нужен обоим клубам, то подал иск в ФИФА об упущенной выгоде. Организация обязала «Сандерленд» выплатить игроку еще 5,8 млн фунтов.

Именно это решение Mishcon de Reya не оспорили в CAS. Клуб считает, что юристы лишили их возможности вернуть деньги и требуют 20 млн фунтов – 5,8 млн за зарплату Альвареса + 10,5 млн за трансфер (хотя там, казалось бы, уже есть решение аппеляции) + судебные издержки.

Юридическая фирма объясняет, что проблема возникла из-за переезда в новый офис. Они в суете подумали, что апелляция была отправлена. Интересный факт: в компании уверены, что не ответственны за ущерб, так как клуб проиграл бы в любом случае.

Юридический сайт Law360 приводит аргументы фирмы: «Отрицается, что клуб потерял какую-либо реальную или существенную возможность отменить решение ФИФА через механизм апелляции или какой-либо другой. Даже если бы апелляция клуба была рассмотрена CAS, он бы все равно обязал возместить игроку ущерб».

Трансфер Альвареса – в топе худших в истории АПЛ

Альварес – крайне болезненный трансфер для «Сандерленда», который потерял игрока, но в итоге заплатил за трансфер и зарплату. Клуб даже подал иск против клубного врача Иштиака Рехмана, который лечил аргентинца. В прошлом году стороны достигли конфиденциального урегулирования.

Англичане выплатили «Интеру» деньги в 2017-м, что снизило их трансферные возможности. В том же сезоне команда вылетела в Чемпионшип, а затем и в третью лигу. В 2020-м ESPN поставил трансфер аргентинца на третье место в списке худших трансферов в истории АПЛ.

Альварес тоже не блистал: после неудачного опыта в Премьер-лиге его на два сезона приютила «Сампдория», но без особых успехов. Затем он провел сезон в Мексике и в 2021-м завершил карьеру в родном «Велес Сарсфилде» из Аргентины. В 33 года – из-за многочисленных травм.

Карьера Альвареса завершилась раньше, чем суды из-за давно забытого трансфера.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Pier Marco Tacca, Clive Rose