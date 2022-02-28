«В тюрьме был iPad TV». Забаненный Моуринью засел в автобусе возле стадиона – сработало, «Рома» победила на 99-й минуте

А ведь когда-то Жозе обходил бан в ящике для белья.

Жозе Моуринью никогда не устанет выдавать представления – португалец делает шоу, даже не заходя на стадион. На выездной матч со «Специей» тренер не мог попасть из-за двухматчевой дисквалификации. Точнее, был вариант с вип-ложей, но разве Жозе нужны такие легкие пути?

Он решил помочь команде с помощью автобуса. Речь не о тактике, а о настоящем автобусе, припаркованном возле стадиона хозяев. «В тюрьме был iPad TV», – написал тренер вратарей «Ромы» Нуну Сантуш, поделившись тем, как Жозе смотрел транлсяцию матча.

Видимо, в такой обстановке Моуринью было комфортнее связываться со штабом, чтобы выдавать инструкции по ходу игры.

Правда, победа все равно получилась непростой. «Рома» с 45-й минуты играла в большинстве, четыре раза попала в каркас ворот, но забить победный получилось только с пенальти на 99-й минуте. С 11 метров не промахнулся Тэмми Абрахам.

Это первая победа «Ромы» в пяти последних матчах. Команда поднялась на шестое место, теперь отставание от четвертого «Ювентуса» составляет 6 очков (тройка лидеров ушла далеко вперед). «Специя» же в четырех очках от зоны вылета – и вдесятером давала бой команде Жозе. Безвыигрышная серия римлян прервана.

За что дисквалифицировали Моуринью? Сымитировал телефонный разговор – это отсылка к Кальчополи

В матче с «Вероной» (2:2) Моуринью не понравилась работа арбитра Луки Пайретто: в компенсированное время он показал Луке жест, имитирующий телефонный звонок.

За это, а также крики на судью, Моуринью быстро поймал удаление и дисквалификацию на две игры. Почему Жозе показал именно телефон? В соцсетях, кажется, уловили намек. Отец Пайретто – бывший судья, попавшийся на Кальчополи. Пьерлуиджи Пайретто в 2006-м уже отошел от судейства, но работал заместителем председателя судейского комитета УЕФА. Расследование показало, что Пайретто регулярно созванивался с президентом «Ювентуса» Лучано Моджи.

Моуринью уже обходил дисквалификацию хитростью. Вы же помните историю с ящиком для прачечной?

Окей, переносимся в 2005-й. Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов против «Баварии» Моуринью (тогда тренера «Челси») дисквалифицировали на оба матча – за неподобающее поведение в ответной игре против «Барселоны» в 1/8 финала (счет – 4:2). Он не мог общаться с командой, не мог пройти в раздевалку и подтрибунное помещение. Вип-ложа – пожалуйста. Но вы уже знаете, как Жозе к ней относится.

В вечер первого матча с «Баварией» Моуринью на трибунах не обнаружили. Зато его помощник Руй Фария сидел в шапке, натянутой так, чтобы не было видно уши – по предположению всех английских медиа, так прятали запрещенный наушник. А тренер вратарей Сильвиньо Лоуро подозрительно часто бегал в раздевалку и возвращался с кусочками бумаги.

«Челси» и Моуринью долго и старательно уходили от ответов на вопросы об этой истории. Но в 2019-м Жозе рассказал все в интервью beIN Sports:

«Да, я правда был в ящике. Не помню, как пришла эта идея. Мне нужно было находиться рядом с игроками, и я сделал это. Я пришел в раздевалку днем. Был там примерно с 12:00, а матч начинался не раньше 19:00. Меня никто не видел, я сидел в раздевалке и ждал приезда команды.

Проблема одна – как выйти со стадиона. Наш администратор Стюарт положил меня в этот большой металлический ящик. Крышка была чуть приоткрыта, так что я мог дышать. Но когда Стюарт вышел из раздевалки, за ним пошли сотрудники УЕФА. Тогда он закрыл ящик. Я не мог дышать! Когда он наконец открыл крышку, я чуть не умирал. Серьезно».

«Челси» выиграл 4:2 (и потом прошел в полуфинал), так что все прошло идеально.

Фото: globallookpress.com/www.imagephotoagency.it via www./www.imago-images.de; Gettyimages.ru/ Stuart Franklin, Ben Radford; instagram.com/nunosantosgkcoach