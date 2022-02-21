Футболистка Новой Зеландии (и «Ливерпуля») оформила идеальный хет-трик Платини за 36 минут – правда, в свои ворота

В соцсетях девушку поддержали.

В воскресенье защитнику женской сборной Новой Зеландии Мейкале Мур покорилось редкое, но грустное достижение: уже к 36-й минуте она оформила хет-трик из автоголов в игре против США.

Мур забила правой, левой и головой, легенды сборной США ее поддержали

Команды встретились на товарищеском турнире SheBelieves Cup. Мур погрузилась в кошмар со старта: уже на 5-й минуте футболистка «Ливерпуля» (подписала контракт в 2020-м) с лету отправила мяч в ворота правой ногой, а еще через минуту срезала головой после подачи в штрафную. Третий гол от нее влетел на 36-й – замкнула прострел, но уже с левой. Не напоминает идеальный хет-трик Платини: обеими ногами и головой? Такое название хет-трик получил по мотивам шоу французской легенды на Евро-1984 – Платини забил Югославии правой, левой и головой, вытянув победу 3:2.

Not great 😬 New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴 (via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE — OddsChecker (@OddsCheckerUS) 20 февраля 2022 г.

На 40-й Мур заменили, а американки во втором тайме забили еще два – правда, уже своими силами. После игры девушке посочувствовала двукратная чемпионка мира в составе сборной США Али Кригер.

«Я рада, что американская сборная смогла повести 3:0 в игре с Новой Зеландией, но я должна сказать, что сердцем нахожусь сейчас рядом с Мур. Футбол – красивая игра, но иногда она может быть с тобой жестокой. Сегодняшний матч никоим образом не определяет ее как игрока. Мне трудно представить, какое давление она сейчас испытывает, но надеюсь, что с ней все в порядке», – написала Кригер в твиттере.

Легенда сборной США Карли Ллойд ей ответила: «Полностью согласна ❤️».

Мур играет в Европе с 2017-го и общается с Клоппом

У 25-летней Мур 48 матчей за Новую Зеландию – дебютировала в 2013-м и сыграла на ЧМ-2015. А вот ЧМ-2019 пропустила из-за травмы ахилла, которую получила на тренировке сборной. Через 15 месяцев она восстановилась и подписала контракт с «Ливерпулем», а вообще в Европе играет с 2017-го – выступала за «Кельн» и «Дуйсбург».

Вне футбольного поля девушка борется за права ЛГБТ, привлекая к этому Юргена Клоппа. После разговора с Мур для официального канала клуба в ютубе немца даже номинировали на премию British LGBT Awards – ежегодную награду, которая вручается людям и организациям, продемонстрировавшим выдающуюся приверженность ЛГБТ-сообществу.

Клопп попал в номинацию «Союзник-знаменитость» – немец призывал фанатов воздержаться от гомофобных кричалок и поддерживал акцию Rainbow Laces. Церемония награждения состоится в Лондоне 24 июня.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Mark J. Terrill; globallookpress.com/HAYDEN NEWBEGIN