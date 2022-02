Футболистка Новой Зеландии (и «Ливерпуля») оформила идеальный хет-трик Платини за 36 минут – правда, в свои ворота

В соцсетях девушку поддержали.

В воскресенье защитнику женской сборной Новой Зеландии Мейкале Мур покорилось редкое, но грустное достижение: уже к 36-й минуте она оформила хет-трик из автоголов в игре против США.

Команды встретились на товарищеском турнире SheBelieves Cup. Мур погрузилась в кошмар со старта: уже на 5-й минуте футболистка «Ливерпуля» (подписала контракт в 2020-м) с лету отправила мяч в ворота правой ногой, а еще через минуту срезала головой после подачи в штрафную. Третий гол от нее влетел на 36-й – замкнула прострел, но уже с левой. Не напоминает идеальный хет-трик Платини: обеими ногами и головой? Такое название хет-трик получил по мотивам шоу французской легенды на Евро-1984 – Платини забил Югославии правой, левой и головой, вытянув победу 3:2.

Not great 😬 New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴 (via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE