Джесси Лингард – новый король Ваканды
Полузащитник «МЮ» вдохновился новым фильмом Marvel.
«Черная Пантера» – новый фильм в киновселенной Marvel. Главные события ленты происходят в Ваканде, вымышленной африканской стране, скрытой от внешнего мира. Именно Вакандой правит Черная Пантера.
Скрещенные на груди руки – особое вакандийское приветствие.
Джесси Лингард сыграл в этом сезоне АПЛ 24 матча, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.
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