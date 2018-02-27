Джесси Лингард – новый король Ваканды

Полузащитник «МЮ» вдохновился новым фильмом Marvel.

«Черная Пантера» – новый фильм в киновселенной Marvel. Главные события ленты происходят в Ваканде, вымышленной африканской стране, скрытой от внешнего мира. Именно Вакандой правит Черная Пантера.

Скрещенные на груди руки – особое вакандийское приветствие.

Джесси Лингард сыграл в этом сезоне АПЛ 24 матча, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.