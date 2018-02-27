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    Джесси Лингард – новый король Ваканды

    Теги премьер-лига Англия Джесси Лингард Манчестер Юнайтед

    Полузащитник «МЮ» вдохновился новым фильмом Marvel. 

     

    The New King Of Wakanda 🤴🏽🙅🏾‍♂️ #BlackPanther2 #KingLingz

    Публикация от Jesse 🔱 (@jesselingard)

    «Черная Пантера» – новый фильм в киновселенной Marvel. Главные события ленты происходят в Ваканде, вымышленной африканской стране, скрытой от внешнего мира. Именно Вакандой правит Черная Пантера.

    Скрещенные на груди руки – особое вакандийское приветствие.

    Джесси Лингард сыграл в этом сезоне АПЛ 24 матча, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

    Погба и Лингард отпраздновали гол в стиле героев «Черной пантеры»

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