Почему на стадионах Москвы нет крыш и обогрева трибун? Ха-ха-ха

После снежного матч ЦСКА – «Ростов» Георгий Черданцев возмутился:

«Когда Илья Геркус был президентом «Локомотива», он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на «РЖД Арене». По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить.

Один-единственный стадион с крышей (в Петербурге) в стране, которая играет в футбол зимой, – это, конечно, уму непостижимо».

После морозного матча «Локомотив» – «Урал» (3200 зрителей в минус 13, но по ощущениям минус 20) и теплой игры «Зенит» – «Пари НН» (25 тысяч на отапливаемых трибунах, хотя погода на улице не отличалась от Москвы) к посту Черданцева можно добавить еще один вопрос.

Почему все новые арены не оборудовали обогревом?

Разбираемся.

«Спартак»: крыша дорогая, не выдерживает снег; обогрев запрещен законом

«Спартак» принимал «Крылья» в выходные в схожих условиях с «Локо» – минус 11,5. В ноябре у Леонида Федуна спросили, почему он построил стадион без крыши.

«В свое время я посчитал, что для меня это очень дорого. Возвести крышу тогда – удвоить стоимость стадиона (14,5 млрд рублей в 2014-м – Sports.ru), а таких средств у меня не было. Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходило по 45 тысяч зрителей», – объяснил бывший владелец.

По его словам, построить крышу на существующем стадионе – возможно, но все упирается в деньги и сроки: «Играть во время строительства нельзя – на стадионе будут стоять башенные краны, которые должны укладывать эту крышу. «Спартаку» нужно быть готовым сыграть один сезон на другом стадионе, а может быть, и больше».

В 2021-м Федун уже высказывался про реконструкцию арены и затрагивал тему крыши. Тогда он снова говорил про деньги, но называл другую сумму – не x2 к стоимости стадиона, а 1/7 часть: «Если есть спонсор, который готов выделить 2 миллиарда рублей на реконструкцию, мы готовы этот вопрос рассмотреть». Также он объяснял, что ни один вариант крыши не выдержит снеговой нагрузки: «Когда пойдет снег, ее надо складывать».

Высокая стоимость, перспектива долгой стройки и бессилие крыши перед снегопадами (на самом деле Федун преувеличил проблемы – ниже разберем это) не останавливают новых боссов. Осенью 2023-го гендиректор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб изучает возможность сооружения легкой крыши над «Открытие Банк Ареной».

За строительство стадиона «Спартака» отвечал брат Леонида Федуна – бывший военный врач Андрей. В 2013-м журналисты спросили его про обогрев трибун. «Обогрева не будет, – ответил младший Федун. – Российское законодательство не предусматривает возможности сделать газовый обогрев».

В 2021-м ситуацию прокомментировал Леонид Федун. По его версии, установить обогрев хоть и сложно, но возможно: «Кроме того, нужно думать о системе обогрева – либо кресел, либо системе инфракрасного обогрева. Возникнет большая проблема при согласовании с пожарными службами, но мы будем этим заниматься».

Система инфракрасного подогрева (когда тепло идет от больших раскаленных экранов) бывает двух видов: на электричестве и на газу. На территории СНГ есть две арены открытого типа, на которых установлено такое оборудование. В обоих случаях инженеры выбрали газ, одна из арен несколько лет принимает матчи РПЛ. Еще одна арена в РПЛ обсуждает газовую систему (обо всем этом – ниже).

Законодательный запрет – не совсем правда. Впрочем, как и якобы проблемы с крышей – про это тоже поговорим.

«Динамо»: закрывать крышу долго, против нее футболисты; в обогреве нет смысла, он дорогой и сломает освещение

«ВТБ Арену» открыли в 2019-м, а возводили (вместе со стадией проектирования и сносом старого стадиона) почти 10 лет.

Базовые вещи были понятны давно – еще в 2011-м руководитель проекта по строительству Андрей Перегудов сказал, что крыши не будет: «Отказались по нескольким причинам. Практика раздвижных крыш показывает, что такая крыша обычно стоит неподвижно в одном из крайних положений: либо открытой, либо полностью закрытой. А перевести ее из одного положения в другое занимает до полсуток. Избавившись от крыши, мы уменьшим и высоту сооружения с 72 до 65 метров, и его стоимость».

Еще один аргумент Перегудова – мнение футболистов. «Они говорили нам, что больше любят играть на открытом воздухе, чем под крышей», – заявил главный строитель.

Можно подумать, что это шутка, но нет. Спустя четыре года версию о футболистах, которые против крыши, озвучили на презентации проекта стадиона. «При планировке учитывались мнения наших ведущих спортсменов. К примеру, футболисты попросили нас не делать закрытую крышу, и мы откликнулись на эту просьбу», – сообщил представитель строительной компании.

С обогревом все не так однозначно. В 2011-м Перегудов рассказывал: «Естественно, кроме подогрева поля будет работать и обогрев трибун». В 2014-м он не отказывался от своих слов и дважды подчеркивал, что обогреву – быть: «Могу обрадовать болельщиков – у нас будет обогрев над всеми трибунами. Он позволит обеспечить зрителям любой категории комфортную температуру и комфортный режим даже в самую холодную погоду. Еще раз повторю, – болельщики неоднократно задавали этот вопрос, – обогрев на стадионе есть над всеми трибунами».

Через год что-то пошло не так. Обогрев вроде устанавливали, а вроде нет: «Сейчас мы делаем основу для того, чтобы на трибуны при необходимости можно было добавить механизмы обогрева, но вопрос об их установке решается».

Причина? Строители поняли, что обогрев работать не будет, да и вообще не нужен: «Дело в том, что любые технические решения на всех зрительских местах серьезно температуру не поднимут. Поэтому нужно понять, насколько целесообразно ради трех-четырех матчей устанавливать механизмы обогрева».

Чуть позже Перегудов придумал еще пачку причин, почему обогрева на «Динамо» не будет, и закрыл вопрос: «Сегодня ни на одном стадионе в России нет обогрева. Это дорогое удовольствие, учитывая, что в по-настоящему холодную погоду проходят три-четыре матча в году. Изначально была запроектирована система с использованием инфракрасного излучения, которая должна излучать тепло сверху. Но специалисты по акустике и свету утверждают, что размещение обогревателей на конструкциях кровли приведет к тому, что системы отопления помешают размещению и работе систем звукоусиления и спортивного освещения».

Вскоре в распоряжении агентства новостей «Москва» оказался документ на поставку кресел для арены. Контракт стоимостью 16 миллионов долларов предусматривал установку сидений нескольких марок, часть из них – для вип-зоны – была с системой подогрева.

«Лужники»: крыша стоит как весь стадион; обогрев дорогой, небезопасный и вообще в футбол играют только полгода

На БСА от обеих систем отказались сразу.

«Крыши не будет, потому что стоимость ее возведения сопоставима со строительством нового стадиона. Около трех миллиардов рублей будет стоить только сама крыша, это без дальнейшей ее функциональной деятельности», – заявил в начале реконструкции руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Бочкарев преувеличил – на три миллиарда новые «Лужники» не построишь. Например, реконструкция обошлась в 26,5 миллиарда. Но смысл понятен: крыша – это дорого.

Обогрев не планировали по той же причине. «Во-первых, он значительно увеличивает стоимость самого стадиона», – объяснил тогда еще зам мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Затем чиновник озвучил еще пару аргументов: «Во-вторых, он может негативно отразиться на безопасности объекта. И в России в футбол играют всего шесть месяцев в году, поэтому тратить деньги на обогрев трибун экономически нецелесообразно».

Похожее говорил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: «Есть большие сложности с согласованием. Обогрев трибун делается с газовыми горелками, и сложно согласовать, провести газ для такого количества людей. Можно посетовать на архаичные строительные нормы, но мы даже не заходили на эту историю.

Во-вторых, в «Лужниках» большое расстояние от обогревателей до трибун – все это выльется в огромные эксплуатационные затраты и расход энергии. Во-третьих, обогрев трибун – не то, за что сильно борются большие стадионы. При походе на стадион люди понимают, что посещают уличное развлечение, тут нет гардероба, чтобы снять верхнюю одежду. Обогрев добавляет комфорта, это хорошая фишка, но если посмотреть на затраты и сравнить с отдачей, то большой проблемы нет. Отказ лежит в области здравого смысла».

Звучит логично, но есть нюансы:

🔥 систему обогрева в «Лужниках» все-таки установили, но в вип-секторе;

🔥 еще в 2009-м управляющий БСА Олег Григорян говорил, что подогревать реально в том числе обычные места: «Есть специальные сидушки с подогревом, которые можно предлагать в холодное время года. Раньше такие сидушки с подогревом не были распространены, но я знаю, что они используются, абсолютно безопасны, работают по принципу неводяных грелок»;

🔥 один стадион в России установил газовое отопление, еще один – в процессе, и это даже не главные арены страны.

ЦСКА: крышу обещали, но забыли; обогрев планировали, не сделали, потом хотели снова, сейчас идет согласование

«ВЭБ Арена» – не меньший долгострой, чем «Динамо». Первый камень заложили в 2007-м, первый матч провели в 2016-м.

За год до открытия Евгений Гинер говорил, что конструкция предполагает выдвигающуюся крышу: «Однако ее мы будем делать уже вторым этапом, все-таки это дополнительные 30 миллионов долларов расходов. Но когда появятся деньги, обязательно займемся крышей».

В 2019-м выяснилось: крыши никогда не будет. «Ее построить невозможно», – рассказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

В тот же год в заочную дискуссию с ним вступил глава РПЛ Сергей Прядкин. Комментируя очередные холодные матчи в декабре, Прядкин сказал, что «конструктивные особенности арены позволяют ЦСКА оснастить арену крышей».

Кто прав? Источник Sports.ru, близкий к ЦСКА, утверждает, что Бабаев: «Крышу построить невозможно. Для этого нужно сносить стадион и строить новый. Это не вопрос денег или чего-то еще, просто это нереально».

В том же интервью, где Гинер обещал конструкцию под крышу, которую забыли, он рассказывал: «На крыше поставят специальные установки, как в Англии, которые должны давать тепло».

Стадион открылся без «специальных установок» и поразил болельщиков холодом. На встрече с руководством они жаловались, что на трибунах промозгло даже весной, а во время сбора идей по улучшению стадиона в топ-3 вошли обогрев трибун и утепление подтрибунных помещений.

Роман Бабаев услышал пожелания, но в 2017-м решения не было: «Мы постараемся увеличить количество теплых фуд-кортов. Более сложные технологические решения — обогрев трибун и так далее – в данный момент невозможны из-за ограниченности энергоресурсов, но в долгосрочной перспективе мы что-нибудь придумаем».

В 2019-м идеи появились: «Самое важное – это обогрев. Что касается тепловых пушек – это реально. Если не в этом сезоне, то в следующем может быть сделано».

Но ни в следующем сезоне, ни через сезон, ни даже в 2023-м обогрева не появилось, хотя инсайдер Иван Карпов анонсировал его в этом году: «Уже в 2023 году на «ВЭБ Арене» установят ветрозащиту и обогрев на трибунах».

По информации Sports.ru, ЦСКА действительно занимается вопросом обогрева и планировал установить его в этом году, но застрял на стадии согласования. «У инфракрасных пушек газовая основа. Из-за этого процесс оказался куда более сложным, чем казался изначально – требуется разрешение Мосгаза и так далее. Здесь нельзя просто так взять и нацепить обогреватели. Все безумно сложно, но возможно. Процесс идет», – сообщил источник.

Над медлительностью ЦСКА можно иронизировать, но кейс разрушает сразу несколько мифов:

🔥 система обогрева трибун законная (Андрей Федун говорит, что не предусмотрена законом);

🔥 если сильно хотеть, ее можно согласовать (архитектор Москвы Кузнецов объяснял, что соваться в согласование нет смысла);

🔥 она не мешает работе систем звукоусиления и спортивного освещения (динамовский строитель Перегудов утверждал обратное);

🔥 даже экономный ЦСКА видит в ней смысл (Перегудов, Леонид Федун и чиновник Хуснуллин считали, что незачем возиться с обогревом ради нескольких матчей в году).

«Локомотив»: Геркус хотел крышу, Кикнадзе зарубил; обогрев не планировали, потому что он не сработал бы

«Локомотив» строили во времена, когда было не до крыш – ее не планировали даже на уровне разговоров.

Из клубных боссов про навес над полем впервые заговорил Илья Геркус. В 2017-м он попал на матч Лиги Европы «Копенгаген» – «Локо» и вдохновился датской ареной. Раздвижную крышу на «Паркене» построили через несколько лет после открытия, сдали за полгода, а обошлось все в 15 миллионов долларов (правда, речь про 2000-й).

Геркус планировал совместить конструкцию с закрытием фасадов, через которые на трибуны проникал ветер: «Говорить о том, сколько это дает преимуществ клубу, даже не стоит. Преимущества очевидны. Работы заложены в бюджет 2018 года, обсуждались на последнем совете директоров и были одобрены. Так что первый шаг сделан, теперь нужно пройти весь путь».

По словам президента «Локо», реконструкция обошлась бы в один-два миллиарда рублей и уложилась бы в зимнюю паузу.

В декабре 2018-го Геркус опубликовал эскизы будущей крыши, а через несколько дней ушел из клуба. Новый президент Василий Кикнадзе не поддержал проект: «Я бы тоже хотел, чтоб была крыша. Но финансирование для решение этой задачи исчисляется миллиардами, и не двумя-тремя. Сумеем определиться с источником финансированием – можно будет это сделать. Но пока его нет».

На днях Геркус рассказал, что, кроме нескольких вариантов эскизов, новому руководству перешла предварительная смета реконструкции: «Новая администрация, как я понял, отложила решение вопроса. А потом уже стало неактуально, либо про проект вообще забыли. И тема как-то тихо умерла».

Перед историей с крышей Геркус изучал технологии обогрева трибун, но крыша оказалась лучшим решением. О том, почему обогрев не сработал бы на стадионе «Локо», бывший президент «Локо» рассказал Sports.ru: «Вариант с газовым обогревом мы рассмотрели, но отмели как чрезвычайно сложный и дорогой. Необходимо было проводить сети, строить газораспредительную подстанцию, производить все согласования. Мы бы это не потянули».

– Но при наличии бюджета согласовать газовый обогрев реально?

– Скорее реально, но сложно и долго.

Случай «Локо» – грустный. Российский стадион никогда не был так близок к крыше, не считая арену в Петербурге. Но расчеты Геркуса, хоть они ни к чему не привели, тоже разрушают мифы:

🔥 крыша – это не так дорого. Например, в свежем интервью Геркус говорит про 10% к смете всего стадиона (Леонид Федун оценивал в x2);

🔥 крышу можно построить быстро – даже за зимний перерыв (Федун говорил, что придется минимум на сезон уехать на другую арену);

🔥 крыша – это не убыток, а бизнес-проект, потому что ведет к приросту посещаемости, а зимой на стадионе можно проводить концерты, елки и все, что угодно (Перегудов говорил, что отказ от крыши позволил сэкономить);

🔥 и еще раз: газовый обогрев не запрещен законом.

«Краснодар»: крышу не планировали из-за теплого климата, обогрев работает

«Если уж государство решило к ЧМ строить стадионы в северных городах, то надо строить с крышей. Это намного дороже, но иначе лучше вообще не строить, так как это бесполезно. Весна и осень по погоде в России не поменяются. Стадион без крыши в Нижнем, Саранске, Екатеринбурге, Казани – плохо вложенные деньги».

Это цитата Сергея Галицкого из 2013 года. Свой стадион он построил без крыши над полем (над трибунами – есть), но в Краснодаре она не нужна. Зимой в городе чаще идет дождь, чем снег, а средняя температура декабря, января и февраля – плюсовая. Но даже в таком климате «Краснодар» установил систему обогрева трибун. Причем сначала она появилась на стадионе академии в 2011 году.

«Из-за небольших размеров обогрев происходит очень интенсивно, поэтому даже в самую ветреную и морозную погоду там жарко сидеть в застегнутой куртке», – описывала впечатления корреспондент «СЭ».

В 2016-м система заработала на главном стадионе. Для этого по периметру крыши разместили 28 обогревателей, в каждом – по 8 инфракрасных ламп (в сумме – 168 ламп).

По версии компании CARLIEUKLIMA, которая изготавливала оборудование (проектные и монтажные работы проводило ООО «Промэнергогаз»), благодаря обогреву температура на трибунах в среднем повышается на 10 градусов. «СЭ» писал про 7-8 градусов при отсутствии сильного ветра. «Но даже с ним, хоть и несильно, тепло все же чувствуется», – делилась корреспондент.

Андрей Федун говорил, что в России газовое отопление трибун не предусмотрено законом. На чем работают инфракрасные излучатели в Краснодаре?

На сжиженном газе.

Sports.ru не удалось пообщаться с руководством стадиона в Краснодаре и выяснить, как работает система и насколько долго ее согласовывали.

Но выводы очевидны:

🔥 газовый обогрев реально согласовать (кстати, он установлен и на арене «Зенита»);

🔥 обогрев может повысить температуру на 7-10 градусов (Перегудов говорил, что серьезно поднять не может);

🔥 простите за запах лука, но там, где думают о зрителях, обогрев поставили – речь не только про стадион «Краснодара», но и про арены «Реал Мадрида», «Аякса», «Фенербахче» и еще десятка клубов в Европе (Кузнецов говорил, что обогрев – не то, за что борются большие стадионы).

Бонус: еще один знакомый стадион, где установили газовое отопление

Первый стадион с обогревом трибун в СНГ – «Донбасс Арена».

Установку системы в Донецке рассматривали еще в начале строительства, но быстро от нее отказались. «Это случилось из-за неразрешимых, как тогда казалось, сложностей в согласовании проекта и государственными инстанциями», – объяснял технический директор «Донбасс Арены» Вадим Гунько.

Новый импульс проект получил с приходом на пост генерального директора стадиона Александра Атаманенко. Тот убедил владельца «Шахтера» Рината Ахметова, что в обогреве есть смысл.

«Обогревать трибуны открытой арены можно с помощью систем инфракрасного обогрева электрического или газового типа, и первоначально рассматривались оба варианта, – продолжал Гунько. – Но от электрического пришлось отказаться по нескольким причинам. Во-первых, на данный момент не существует электрических инфракрасных обогревателей, которые могли бы обеспечить нагрев поверхности на столь удаленном расстоянии – до 45 метров от трибун до крыши. Во-вторых, общая электрическая мощность такой системы в два раза больше отпущенной стадиону по техническим условиям мощности. Проще говоря, нам пришлось бы построить еще одну крупную городскую подстанцию».

В Донецке остановились на инфракрасном газовом обогреве, который заказали немецкой компании Schwank GmbH. Среди ее клиентов – Coca-Cola, Nestle, BMW, United Airlines и другие мировые гиганты, а оборудование немцев установлено на стадионах «Челси», «Реал Мадрида», «Фейеноорда» и «Фенербахче».

Проектирование и согласование длились около двух лет. Реализация заняла год – при поддержке Schwank систему устанавливала украинская компания. К открытию стадиона в 2009-м не успели – идею одобрили за год до этого, но уже в 2011-м она была готова.

Тест провели на матче с киевским «Арсеналом» 2 декабря. За пределами арены в тот день было плюс 4, на трибунах – сильно теплее. «В среднем разница в температуре на стадионе и за его пределами составляет 12 градусов, – рассказывал Александр Атаманенко. – Но возможно сделать еще теплее, мы включаем систему за три часа до матча».

По словам Атаманенко, обогрев получился экономичным: «Если посчитать, что он работает 5 часов – с момента открытия гейтов, то при текущих ценах на газ, которые для предприятий весьма не низкие, себестоимость – 1 гривна на человека».

В 2011-2012 годах за один евро давали около 10 гривен. Получается, себестоимость обогрева – 10 центов на место и 5000 евро на весь 52-тысячный стадион. Звучит невероятно, но в другом интервью Атаманенко говорил о еще меньше сумме – 5 центов на место.

В Донецке особо гордились даже не себестоимостью, а технологичностью системы. Она состояла из 550 горелок по 49 килограмм и была разбита на 24 сектора, что позволяло включать и выключать каждый сектор по отдельности. «Например, если какой-то сектор не занят, мы можем не включать обогрев в этом секторе, экономя газ. Кроме того, есть возможность включения обогревателей через один. Таким образом мы можем уменьшить тепловой поток в два раза. Это актуально, когда температура в районе плюс 10», – объяснял Вадим Гунько.

Журналист «Советского спорта», побывавший в те годы на «Донбасс Арене», писал: «Что ж, остается надеяться, что инфракрасный газовый обогрев появится и на российских стадионах. Раз у Украины нет проблем с такой технологией, то у России и подавно их возникнуть не должно».

В каком-то смысле обогрев действительно появился.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Виталий Тимкив, Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Антон Денисов; /Laurence Griffiths; ФК «Локомотив»; ПФК ЦСКА Москва