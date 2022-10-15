Тимур Журавель хочет посетить все 64 матча ЧМ-2022 и попасть в книгу Гиннесса. Как у него это получится?

Спросили у комментатора.

На днях «Матч ТВ» опубликовали загадочное промо: «До конца года Тимур Журавель станет первым человеком на планете, сделавшим это. И войдет в книгу рекордов Гиннесса».

Интрига разрешилась на следующий день: канал объявил, что комментатор посетит все игры чемпионата мира, а следить за этим можно в проекте «Здесь был Тимур» и телеграм-канале Тимура.

До турнира в Катаре покрыть все матчи ЧМ действительно было нереально: мешали расстояния между стадионами. В 2022-м все сильно компактнее, но к идее все равно появились вопросы.

Как быть с третьим туром, когда два матча начинаются одновременно? Сколько футбола успеет посмотреть Журавель? И вообще ради чего все это?

Головин выяснил подробности у Тимура.

Журавель будет смотреть по 30 минут каждого матча, а путь между самыми удаленными стадионами преодолеет за час

– Как появилась идея?

– В 2020-м толпой комментаторов мы поехали на «Кубок Матч Премьер», где участвовали клубы РПЛ. В выходной устроили челлендж: решили проверить, за сколько времени объедем все стадионы чемпионата мира. Некоторые тогда еще не были достроены. В итоге потратили на это 3,5 часа, я еще записал веселый влог.

Где-то между пятым и седьмым стадионом мы с Ромой Трушечкиным, Димой Шнякиным, Нобелем, Геной [Геничем] шли и обсуждали: «Так посетить все матчи будет проще простого». Сказали в полушутку и забыли.

Потом я прокинул эту шутку на работе, и разные начальники сказали: «А что, если серьезно это сделать?» Совместно решили, что надо попробовать.

– Главный вопрос: как ты посетишь все матчи, если в третьем туре по два матча начинаются в одно время?

– Это проблема, но в случае с Катаром не такая большая. Я буду смотреть по 30 минут. Сначала 30 минут первого матча, за 45 минут перееду на другой стадион, там посмотрю финальные полчаса второй игры. Так зачекинюсь везде. Хотя думаю, что времени на переезды понадобится даже меньше. Если буду понимать, что нужно больше времени, посмотрю меньше футбола.

– Ты изучал логистику или сейчас назвал цифры из головы?

– Пока изучал ориентировочно. Я хочу, чтобы не пропала свежесть впечатлений, поэтому буду разрабатывать маршрут почти онлайн – планировать новый день с вечера или вообще с утра, а не за три недели. Я хочу узнавать логистику вместе со зрителями: снимать и быстро показывать.

Но, по сути, на турнире только один удаленный стадион – на севере. Остальные находятся как будто в пределах ТТК. Доехать с одного на другой – как перебраться с «Динамо» в «Лужники».

– Согласен, а про «Аль-Байт» на севере как раз есть вопрос. 29 ноября на «Халифе» в Дохе в 18:00 начинается матч Эквадор – Сенегал. В это же время на «Аль-Байт» сыграют Нидерланды и Катар. Между стадионами 52 километра. Точно успеешь?

– Думаю, проеду за час. То есть из 60 минут футбола (изначальный план: 30+30 минут – Sports.ru) пожертвую еще 15 минутами.

– А пробки и досмотры перед входом на трибуну?

– По ходу игры на дорогах и перед стадионом пусто.

Хорошо, пусть при самом сложном раскладе у меня останется по 10 минут от каждого матча. Но все равно раньше так не могло быть. Ты не мог посмотреть все игры живьем. Сейчас – хоть немного, но можно. И мои переезды – тоже часть контента. Вдруг я сорвусь, вдруг подверну ногу на 60-м матче и не смогу дойти до стадиона. Тоже сюжет.

– То есть переезды будешь фиксировать на видео?

– Я пытался уложить в голове, что это будет за жанр. Мне кажется, с одной стороны это дневник дня сурка. Жизнь человека, который в 10 утра уходит на футбол, а в 2 ночи возвращается. Посещает за день по четыре стадиона (в первых двух турах матчи будут начинаться в 13, 16, 19 и 22 часа по Москве – Sports.ru).

С другой стороны – каждый момент уникальный. Новые матчи, новые стадионы, новый антураж. Хочется зафиксировать все нюансы, найти необычную деталь.

– При этом ты особо не увидишь сам футбол.

– Это немного смущает. Такой парадокс: решение задачи не означает, что я получу впечатления, которые получает зритель или комментатор от футбола. Но я решил, что уникальность затеи важнее, чтобы посмотреть от и до все матчи.

С матча на матч Журавель будет ездить на машине и метро, а между ближайшими стадионами пойдет пешком

– В каком формате будет выходить твоя программа?

– Можно назвать дневником или спецрепортажем. Короче, ежедневный отчет о том, чего мне это стоило.

Канал хочет получать фрагменты видео в конце игрового дня и выдавать в эфир наутро. Идея диджитал-департамента – почти онлайн. Чтобы я постоянно делал включения, бросал несколько видосов за день.

Что-то сделаю для своего ютуба – раз в неделю буду суммировать впечатления.

– Ты придумал аттракционы для переездов между стадионами – например, перемещаться на разных видах транспорта или бегом?

– Да, прикинул несколько вариантов: такси, машина, которую мы арендуем, метро и пешком. Особенно интригует вариант перехода пешком. Есть два стадиона, между которыми 6 километров. Это час ходьбы. Между матчами первого тура – по три часа перерыва, поэтому как раз укладываюсь.

– Что ты будешь делать на матчах?

– Мы придумали вариант чек-ина. Долго обсуждали и сошлись на фанатской традиции. Оказавшись в другом городе, болельщики обклеивают столбы стикерами. Почти так будет и в моем случае. Мы изготовили целую партию – 100 штук – наклеек с моей физиономией и надписью «Здесь был Тимур».

На наклейке есть свободное поле, чтобы вписать в него оригинальное впечатление от каждого матча. Клеить буду на стол.

– Какой стол?

– На каждом матче у меня будет фиксированное место. Это страхует от непопадания на стадион.

Другие журналисты должны получать дополнительный билет на каждую игру, у них могут быть отказы. То есть обычная – даже самая крутая аккредитация на турнир – дает право пройти только на территорию стадиона и в пресс-центр, но не дает возможность занять место на медиа-трибуне. Поэтому пишущие журналисты получают дополнительный билет.

С телевизионщиками немного по-другому: они получают билет на комментаторскую позицию, но комментаторская гарантирована, потому что канал за нее платит. Мы пошли дальше и забронировали специальное место на каждом матче. Один и тот же стол, с которого только нельзя комментировать – он не оборудован микрофоном. На этот стол я хочу клеить наклейку, делая селфи или снимая саму процедуру.

– Стюарды не будут скандалить?

– Канал уже поставил в известность ФИФА, чтобы это не воспринималось как вандализм. Пока отказов не было. Тем более это один и тот же стол, который буду занимать только я.

– Сколько стоит забронировать стол?

– Сумму не знаю.

– Что ты будешь делать на матчах, кроме чик-ина?

– Есть интересная опция – съемки за воротами. Когда ты можешь стоять с камерой за линией поля и снимать игру. У канала есть список матчей, на которых мы такое место получили – где-то на трети или четверти матчей. Эту опция я бы тоже хотел активировать, чтобы разнообразить впечатления, а не только сидеть на медиа-трибуне. Правда, не понимаю, куда в этом случае клеить наклейку – на штангу или в другое место, но по ходу придумаю.

Еще я хотел бы снимать сюжеты как корреспондент, но думаю, что в первые две недели это исключено. Мой сюжет – успеть на все игры. Мы договорились об этом с каналом: антуражные репортажи я просто не успею сделать, пока не появится перерыв в один-два дня между матчами.

Пока моя задача – все время поддерживать акцию контентом. Показать, сойду я с ума или нет от того, что проведу больше времени на стадионах, чем во сне.

Журавель будет не единственным, кто посетит все матчи ЧМ, но канал уже подал заявку в книгу Гиннесса

– «Матч» говорит, что ты будешь первым человеком в мире, который посетит все матчи ЧМ. Это правда?

– Насколько знаю, оргкомитет тоже делает такую акцию. Но не знаю, для кого. После групповой стадии, когда самый ад будет позади, или даже в разгар ада я постараюсь найти этого человека и узнать подробности. Кто он такой и как ему это удается.

Но оргкомитету проще. Вряд ли их акция будет иметь экстремальную форму. Чтобы не рисковать, может, даже машину поставят у стадиона, которая отвезет человека на следующий матч.

Еще я слышал, что подобную историю делает аккаунт «433». Но без подробностей.

– Говорят, что ты попадешь в книгу рекордов Гиннесса. Если есть второй такой человек, то вы вдвоем попадете?

– Не знаю. Анонс «Матча» был сделан в рамках жанра «трейлер», то есть с броским заголовком. Мы точно не знаем, у кого и как все получится. Про оргкомитет и «433» мы узнали буквально недавно. Но даже, если они сделают, я буду единственным нашим, кто посетил все матчи. Если только Нобель не решится.

Ну и какая разница, сколько еще человек сделает? Все равно это считанные люди на Земле.

– Ты будешь подавать заявку в книгу рекордов?

– Она подается с намерением, и мы ее подали. Сейчас она на рассмотрении, но ответа пока нет.

– Ты сказал про Нобеля. Он тоже хочет посетить все матчи?

– Когда мы участвовали в вояже по стадионам на «Кубке Матч Премьер», Нобель был с нами. И тоже говорил, что есть такое намерение. Но тогда мы оба работали на «Матче» и имели в виду аккредитационные мощности. Сейчас Нобель может ходить по билетам, но организационно это очень трудно. Даже просто купить билеты на все матчи – это и затратно, и надо их вообще найти.

На ЧМ-2018 Нобель посетил 18 матчей. Ребята из «Коммент.Шоу» говорили, что если он повторит это в Катаре, то уже будет хорошо. Но, наверное, Нобель настраивается побить этот рекорд.

***

– Посетить все матчи – это что?

– Крутой опыт. Мне казалось, что я все повидал, все поснимал. И вдруг на закате репортерской карьеры обломалась такая опция. Я как будто заново родился. У меня прямо огромная мотивация.

Скажу честно, я сильно волнуюсь. Не волновался так со своего первого чемпионата мира в Германии.

Я даже достал оттуда билеты, которые выдают для прохода на трибуну. Насчитал 9 матчей. Забавно, что на некоторых билетах есть автографы, потому что тогда еще не было практики селфи. И хоть убей – я не помню, чьи это автографы. Только Чилаверта узнал, потому что на билете так и написал: «Чилаверт».

– То есть ты ждешь эмоций?

– Конечно. Если это может быть самым незабываемым месяцем в жизни, то его надо прожить.

Фото: личный архив