Клубы РПЛ заслужили слабую лигу. Поддержка моратория на вылет и расширения – позор

Чемпионат лицемеров.

В жизни есть вещи, которые не касаются тебя напрямую, но за которые переживаешь, а при их неудаче грустишь.

Ну, вот, например, чемпионат России по футболу. В 2022-м я больше не переживаю за его силу, престиж и количество мертвых клубов в конце сезона. Точка невозврата – голосование за расширение лиги и мораторий на вылет.

Из десятка опций – от деления на восьмерки до стандартных 30 туров с коммерческим кубком РПЛ – клубы всерьез обсуждают (об этом сразу после собрания клубов заявил Роман Бабаев; в марте за мораторий проголосовали 10 клубов РПЛ) худшую. Ту, которая принесет меньше денег, сделает турнир слабее, скучнее и еще сильнее отдалит от Европы.

До этого надежду вселяли единичные здравые решения, но мораторий помог суммировать абсурд, который случился за последние годы. Смотрите сами:

– клубы отказались от конкурса на ТВ-права и вне официальной процедуры выбрали предложение «Матч ТВ» – да, жирное (более 6 миллиардов рублей), но эта сумма возникла на волне конкуренции и на тендере, вероятно, могла подняться еще; клубы даже не захотели попробовать повзрослеть и сделать прозрачный тендер;

– клубы досрочно и единогласно переизбрали Сергея Прядкина президентом лиги, хотя много раз критиковали его до и после переизбрания, и уже через год поменяли на Хачатурянца – причем сами советовали Прядкину уйти;

– клубы утверждали календари, а потом жаловались, что играть приходится в мороз или сразу после еврокубков – и переносили туры или просто скандалили;

– клубы голосовали за лимит «10+15» (по сути, за минимальное смягчение), хотя Дюков публично предлагал его отмену, такого же мнения были эксперты из Hypercube;

– клубы даже аккуратно не выступали против Fan ID, хотя против все их фанатские активы – и мало того что из-за угрозы бойкотов, вероятно, пострадают доходы, так еще и установка нужных систем требует сотен миллионов рублей;

– клубы отказывались от реформы Hypercube, которая принесла бы им больше денег и сделала бы чемпионат интереснее, а один из них вообще без всяких штрафов называл автора реформы «обкуренным голландцем».

Наконец, в 2022-м больше половины лиги топит за расширение, которое угрожает падением доходов: беттинг-спонсор – «Лига ставок» – и так отказался от контракта, и сейчас, когда нужно срочно проводить новый тендер, расширение работает как резко отрицательный фактор. Как пример – ТВ-партнер «Матч ТВ» уже пригрозил сократить новое соглашение, если РПЛ расширят.

Когда из нескольких опций люди выбирают самую безумную, часто это можно объяснить незнанием. Пример вы можете видеть вокруг в последние три месяца, когда большинство отрезано от альтернативных источников информации.

Когда при наличии альтернатив и объяснений, что значит каждая из опций, за худшую раз за разом голосуют топ-менеджеры, объяснить все незнанием невозможно. Клубы минимум дважды получали математический расчет, что 18 команд в лиге – тупик.

Первый в конце 2019-го по их заказу делала консалтинговая компания PwC. По ее прогнозу, расширение принесло бы лиге 872 миллиона рублей убытков. Причины – падение посещаемости и ТВ-рейтингов при добавлении двух аутсайдеров и рост операционных расходов из-за дополнительных матчей. Три других варианта, которые анализировала PwC (16 команд в два круга, 16 команд с подгруппами или с плей-офф), как минимум не вели к уходу в минус.

Второй расчет в 2021-м выполнили голландцы из Hypercube. По их мнению, формат с 18 командами и плей-офф за Лигу Конференций генерил больше минусов, чем альтернативные предложения – с 16 командами и делением на группы или 20 командами по гибридно-швейцарской системе и делением на группы после нее. Минусами в Hypercube называли минимум матчей, в которых «что-то поставлено на карту», ограниченную коммерческую ценность и низкую базу клубов из ФНЛ.

Премьер-лига все равно думает перейти на «18 команд в два круга».

Что это: халатность или самодурство?

Я убежден, что большие боссы не могут ошибаться массово. По отдельности и иногда – да, но не когда они окружены образованными помощниками, эксперты разжевали им минусы, а речь идет не о локальном решении, а о будущем российского футбола.

В последние недели 18 команд пытаются продать нам как развитие футбола в стране, для которой 16 клубов – непростительно мало. Теоретически и географически, может, они и правы, но мы говорим не про вакуум, а реальность – с нынешней экономикой (и футбольной, и нет), с нынешним уровнем профессионализма в футболе. Боюсь, 18 команд – совсем не про развитие, а про бюджетную кормушку, из которой очень вкусно есть, пока твой клуб без целей барахтается в РПЛ. А барахтаться при расширении становится как-то попроще.

Пока ты в вышке, регион дает сотни миллионов сам и привлекает спонсоров. Когда вылетаешь – перед глазами встает пример «Ротора», который за год докатился до второго дивизиона, где вся команда получает столько, сколько пара футболистов Премьер-лиги, а трансферы с агентскими и подъемными случаются по большим праздникам и за копейки. Или вообще «Мордовии»/«Саранска», которые перестают существовать.

В лиге, из которой вылетает даже Слуцкий, судьбу «Ротора» рискуют повторить многие. С расширением шансы на вылет сильно снижаются, а значит – бюджетный насос поработает еще как минимум сезон.

Клубы РПЛ не в первый раз выбирают сиюминутные интересы вместо развития. Такой подход ведет к деградации.

Раньше я переживал бы из-за этого. Теперь мне плевать на весь чемпионат.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Соколов, Владимир Астапкович