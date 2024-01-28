«Лучше так, чем проиграть раньше». Экспресс-рефлексия Медведева после упущенного финала AO

Трагичный для нас финал Australian Open: Даниил Медведев выиграл два первых сета, но отдал следом три, и титул ушел Яннику Синнеру.

Вот их слова сразу после незабываемого матча.

«Сделаю это в следующий раз». Речь Медведева на корте после финала

«Во-первых, поздравляю Янника. Ты снова показал, почему этого заслуживаешь. Боролся до конца, сумел прибавить. Вы с командой потрясающе работаете, выигрываете много турниров и матчей. Для тебя это не последний «Большой шлем», но я надеюсь, что в следующий раз в финале я тебя обыграю. Сколько я уже проиграл – три финала подряд? Постараюсь исправить ситуацию.

Но поздравляю. Ты заслужил.

Хочу сказать спасибо своей команде – особенно Жилю, Эрику и Гайтану, которые приехали и поддерживали меня каждый день и каждый вечер. Потому что тут было многое вечером (смеется). Оливер, Лоик и все, кто поддерживал меня из этого угла – я вас слышал каждый матч.

Может быть, они выключили телевизор, но, Даша, Алиса (жена и дочь – Sports.ru), если смотрите – мне казалось, что вы со мной. К сожалению, сегодня у меня не получилось, но я постараюсь победить в следующий раз – для вас.

Всегда больно проигрывать финал. Но, наверное, выйти в финал лучше, чем проиграть раньше.

Я всегда хочу побеждать. В следующий раз, наверное, надо приложить больше усилий. Я горжусь собой и в следующий раз это сделаю».

«Надеюсь, ты тоже сможешь взять этот трофей». Чемпионские слова Синнера

«Даниил, хочу поздравить тебя и твою команду с потрясающим турниром. Мы и так провели уже много финалов, но в каждом матче я нахожу то, в чем могу прибавить. И ты делаешь меня намного лучше.

Твои усилия во время этого турнира, часы на корте, и то, как сегодня ты бегал за каждым мячом, – это что-то выдающееся. Надеюсь, ты тоже сможешь поднять этот трофей. И желаю тебе всего самого хорошего до конца сезона.

Хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к проведению турнира. Это «Счастливый Шлем», очень приятное место. В Европе сейчас снег, там, где живут мои родители, по утрам «-20». Куда приятнее бегать здесь под солнцем.

Для меня это очень важный турнир. И я хочу поблагодарить всех, кто делает его особенным.

Моя команда. Все, кто сидит в ложе или смотрит дома. Мы стараемся прибавлять каждый день, даже по ходу турнира мы старались стать сильнее, лучше понимать разные ситуации. Спасибо вам за поддержку и понимание – иногда с этим непросто, потому что я еще молодой (смеется). Но что поделать.

Самое важное – поддержка болельщиков весь турнир была невероятной. Благодаря вам я чувствовал себя как дома. Спасибо большое. Корт на 15 тысяч человек, но кажется, что вас куда больше. Спасибо всем вам.

Все, кто смотрит из дома, особенно моя семья. Я бы любому пожелал таких родителей, как у меня. Они позволяли мне выбирать то, что я хочу – даже в детстве. Я пробовал разные виды спорта, они никогда на меня не давили. Я желаю такой свободы всем детям.

Все. Больше не знаю что сказать (смеется).

Увидимся в следующем году».

Фото: Gettyimages/Graham Denholm, Cameron Spencer, Daniel Pockett