Глаз Народа
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«Лучше так, чем проиграть раньше». Экспресс-рефлексия Медведева после упущенного финала AO

Янник Синнер Янник Синнер
Australian Open Australian Open
ATP ATP
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Трагичный для нас финал Australian Open: Даниил Медведев выиграл два первых сета, но отдал следом три, и титул ушел Яннику Синнеру.

Вот их слова сразу после незабываемого матча.

«Сделаю это в следующий раз». Речь Медведева на корте после финала

«Во-первых, поздравляю Янника. Ты снова показал, почему этого заслуживаешь. Боролся до конца, сумел прибавить. Вы с командой потрясающе работаете, выигрываете много турниров и матчей. Для тебя это не последний «Большой шлем», но я надеюсь, что в следующий раз в финале я тебя обыграю. Сколько я уже проиграл – три финала подряд? Постараюсь исправить ситуацию. 

Но поздравляю. Ты заслужил.

Хочу сказать спасибо своей команде – особенно Жилю, Эрику и Гайтану, которые приехали и поддерживали меня каждый день и каждый вечер. Потому что тут было многое вечером (смеется). Оливер, Лоик и все, кто поддерживал меня из этого угла – я вас слышал каждый матч. 

Может быть, они выключили телевизор, но, Даша, Алиса (жена и дочь – Sports.ru), если смотрите – мне казалось, что вы со мной. К сожалению, сегодня у меня не получилось, но я постараюсь победить в следующий раз – для вас.

Всегда больно проигрывать финал. Но, наверное, выйти в финал лучше, чем проиграть раньше. 

Я всегда хочу побеждать. В следующий раз, наверное, надо приложить больше усилий. Я горжусь собой и в следующий раз это сделаю».

«Надеюсь, ты тоже сможешь взять этот трофей». Чемпионские слова Синнера

«Даниил, хочу поздравить тебя и твою команду с потрясающим турниром. Мы и так провели уже много финалов, но в каждом матче я нахожу то, в чем могу прибавить. И ты делаешь меня намного лучше.

Твои усилия во время этого турнира, часы на корте, и то, как сегодня ты бегал за каждым мячом, – это что-то выдающееся. Надеюсь, ты тоже сможешь поднять этот трофей. И желаю тебе всего самого хорошего до конца сезона.

Хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к проведению турнира. Это «Счастливый Шлем», очень приятное место. В Европе сейчас снег, там, где живут мои родители, по утрам «-20». Куда приятнее бегать здесь под солнцем.

Для меня это очень важный турнир. И я хочу поблагодарить всех, кто делает его особенным. 

Моя команда. Все, кто сидит в ложе или смотрит дома. Мы стараемся прибавлять каждый день, даже по ходу турнира мы старались стать сильнее, лучше понимать разные ситуации. Спасибо вам за поддержку и понимание – иногда с этим непросто, потому что я еще молодой (смеется). Но что поделать.

Самое важное – поддержка болельщиков весь турнир была невероятной. Благодаря вам я чувствовал себя как дома. Спасибо большое. Корт на 15 тысяч человек, но кажется, что вас куда больше. Спасибо всем вам. 

Все, кто смотрит из дома, особенно моя семья. Я бы любому пожелал таких родителей, как у меня. Они позволяли мне выбирать то, что я хочу – даже в детстве. Я пробовал разные виды спорта, они никогда на меня не давили. Я желаю такой свободы всем детям.

Все. Больше не знаю что сказать (смеется). 

Увидимся в следующем году».

О нет, Медведев отдал финал Australian Open – c 2:0 по сетам. Снова

Матч во всех деталях

 

 

Фото: Gettyimages/Graham Denholm, Cameron Spencer, Daniel Pockett

14 комментариев
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После окончания второго сета, был уверен,что Даня возьмёт трофей. Просто не видел за счёт чего Синнер может навязать Медведеву борьбу. Оказалось смог. Но не покидает ощущение,что это Даня проиграл матч,а не Синнер выиграл. В любом случае, итальянца с победой
+15
-2
+13
Во втором сэте был важный момент, который я сразу подметил, когда Даниил сделал второй брейк и пошел подавать на сэт, он проиграл свою подачу и Синнер почувствовал себя увереннее! Мне кажется если бы Даниил прибил бы его 6:1, он бы и третий сэт забрал. С третьего сэта Синнер играл на много острее Даниила и заслуженно победил
+10
0
+10
Данька, мы с тобой!
+10
-2
+8
не по возрасту зрелые слова от Янника. и с победой! Дане не переживать, как говорится - бог любит троицу и это троица серебряная у него уже есть, теперь вперёд!
+5
0
+5
Ответ Denis Kotsuba
После окончания второго сета, был уверен,что Даня возьмёт трофей. Просто не видел за счёт чего Синнер может навязать Медведеву борьбу. Оказалось смог. Но не покидает ощущение,что это Даня проиграл матч,а не Синнер выиграл. В любом случае, итальянца с победой
А вот это вы зря! Синнер как раз забрал, он стал меньше ошибаться, а играть острее, у Даниила единственно первая подача просела, а так в целом он играл хорошо и в проигранных сетах
+4
0
+4
Проблемы начались в конце второго сета, а вот после третьего я почти не сомневался, что Янник дожмет, если не поплывет головой, потому что физически он был лучше и свежее. Разница в 6 часов решила многое, бензин просто кончился. Собственно так и вышло, Синнер поднял уровень игры, темп, а Даня стал просаживаться
+2
0
+2
Ответ Denis Kotsuba
После окончания второго сета, был уверен,что Даня возьмёт трофей. Просто не видел за счёт чего Синнер может навязать Медведеву борьбу. Оказалось смог. Но не покидает ощущение,что это Даня проиграл матч,а не Синнер выиграл. В любом случае, итальянца с победой
Первый брейк Даня сделал, когда у Синнера за гейм не было вообще ни одной первой подачи. Вот собственно за счёт чего навязалась потом борьба, Янник просто вернул себе свой уровень.
+2
0
+2
Обидно, но как то уже привычно что ли
+2
-1
+1
Медведеву, кажется, чем хуже тем лучше - когда ему он по сетам проигрывает, то выкладывается и рвет и мечет, а когда наоборот у него фора есть, то он "плывет". Сегодня так вообще никаких эмоций на корте - никакой злости, криков, споров с судьями, и на награждении такой "настроение приподнятое" - словно подменили его эмоционально...
+1
0
+1
Ответ Denis Kotsuba
После окончания второго сета, был уверен,что Даня возьмёт трофей. Просто не видел за счёт чего Синнер может навязать Медведеву борьбу. Оказалось смог. Но не покидает ощущение,что это Даня проиграл матч,а не Синнер выиграл. В любом случае, итальянца с победой
Все верно. Даня сыграл 31 сет за 2 недели, Янник меньше 20
+1
0
+1
Янник! 🎉🎉🎉🇮🇹🇮🇹🇮🇹
+2
-2
0
итальяно веро!
+1
-1
0
Я считаю что Даниил провёл отличный турнир. Показал и характер и силу воли и отличную игру. А то что проиграл Синнеру, ну так на данный момент это пожалуй теннисист, показывающий самую лучшую игру и находящийся на пике формы. Даниилу не хватило совсем немного для победы, скорее всего физики. Так что мои поздравления Дане! Я думаю не все верили что он дойдёт до финала.
0
0
0
Ответ Denis Kotsuba
После окончания второго сета, был уверен,что Даня возьмёт трофей. Просто не видел за счёт чего Синнер может навязать Медведеву борьбу. Оказалось смог. Но не покидает ощущение,что это Даня проиграл матч,а не Синнер выиграл. В любом случае, итальянца с победой
Откуда такая уверенность, если было понятно, что Даня играет в догонялки с усталостью, вопрос только в том, когда его накроет, накрыло, увы, раньше, чем хотелось бы
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